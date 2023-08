Pancerna szminka, którą pokochały kobiety z całego świata. Idealny kolor dla Słowianek. Ponadczasowy hit

Twoje włosy Ci za to podziękują. Dlaczego wart korzystać z suszarki do włosów?

Pillow Talk od Charlotte Tilbury to nie tylko szminka, ale światowe zjawisko. Mało co w świecie beauty jest w stanie wywołać takie poruszenie. W Pillow Talk zakochały się największe gwiazdy. Do używania tej szminki przyznały się między innymi Penelope Cruz, Nicole Kidman oraz Bella Hadid. To idealny odcień, który pasuje praktycznie do każdego typu urody.

Dlaczego warto wybrać Pillow Talk od Charlotte Tilbury?

"Formuła pomadki Matte Revolution sprawia, że usta wyglądają na bardziej młodzieńcze i zdrowsze.

Wyciąg z drzewa szminkowego o właściwościach antyoksydacyjnych oraz łagodzący ekstrakt z orchidei zmiękczają, chronią i nawilżają usta.

Rewolucyjna, ukośna kwadratowa końcówka kształtem przypomina pędzelek do ust i umożliwia precyzyjną aplikację

.Odbijające światło pigmenty 3D pomagają stworzyć iluzję rozświetlonych od środka ust.Idealny, długotrwały kolor, którego intensywność można stopniować, i matowe wykończenie".

Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

