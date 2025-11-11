OTW by Vans x OAMC x WTAPS prezentują model Sk8-Hi GL Lug i Seylynn Lug

Ikoniczny model Sk8-Hi od Vansa zyskuje nową, wytrzymalszą odsłonę. Wykonany z grubej tkaniny typu duck canvas, projekt wprowadza elementy inspirowane funkcjonalnym wzornictwem - w tym przeprojektowany pasek Sidestripe, który pełni teraz rolę oczek na sznurówki. Wzmocnione obrzeża i gumowe nakładki zwiększają trwałość, a podeszwa V-lug zapewnia doskonałą przyczepność i stabilność, tworząc wszechstronny model zaprojektowany z myślą o wydajności i praktyczności.

Modele Seylynn łączą miękki zamsz z wyrafinowanym, użytkowym charakterem. Wspólny branding na języku oraz kod 10-25 na obrzeżu buta nawiązują do taktycznej komunikacji. Monochromatyczne oczka i podniesiony nosek w stylu creeper podkreślają minimalistyczną estetykę projektu. Oba modele wyposażono w dwa zestawy sznurowadeł z końcówkami ozdobionymi napisami „Milan” i „Tokyo”, stanowiąc subtelne odniesienie kulturowe.

„Powodem, dla którego stworzyliśmy te modele, jest nasza miłość do miasta. Kochamy beton, przeszkody, kształty. Wyścig szczurów, tempo, energię. Brud i piękno. Zawsze inspirujące, zawsze wystawiające na próbę. Twarde jak stal. Pełne charakteru.” - Luke Meier, dyrektor kreatywny OAMC

„Kolekcja, która ucieleśnia zarówno delikatność, jak i odwagę. Efekt połączenia OAMC i WTAPS we współpracy z OTW by Vans. Inspiracje zrodzone z obserwowania i dorastania w mieście.” - Tetsu Nishiyama, projektant, WTAPS

i Autor: OTW by Vans/ Materiały prasowe