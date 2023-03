i Autor: Materiały prasowe PEEK & CLOPPENBURG

PEEK & CLOPPENBURG otwiera nowy sklep w warszawskiej Promenadzie

Już w najbliższy weekend zapraszamy do nowego salonu sprzedaży marki PEEK & CLOPPENBURG w Atrium Promenada! Od czwartku 30 marca do niedzieli 2 kwietnia multibrandowy dom mody premium świętować będzie uroczyste otwarcie swojego pierwszego sklepu we wschodniej części Warszawy. Na odwiedzających czekać będzie wiele towarzyszących atrakcji oraz specjalna zniżka dla nowych i obecnych członków programu lojalnościowego Insider.