P jak proteiny! Poznaj jeden z filarów pielęgnacji włosów

Świadoma pielęgnacja włosów to już nie tylko ciekawostka rynku beauty, ale absolutny „must-have”. Hasło PEH jest jednym z najczęściej używanych przez ekspertów w salonach fryzjerskich i kosmetycznych, a także przez włosomaniaczki. Co oznacza PEH? Równowagę protein, humektantów i emolientów, która jest konieczna dla osiągnięcia efektu pięknych, zdrowych i sprężystych włosów. Poznaj każdy z bezcennych składników PEH. Odcinek 1: proteiny!

Proteiny – podstawowy budulec włosa

Czym są proteiny? Mówiąc obrazowo – to „cegły”, z których zbudowane są nasze włosy. Faktycznie to białka proste złożone z aminokwasów, a więc naturalny, podstawowy budulec naszych pasm. Co „potrafią” proteiny? – Proteiny to składnik, który nadaje kosmykom połysk i objętość. Dzięki nim możliwe jest także wypełnianie mikrouszkodzeń, które pojawiają się w naszych pasmach – mówi kosmetolog, Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki BAŚKA. – Zbawienny wpływ na kondycję włosów mają proteiny pochodzenia naturalnego, takie jak keratyna, która bardzo skutecznie wygładza, odżywia i nadaje kosmykom naturalny blask. Proteiny z sukcesem łączone są z olejami naturalnymi z pestek jeżyn i malin, które wygładzają i nadają połysk. Taki duet sprawdza się doskonale w Proteinowym szamponie do skóry głowy i włosów BAŚKA. Warto pamiętać, że oleje naturalne tworzą na włosach film chroniący je przed utratą wilgoci. To niezwykle istotna właściwość, zważywszy na zasadę PEH, która mówi, że proteiny równoważymy humektantami, a uzupełniamy emolientami – dodaje.

Słowo-klucz to proporcje

Jak rozpoznać, kiedy włosom brakuje protein? To proste! Takie pasma będą pozbawione objętości, a sama fryzura może być nieładnie „oklapnięta”. A jeśli w naszej codziennej pielęgnacji protein będzie zbyt dużo? Włosy „powiedzą nam o tym”, nabierając skłonności do puszenia i plątania. Będą też trudno poddawały się stylizacji. Wniosek: słowo-klucz (a właściwie słowa-klucze) to odpowiednie proporcje pomiędzy humektantami, proteinami i emolientami.

Jak to osiągnąć? Eksperci podpowiadają, że należy zastosować dwa sposoby. Pierwszy z nich to codzienna obserwacja kondycji pasm i – w konsekwencji – modyfikacja proporcji używanych kosmetyków. Pamiętaj, że kosmetyki do pielęgnacji PEH możesz, a nawet powinnaś mieszać! Drugi sposób to odniesienie do porowatości włosa. Dowiedz się, czy Twoje pasma są wysoko czy niskoporowate (pomoże Ci w tym popularny „test szklanki z wodą”). Wysokoporowate kosmyki świetnie przyjmują proteiny i humektanty, a niskoporowate – warto obdarowywać proteinami jedynie sporadycznie, żeby uniknąć obciążania pasm.

Pielęgnacja PEH to hit świata beauty. Perfekcyjna, spersonalizowana pielęgnacja to coś, co kochają nasze włosy. Specjaliści podpowiadają, że odpowiedzią na potrzeby włosów jest utrzymanie równowagi wszystkich składników – w tym właśnie proteinowych „cegiełek”.

BAŚKA Proteinowa odżywka do włosów blond i rozjaśnianych, która wzmacnia osłabione włosy po zabiegach

Proteinowa odżywka do włosów blond i rozjaśnianych, która wzmacnia osłabione włosy po zabiegach. Wysoka zawartość keratyny w składzie wygładza oraz nadaje blask włosom. Kosmetyk bogaty jest w kompleks olejów ze słodkich migdałów i z wiesiołka, które kondycjonują i regenerują pasma. Doskonałym uzupełnieniem produktu jest fiolet gencjanowy neutralizujący żółte tony włosów. Formułę wzbogaca komponenta nawilżająco-łagodząca (pantenol i alantoina), dzięki czemu włosy zyskują na miękkości i gładkości.

BAŚKA Proteinowy szampon do włosów blond i rozjaśnianych o słodkim zapachu jeżyn

Proteinowy szampon do włosów blond oraz rozjaśnianych, o słodkim zapachu jeżyn. Stworzony na bazie składników pochodzenia naturalnego, kompleksowo dbających o włosy, chroniąc je przy tym przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Doskonale myje skórę głowy i włosy. Zawiera keratynę, która wygładza, odżywia i nadaje blasku Twoim włosom. Dodatkowo w skład szamponu wchodzą ,m.in. olej z pestek jeżyn i olej z pestek malin, które wygładzają i nadają połysk oraz tworzą na włosach film chroniący je przed utratą wilgoci. Dodatkowo fiolet gencjanowy neutralizuje tony włosów, które w wyniku farbowania zyskały nieatrakcyjny żółty odcień. Regularna pielęgnacja zapewnia pasmom nie tylko intensywne odżywienie, blask i miękkość, ale również pożądany chłodny odcień blondu.

i Autor: Materiały prasowe Baśka