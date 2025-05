Perfect Nonsense od Avon – zapachy, które przeczą rozumowi i porywają zmysły

Odważne zapachy, które przełamują schematy i uwalniają potencjał

Pokolenie Z coraz chętniej sięga po perfumy, które pozwalają im wyrazić swoją osobowość. Według globalnego raportu Avon „Future of Beauty 2024”, ponad połowa osób w wieku 18-24 lat (54 proc.) uwielbia tworzyć własne, niepowtarzalne mieszanki. Co więcej, aż 55 proc. woli trzymać swoje zapachowe wybory w tajemnicy, by były kojarzone tylko z nimi.1 Właśnie dlatego perfumiarze, z którymi marka współpracowała przy kolekcji Perfect Nonsense, zadbali o to, aby każda kompozycja była pełna zaskakujących połączeń, idealnie oddających indywidualność tej dynamicznej grupy.

Kontrastujące pary zapachów odpowiadają rosnącemu pragnieniu „Zetek”, by przejść z tradycyjnych perfum przypisanych do płci na uniseksowe kompozycje. Dzięki Perfect Nonsense od Avon, nuty kojarzone z „męskimi” zapachami, takie jak ostry pieprz i ziemisty bambus, zostały zestawione z „kobiecymi” owocowymi tonami brzoskwini i cytrusowego jałowca. Ta elektryzująca, orzeźwiająca i inkluzywna kolekcja ma inspirować młodsze pokolenie do zabłyśnięcia i rozkręcenia swojego vibe’u w zupełnie nowy sposób.

Choco Tuberose – zapach dla tych, którzy kochają słodkie pokusy

W nowej wodzie perfumowanej Choco Tuberose aksamitna słodycz praliny łączy się z majestatyczną elegancją tuberozy, tworząc kompozycję, która przeniesie Cię w totalnie inny wymiar przyjemności. To połączenie zuchwałe, niezwykłe i niespodziewane, lecz totalnie idealne.

Ognisty duet: pieprz i brzoskwinia

W Pepper Peaches najpierw pojawia się różowy pieprz o ognistym charakterze, a potem dołącza do niego brzoskwinia, która dodaje soczystej świeżości. To niespodziewane i nieodparcie kuszące połączenie sprawia, że na skórze poczujesz dreszcze, a twoje zmysły zostaną rozbudzone. Totalny hot alert!

Bamboozie Cocktail – ekskluzywna kompozycja dla prawdziwych koneserów

Wytrawne nuty ginu – cytrusy i jałowiec spotykają stonowaną, naturalną nutę bambusa, tworząc niezwykły koktajl, który uderza do głowy i wprawia zmysły w szampański nastrój. Jałowiec i cytrusy, które dominują w tej kompozycji, doskonale współgrają ze spokojnymi, ziemistymi tonami tropikalnej roślinności. Wow!

Z miłości do zwierząt

W Avon wierzymy w połączenie piękna i czynienia dobra. Dlatego wszystkie kosmetyki marki, w tym nowe zapachy Perfect Nonsense, posiadają akredytację Leaping Bunny od Cruelty Free, międzynarodowego programu obejmującego marki wolne od okrucieństwa. Szczegóły na avon.pl/avon-dla-dobra-zwierzat.

