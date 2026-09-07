Maseczka do twarzy Glass Skin. 15 minut dzieli cię od efektu szklanej cery

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-09-07 12:53

Maseczki w płachcie to szybki i skuteczny sposób na uzyskanie widocznych efektów. Za działanie każdej z nich odpowiada konkretna formuła, która pozwala nawilżać, ujędrniać, regenerować, rozświetlać, oczyszczać i wiele, wiele więcej. Do popularnych na rynku maseczek na tkaninie od Garnier właśnie dołączyła nowość: maseczka do twarzy Hyaluron Glass Skin. Jej formuła nie tylko skupia się na odpowiedzi na konkretną potrzebę skóry, ale stanowi też kompleksową odpowiedź na popularny w pielęgnacji trend. Glass skin czyli efekt szklanej cery można z jej pomocą uzyskać bardzo szybko. Wystarczy 15 minut* dla widocznego nawilżenia skóry ze szklistym, świetlistym wykończeniem.

Uśmiechnięta kobieta z promienną cerą leży wśród światełek. O trendzie glass skin przeczytasz na SE.
Autor: Freepik.com

Trend "glass skin" to koreański ideał pielęgnacji skóry, który zdobył ogromną popularność na całym świecie, stając się jednym z najbardziej pożądanych efektów w branży beauty. Nazwa "szklana skóra" doskonale oddaje jego esencję – dążenie do cery, która jest tak nieskazitelna, gładka, nawilżona i promienna, że wydaje się niemal przezroczysta, niczym tafla szkła. Charakteryzuje się ona nie tylko brakiem niedoskonałości, takich jak zaczerwienienia czy wypryski, ale przede wszystkim intensywnym blaskiem i pulchnością, które sprawiają, że skóra wygląda na niezwykle zdrową i młodzieńczą. Osiągnięcie tego efektu wymaga zazwyczaj wieloetapowej rutyny pielęgnacyjnej, skupiającej się na głębokim nawilżeniu, odżywieniu i delikatnym złuszczaniu, aby odsłonić świeżą, lśniącą warstwę naskórka.

Kluczem do osiągnięcia efektu "glass skin" jest konsekwentne stosowanie produktów o właściwościach nawilżających i rozświetlających, takich jak toniki, esencje, serum i nawilżające kremy, często nakładane warstwowo. Produkty zawierające kwas hialuronowy, glicerynę, ceramidy, a także ekstrakty roślinne i antyoksydanty, są szczególnie cenione za ich zdolność do zatrzymywania wilgoci w skórze i poprawy jej bariery ochronnej. Dodatkowo, regularne, ale delikatne złuszczanie, np. za pomocą kwasów AHA lub BHA, pomaga usunąć martwe komórki naskórka, co przyczynia się do gładkości i lepszego odbijania światła. Trend ten promuje podejście holistyczne do pielęgnacji, podkreślając znaczenie zdrowej diety, odpowiedniego nawodnienia organizmu i ochrony przeciwsłonecznej, jako integralnych elementów dążenia do idealnej, lśniącej cery.

Nowa maska od Garnier: Hyaluron Glass Skin

Podstawą znanego z koreańskiej pielęgnacji trendu glass skin jest intensywne nawilżenie, które sprawia, że cera jest jednolita, dobrze nawodniona i z mokrym efektem dającym niemal wrażenie szklanego wykończenia. Chłodząca żelowa maska na tkaninie Garnier Hyaluron Glass Skin nasączona jest formułą odpowiadającą jednej butelce serum**. Zawarty w niej 4% kompleks bazuje na działaniu trzech składników, z których każdy wspiera nawilżenie skóry i efekt glass skin:

  •  Gliceryna znana z właściwości nawilżających oraz wspomagających odbudowę bariery ochronnej skóry
  • Kwas hialuronowy znany między innymi ze swoich właściwości nawilżających, wspomagających utrzymanie właściwego nawilżenia skóry i ujędrniających
  •  Ekstrakt z ogórka znany z właściwości nawilżających i kojących
Garnier
Autor: Garnier/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki