Paletki do konturowania twarzy – to moje top 4 w makijażu

Pudrowe produkty do konturowania posiadają wiele zalet. Przede wszystkim charakteryzują się doskonałą pigmentacją, która pozwala na uzyskanie intensywnego koloru przy jednoczesnej możliwości stopniowania efektu. Ich sucha konsystencja sprawia, że aplikacja jest precyzyjna i łatwa do rozcierania, co minimalizuje ryzyko powstania nieestetycznych plam i smug. Pudry doskonale stapiają się z podkładem i innymi produktami do makijażu twarzy zapewniając naturalne wykończenie bez efektu ciężkości. Dodatkowo pudrowe formuły są zazwyczaj bardziej trwałe niż ich kremowe odpowiedniki co sprawia że makijaż utrzymuje się nienagannie przez wiele godzin. Paletki pudrowe często zawierają matowe bronzery idealne do tworzenia cieni oraz rozświetlacze z subtelnymi drobinkami odbijającymi światło co dodatkowo ułatwia kompleksowe wymodelowanie twarzy za pomocą jednego produktu.

Używanie pudrowej paletki do konturowania wymaga kilku prostych kroków. Na oczyszczoną i przygotowaną skórę nałóż bazę pod makijaż oraz podkład. Następnie za pomocą pędzla o skośnym włosiu nabierz niewielką ilość matowego bronzera w chłodnym odcieniu i aplikuj go pod kości policzkowe zaczynając od ucha w kierunku kącika ust pozostawiając około dwóch palców odległości od niego. Ten sam bronzer możesz nałożyć wzdłuż linii włosów na czole aby optycznie je obniżyć oraz po bokach nosa aby go wysmuklić a także pod linią żuchwy aby ją zdefiniować. Pamiętaj o dokładnym roztarciu wszystkich krawędzi aby uniknąć ostrych przejść kolorystycznych. Kolejnym krokiem jest aplikacja rozświetlacza na szczyty kości policzkowych łuk kupidyna grzbiet nosa oraz wewnętrzne kąciki oczu aby dodać blasku i uwypuklić te partie twarzy które chcesz podkreślić. Jeśli paletka zawiera róż możesz delikatnie musnąć nim jabłuszka policzków dla dodania świeżości i zdrowego kolorytu pamiętając o harmonijnym połączeniu wszystkich produktów.

CHARLOTTE TILBURY Charlotte's Beauty Soulmates - Paleta do makijażu twarzy

Łatwa w użyciu paleta zawiera puder Airbrush Flawless Finish do korygowania, rozświetlania, rozmywania i wygładzania skóry, a także róż Pillow Talk Love Blush zapewniający świeżą, promienną cerę! Idealny zestaw Pillow Talk, który możesz zabrać ze sobą wszędzie!

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe Charlotte Tilbury

BENEFIT COSMETICS Cheeky Love Letter - paletka z różami i bronzerem

Limitowana paleta Cheeky Love Letter marki Benefit to Twoja przepustka do wymarzonego, muśniętego słońcem makijażu! Uzyskaj kultowy wakacyjny look z mini bronzerem Hoola, następnie dodaj odrobinę koloru swoim policzkom, dzięki trzem mini różom: Dandelion, Willa i Pompom. Każdy odcień można łatwo blendować i nakładać na policzki, aby uzyskać perfekcyjny efekt, który sprawi, że wszyscy się zarumienią.

i Autor: materiały prasowe Benefit

By Terry Paleta rozświetlaczy i róży Brightening CC Palette - Beach Bomb

"Paleta oferuje cztery niesamowite odcienie, w tym rozświetlający puder, brzoskwiniowy róż, rozświetlacz do policzków i bronzer. Każdy prasowany puder zapewnia lekkie krycie, które można budować. Zostały opracowane z wykorzystaniem technologii Optical Glow, która wykorzystuje mikrosfery, załamujące światło, pigmenty CC (korygujące kolor) i pryzmaty odbijające światło, aby uzyskać bardziej elegancki, odmładzający wygląd".

i Autor: materiały prasowe ByTerry

Hot Escape Cheek Palette

Palety do makijażu NARS w edycji limitowanej w słonecznych kolorach w stylu glamour zabiorą Cię w niezwykłą podróż na południe Francji.