Perfekcyjnie oczyszczona skóra. Nowy wymiar pierwszego kroku pielęgnacji

Pielęgnacja skóry rozpoczyna się od demakijażu – etapu absolutnie kluczowego, często niedocenianego. Nie jest to jedynie usuwanie kolorowych kosmetyków, ale przede wszystkim pozbycie się nagromadzonych w ciągu dnia zanieczyszczeń środowiskowych, kurzu, potu, nadmiaru sebum oraz filtrów przeciwsłonecznych, które mogą zapychać pory i prowadzić do powstawania niedoskonałości. Dokładny demakijaż to podstawa, która pozwala skórze swobodnie oddychać, zapobiega szarzeniu cery i przygotowuje ją na dalsze kroki pielęgnacyjne, sprawiając, że będzie ona bardziej podatna na działanie kolejno aplikowanych produktów. Warto dobrać odpowiedni produkt – olejek, balsam, mleczko czy płyn micelarny – do swojego typu cery i potrzeb.

Po usunięciu makijażu i większych zanieczyszczeń, przychodzi czas na właściwe oczyszczanie skóry. Ten etap ma za zadanie dogłębnie oczyścić pory z resztek makijażu, sebum, martwych komórek naskórka oraz pozostałości produktu do demakijażu, które mogłyby obciążać skórę i blokować jej naturalne funkcje. Delikatny żel, pianka czy emulsja myjąca, dobrana do rodzaju skóry, powinna skutecznie oczyścić cerę, nie naruszając jej naturalnej bariery hydrolipidowej. Pamiętajmy, aby unikać produktów, które pozostawiają uczucie ściągnięcia czy przesuszenia, gdyż może to prowadzić do zaburzenia równowagi skóry i zwiększonej produkcji sebum.

Połączenie demakijażu i właściwego oczyszczania to dwuetapowy rytuał, który stanowi fundament zdrowej i promiennej cery. Regularne i dokładne przeprowadzanie tych kroków, zarówno wieczorem, jak i rano, nie tylko zapobiega powstawaniu niedoskonałości, ale także poprawia ogólną kondycję skóry, jej teksturę oraz koloryt. Czysta skóra jest znacznie bardziej chłonna, co oznacza, że składniki aktywne z serum, toników czy kremów mogą działać efektywniej, dostarczając maksymalnych korzyści i wspierając jej naturalne procesy regeneracyjne. To inwestycja w długoterminowe zdrowie i piękno Twojej skóry.

Nowy balsam od Foreo został stworzony z myślą o pierwszym etapie dwuetapowego oczyszczania skóry. Jego zadaniem jest skuteczne, a zarazem komfortowe usunięcie makijażu, filtrów SPF oraz zanieczyszczeń nagromadzonych w ciągu dnia. Po nim przychodzi czas na ulubiony produkt myjący oraz urządzenie LUNA™, które pozwalają dokładniej oczyścić skórę i przygotować ją na kolejne etapy pielęgnacji.

Formuła LUNA™ Buttercloud Cleansing Balm łączy doświadczenie FOREO w dziedzinie skutecznego oczyszczania z rosnącą popularnością dwuetapowego rytuałupielęgnacyjnego.

Dlaczego warto?

1. Zaawansowana technologia lipidowa

Formuła balsamu została opracowana w oparciu o precyzyjnie zaprojektowany system lipidowy, który pomaga rozpuszczać różnego rodzaju produkty i zanieczyszczenia.Skutecznie radzi sobie zarówno z trwałym podkładem i bazą pod makijaż, jak i wodoodpornym tuszem do rzęs czy kosmetykami z wysokim filtrem SPF.

2. Skwalan przyjazny naturalnej barierze skóry

Bazą formuły jest 100 proc. czysty, wegański skwalan. W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych balsamów oczyszczających, których receptury opierają się na olejach mineralnych, FOREO wykorzystuje skwalan pozyskiwany w procesie biofermentacji z nasion kamelii japońskiej (Camellia japonica).

Składnik ten został wybrany ze względu na wysoką czystość, stabilność oraz właściwości pozwalające skutecznie oczyszczać skórę bez niepotrzebnego naruszaniajej naturalnego komfortu.

3. Nature Blend 5 – moc pięciu olejów roślinnych

Sercem formuły jest Advanced Lipid Technology, wzbogacona starannie dobraną kompozycją pięciu wyjątkowych olejów botanicznych:

oleju z rokitnika,

oleju z nasion meadowfoam,

oleju z nasion wiśni himalajskiej,

oleju z nasion ostropestu,

oleju z nasion pachnotki.

To właśnie ich połączenie odpowiada za bogatą, pielęgnacyjną formułę balsamu i przyjemność stosowania podczas pierwszego etapu oczyszczania.

4. Trójfazowa formuła: balsam, olejek i mleczko

LUNA™ Buttercloud Cleansing Balm zmienia się na oczach – i na skórze. Początkowo ma postać miękkiego, otulającego balsamu, który pod wpływem kontaktu ze skórą zaczyna się rozpuszczać, przechodząc w jedwabisty olejek. Po dodaniu wody emulsja zamienia się w lekką, mleczną warstwę, którą można łatwo spłukać. Ta trójfazowa konsystencja pozwala kosmetykowi z łatwością przesuwać się po skórze, skutecznie rozpuszczając makijaż, filtry przeciwsłoneczne i codzienne zanieczyszczenia. Po spłukaniu skóra pozostaje świeża, miękka i komfortowa.

5. Czysta formuła

FOREO rezygnuje z dodatków, które nie są niezbędne do skutecznego działania kosmetyku. LUNA™ Buttercloud Cleansing Balm jest bezzapachowy, wegański i przebadany dermatologicznie, dzięki czemu został opracowany z myślą o wszystkich typach skóry.

Autor: Foreo/ Materiały prasowe