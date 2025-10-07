OTW by Vans i Shoyoroll debiutują z dwoma stylami Old Skool 36

Znana ze swoich korzeni w skateboardingu, surfingu i sztukach walki, marka Shoyoroll od ponad dwóch dekad nie tylko przekształca nowoczesny strój do sztuk walki, lecz także redefiniuje, czym może być styl życia związany z Jiu-Jitsu. Od swoich podziemnych początków po globalny wpływ, marka pozostaje wierna rzemiosłu, projektowaniu i społeczności — traktując każdy z tych elementów jako osobną dyscyplinę, a wszystkie razem jako sposób życia.

Model OTW by Vans x Shoyoroll Old Skool 36 debiutuje w dwóch wariantach i kosztuje 130 USD: czarny z materiałem Pearl Weave, wykorzystywanym w strojach do sztuk walki, oraz z nadrukiem logo w kolorze granatowo-czerwonym.

i Autor: VANS/ Materiały prasowe