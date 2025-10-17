Otulona ciepłem: pielęgnacja, która regeneruje, i zapach, który koi

Oto duet, który pomaga odnaleźć harmonię:

Sesderma Exoses – linia dermokosmetyków przyszłości, regenerująca skórę na poziomie komórkowym.

Sorvella Perfume Signature Home Gift Set Cardamom & Saffron – aromaterapeutyczne zaproszenie do ciepła i wewnętrznego spokoju.

Regeneracja, która zaczyna się w komórkach

Linia dermokosmetyków Exoses Sesderma to odpowiedź na nowy trend – pielęgnację regeneracyjną, która nie tylko chroni, ale także naprawia. W sercu formuły znajdują się egzosomy – mikroskopijne nośniki informacji działające jak inteligentni kurierzy między komórkami skóry. Ich zadaniem jest aktywacja naturalnych procesów naprawczych i odbudowa bariery hydrolipidowej, która z wiekiem lub pod wpływem czynników zewnętrznych ulega osłabieniu.

Egzosomy mogą mieć pochodzenie roślinne, bakteryjne lub syntetyczne – każda z tych form wnosi do skóry coś innego. W gamie Exoses wykorzystano egzosomy bakteryjne, mniejsze i bardziej efektywne – dzięki czemu łatwiej przenikają w głąb skóry. Co więcej, komunikują się z ludzkim mikrobiomem, wspierając jego równowagę, zmniejszając podatność na stany zapalne i przyspieszając regenerację.

W linii Exoses połączono egzosomy z liposomowanymi składnikami aktywnymi, takimi jak HPR, krzem organiczny, witamina C i niacynamid. Dzięki temu Exoses przyspiesza regenerację skóry z objawami starzenia, po kuracjach dermatologicznych i zabiegach gabinetowych, odbudowuje barierę hydrolipidową, zmniejsza rumień i podrażnienia, wygładza powierzchnię skóry i spłyca zmarszczki, ujednolica koloryt, poprawia elastyczność i jędrność.

W skład linii wchodzą:

Exoses Eliksir – ultralekka, szybko wchłaniająca się formuła, która otula skórę jak satynowy welon, przywracając jej promienność,

Exoses Krem – bogaty, odżywczy, który poprawia jędrność i sprężystość skóry.

i Autor: Sesderma/ Materiały prasowe

Zapach, który otula

Każdy rytuał pielęgnacyjny potrzebuje tła, tzn. takiego, które nie rozprasza, lecz wprowadza w stan harmonii.

Zestaw Signature Home Gift Set Cardamom & Saffron od Sorvella Perfume to kwintesencja jesiennego ukojenia.

Aromatyczny kardamon, złocisty szafran i ciepłe nuty drzewne tworzą kompozycję, która koi i inspiruje jednocześnie. To zapach zmysłowy, głęboki, nieoczywisty – taki, który otula przestrzeń niczym kaszmirowy szal.

Kardamon – rozluźnia i poprawia nastrój.

Szafran – zwany „złotem przypraw”, działa antystresowo, przywołuje wewnętrzne światło.

Drewno sandałowe i białe piżmo – nadają kompozycji głębi, spokoju i trwałości.

Ten zapach przypomina, że wellbeing zaczyna się od zmysłów – od aromatu, który reguluje emocje, wycisza i pomaga wrócić do siebie.

Twój jesienny rytuał wellbeing

Oczyść skórę, a następnie zaaplikuj Exoses Elixir i Krem.

Poczuj, jak lekka konsystencja wnika głęboko, pozostawiając miękkość i ukojenie.

Zapal świeczkę z zestawu Sorvella Cardamom & Saffron i pozwól, by przyprawy otuliły Cię ciepłem i spokojem.

Usiądź. Oddychaj powoli.

To kilka minut tylko dla Ciebie – regeneracja skóry i zmysłów w jednym rytmie.

Zadbaj o siebie tej jesieni – spokojnie, świadomie, z czułością. Bo wellbeing to nie luksus – to sztuka otulenia siebie.