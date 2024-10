Otwarcie POWAB Clinic w Hotelu H15

To najlepsze róże to policzków na jesień. Taki makijaż pasuje do ciepłego swetra i wełnianego płaszcza

Podczas otwarcia można było zobaczyć nową przestrzeń POWAB Clinic, sprawdzić dostępne tam zabiegi oraz urządzenia, na których się je wykonuje - min. zabiegi Geneo, endermologię LPG, czy falę uderzeniową Storz. - Nowa lokalizacja POWAB Clinic daje nowe możliwości - połączenia zabiegów medycyny estetycznej z odpoczynkiem w luksusowym hotelu. - Jest to okazja do zrobienia sobie wspaniałego wypadu do Warszawy, podczas którego zrelaksujemy się we wspaniałych wnętrzach hotelu a jednocześnie możemy zaplanować kompleksowe upiększanie - zaprasza Iwona Fogelman. - Hotel, jego kawiarnia i wspaniała restauracja są też otwarte dla Warszawianek/Warszawiaków można więc połączyć zabiegi z lunchem z przyjaciółką czy przynajmniej kawą nie mówiąc już o tym, że marzy mi się, by kobiety wpadały tu na romantyczny weekend z relaksem czy wypad z zabiegami z przyjaciółką. A Paweł Orleański, prowadzący otwarcie nawoływał do korzystania z zabiegów również panów.

W ofercie POWAB Clinic znajdziemy zabiegi ujędrniające, odmładzające i redukujące tkankę tłuszczową. Dostępne technologie to m.in. LPG endermologia, Storz wykorzystująca falę akustyczną wysokiej częstotliwości, czy najnowszą technologię MMFU pozwalającą na bezinwazyjny lifting i napięcie skóry. Na koneserów relaksu czeka najlepszy masaż rozluźniający napięcie mięśni i przywracający harmonię w ciele.

Linia premium POWAB Clinic w H15 jest otwarta od 4 października.

Hotel H15 to 47 artystycznie urządzonych pokoi i apartamentów o największych powierzchniach w Warszawie, mieszczących się w pięknej XIX-wiecznej kamienicy w samym centrum Warszawy. Wszystkie zaprojektowane w sposób łączący nowoczesny design z historią. Hotel jest członkiem Design Hotels - Boutique & Luxury Design Hotel Collection, wchodzącej w skład grupy Marriott International.

POWAB Clinic to jedna z najbardziej lubianych klinik medycyny estetycznej na mapie Warszawy, istniejąca już osiem lat. Do tej pory jej klientki i klienci mogli odwiedzać siedzibę POWAB na Saskiej Kępie, która nadal będzie istnieć dla jej stałych klientów: przekształci się w linie ekonomiczną. W H15 mieścić się będzie linia premium POWAB Clinic.

i Autor: materiał prasowy POWAB Clinic.

