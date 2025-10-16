Oto Twoja wymarzona pielęgnacja wieczorna. Przedstawiamy, krok po kroku

Demakijaż

Pierwszym i najważniejszym krokiem w wieczornej pielęgnacji jest dokładny demakijaż. Bez względu na to, czy nosiłaś pełny makijaż, czy tylko krem z filtrem przeciwsłonecznym, usunięcie wszelkich zanieczyszczeń i produktów jest kluczowe. Użyj delikatnego płynu do demakijażu oczu i ust, a następnie olejku, balsamu lub płynu micelarnego do reszty twarzy. Masaż skóry podczas demakijażu nie tylko pomoże rozpuścić makijaż, ale także pobudzi krążenie. Pamiętaj o dokładnym usunięciu resztek produktu wacikiem lub miękką ściereczką.

BasciLab Hydrofilowy olejek do demakijażu do skóry ultrawrażliwej

Hydrofilowy olejek do demakijażu skutecznie usuwa trudne zanieczyszczenia, wodoodporny makijaż i filtry przeciwsłoneczne, nie powodując przesuszeń nawet na ultrawrażliwej skórze. Starannie dobrana formuła zapewnia idealną równowagę między skutecznością i delikatnością. Nie pozostawia tłustej warstwy i jest niekomedogenny, dlatego sprawdzi się u osób z tendencją do zmian trądzikowych.

Oczyszczanie

Kolejnym etapem jest oczyszczanie skóry. Nawet po demakijażu na skórze mogą pozostać resztki zanieczyszczeń, sebum i potu. Wybierz delikatny żel, piankę lub krem myjący dostosowany do Twojego typu skóry. Masuj skórę okrężnymi ruchami przez około minutę, a następnie dokładnie spłucz letnią wodą. Unikaj gorącej wody, która może przesuszać skórę. Jeśli używasz szczoteczki sonicznej do oczyszczania, pamiętaj o jej regularnej dezynfekcji i delikatnym stosowaniu.

Żel do mycia twarzy L'Oréal Paris Revitalift

Formuła wzbogacona o kwas hialuronowy i salicylowy nawilża, wygładza i intensywnie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń i makijażu, nie powodując podrażnień i uczucia ściągnięcia. Produkt odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej. Żel po użyciu pozostawia skórę nawilżoną i odświeżoną, bez podrażnień i uczucia ściągnięcia.

FOREO LUNA 4

1-minutowe oczyszczenie z LUNA 4, które usuwa 99% zanieczyszczeń, sebum i makijażu, pozostawiając skórę świeżą i promienną. A silikonowe wypustki sprawiają, że pielęgnacja szczoteczką jest nie tylko skuteczna, ale również niezwykle przyjemna

Tonizacja

Po oczyszczeniu skóra jest gotowa na tonik. Tonik pomaga przywrócić naturalne pH skóry, usunąć ewentualne pozostałości po demakijażu i przygotować skórę na dalsze kroki pielęgnacji. Wybierz tonik bez alkoholu, który zawiera składniki nawilżające lub łagodzące. Możesz aplikować go za pomocą wacika lub bezpośrednio wklepując w skórę dłońmi. Tonizowanie jest szczególnie ważne dla osób z cerą tłustą lub mieszaną, ponieważ pomaga zwęzić pory.

PIXI Glow Tonic

Prawdziwy bestseller marki! Ten złuszczający tonik zawiera 5% kwas glikolowy, który delikatnie usuwa martwe komórki naskórka, rozświetla cerę, wyrównuje jej koloryt i zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek. Dodatkowo zawiera aloes i żeń-szeń, które łagodzą i odżywiają skórę. Idealny dla każdego typu cery, szczególnie dla skóry zmęczonej i pozbawionej blasku.

Serum

Następnym krokiem jest aplikacja serum. Serum to skoncentrowane kosmetyki zawierające wysokie stężenie składników aktywnych, które działają na konkretne problemy skórne, takie jak zmarszczki, przebarwienia czy suchość. Wybierz serum odpowiednie dla Twoich potrzeb i wklep je delikatnie w skórę twarzy i szyi. Poczekaj kilka minut, aż serum się wchłonie przed przejściem do kolejnego kroku. Wieczorem często stosuje się serum z retinolem, witaminą C lub kwasem hialuronowym.

Lancôme Rénergie H.C.F. Triple Serum - Serum do twarzy

Odkryj nową erę wysoce skutecznej pielęgnacji przeciwstarzeniowej Lancôme, inspirowanej naukami o regeneracji skóry. Opatentowana innowacja, Rénergie H.C.F. Triple Serum, mistrzowsko łączy w sobie potrójną dawkę kwasu hialuronowego, witaminy C + niacynamidu i kwasu ferulowego. Każdy z nich jest silny sam w sobie, ale niemożliwy do połączenia w jednej formule, a teraz świeżo łączą się w wysoce skuteczny koncentrat przeciwstarzeniowy, aby odbudować skórę warstwa po warstwie.

Krem

Ostatnim krokiem wieczornej rutyny pielęgnacyjnej jest aplikacja kremu nawilżającego lub odżywczego. Krem ma za zadanie zatrzymać wilgoć w skórze i zapewnić jej odpowiednie nawilżenie oraz odżywienie przez całą noc. Wybierz krem dostosowany do swojego typu skóry i wieku. Nałóż niewielką ilość kremu na twarz, szyję i dekolt, delikatnie go wmasowując aż do wchłonięcia. Pamiętaj również o kremie pod oczy, który ma lżejszą konsystencję i specjalnie dobrany skład do delikatnej skóry wokół oczu. Regularne stosowanie wieczornej rutyny pielęgnacyjnej przyczyni się do poprawy kondycji Twojej skóry, jej zdrowego wyglądu i spowolnienia procesów starzenia.

Charlotte's Magic Cream - Nawilżający krem do twarzy z wymiennym wkładem

Charlotte's Magic Cream to wielokrotnie nagradzany krem nawilżający, który błyskawicznie przywraca skórze witalność, wygładza ją, ujędrnia i nadaje elastyczność. Doceniany zarówno przez ekspertów, jak i gwiazdy, jest oparty na 8 magicznych składnikach Charlotte, w tym kompleks peptydów Plump-Effect, kwas hialuronowy, witaminy C i E oraz technologię Cushion + Lift Mesh, która zapewnia nawilżoną, promienną i gładszą skórę. Efekty są widoczne już po 28 sekundach i utrzymują się przez 28 dni!