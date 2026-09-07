Maseczka do twarzy Glass Skin. 15 minut dzieli cię od efektu szklanej cery

Trend "glass skin" to koreański ideał pielęgnacji skóry, który zdobył ogromną popularność na całym świecie, stając się jednym z najbardziej pożądanych efektów w branży beauty. Nazwa "szklana skóra" doskonale oddaje jego esencję – dążenie do cery, która jest tak nieskazitelna, gładka, nawilżona i promienna, że wydaje się niemal przezroczysta, niczym tafla szkła. Charakteryzuje się ona nie tylko brakiem niedoskonałości, takich jak zaczerwienienia czy wypryski, ale przede wszystkim intensywnym blaskiem i pulchnością, które sprawiają, że skóra wygląda na niezwykle zdrową i młodzieńczą. Osiągnięcie tego efektu wymaga zazwyczaj wieloetapowej rutyny pielęgnacyjnej, skupiającej się na głębokim nawilżeniu, odżywieniu i delikatnym złuszczaniu, aby odsłonić świeżą, lśniącą warstwę naskórka.

Kluczem do osiągnięcia efektu "glass skin" jest konsekwentne stosowanie produktów o właściwościach nawilżających i rozświetlających, takich jak toniki, esencje, serum i nawilżające kremy, często nakładane warstwowo. Produkty zawierające kwas hialuronowy, glicerynę, ceramidy, a także ekstrakty roślinne i antyoksydanty, są szczególnie cenione za ich zdolność do zatrzymywania wilgoci w skórze i poprawy jej bariery ochronnej. Dodatkowo, regularne, ale delikatne złuszczanie, np. za pomocą kwasów AHA lub BHA, pomaga usunąć martwe komórki naskórka, co przyczynia się do gładkości i lepszego odbijania światła. Trend ten promuje podejście holistyczne do pielęgnacji, podkreślając znaczenie zdrowej diety, odpowiedniego nawodnienia organizmu i ochrony przeciwsłonecznej, jako integralnych elementów dążenia do idealnej, lśniącej cery.

Nowa maska od Garnier: Hyaluron Glass Skin

Podstawą znanego z koreańskiej pielęgnacji trendu glass skin jest intensywne nawilżenie, które sprawia, że cera jest jednolita, dobrze nawodniona i z mokrym efektem dającym niemal wrażenie szklanego wykończenia. Chłodząca żelowa maska na tkaninie Garnier Hyaluron Glass Skin nasączona jest formułą odpowiadającą jednej butelce serum**. Zawarty w niej 4% kompleks bazuje na działaniu trzech składników, z których każdy wspiera nawilżenie skóry i efekt glass skin:

Gliceryna znana z właściwości nawilżających oraz wspomagających odbudowę bariery ochronnej skóry

Kwas hialuronowy znany między innymi ze swoich właściwości nawilżających, wspomagających utrzymanie właściwego nawilżenia skóry i ujędrniających

Ekstrakt z ogórka znany z właściwości nawilżających i kojących