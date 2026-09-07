Apaszka powraca do łask. Ten prosty dodatek odmieni każdą jesienną stylizację

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-07 7:51

Jesienią odpowiednio dobrane akcesoria potrafią całkowicie odmienić nawet najprostszy strój. Wcale nie trzeba wymieniać całej garderoby, by wyglądać modnie w chłodniejsze dni. Często wystarczy zaledwie jeden szczegół, który nada zestawowi świeżego wyrazu. W obecnym sezonie warto przeprosić się z nieco zapomnianym elementem, który wraca na salony i otwiera przed nami mnóstwo modowych opcji.

Kobieta w beżowym swetrze trzyma jesienny liść przy twarzy. O trendach na jesień przeczytasz na SE.
Autor: gpointstudio/ Freepik.com Dlaczego liście zmieniają kolory? Leśnicy z Podkarpacia wyjaśniają
  • Niewielki detal potrafi diametralnie zmienić wygląd nawet bardzo klasycznego ubioru.
  • W jesiennych stylizacjach świetnie sprawdzają się nie tylko zachowawcze akcesoria, ale też odważne wzory.
  • Ten element garderoby jest niezwykle uniwersalny i można go nosić na wiele innowacyjnych sposobów.
  • Niewykluczone, że ukrywa się on w twojej garderobie, więc stworzenie modnego looku nie będzie wymagało żadnych wydatków.
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Apaszka z jedwabiu lub satyny doskonale komponuje się z trenczem, ale równie dobrze wygląda w duecie z kurtką jeansową, skórzaną ramoneską albo gładkim swetrem. Zawiązana pod szyją wprowadza nutę elegancji, podczas gdy zarzucona luźno dodaje stylizacji niezobowiązującego luzu. Dzięki tej wszechstronności apaszka świetnie odnajduje się zarówno w casualowych, jak i w nieco bardziej wytwornych kompozycjach.

Mały detal robi różnicę

Warto wyjść poza ramy i nie ograniczać się tylko do gładkich, jednokolorowych apaszek. Jesień to idealny czas na eksperymenty z kratą, motywami geometrycznymi, kwiatowymi deseniami i ponadczasowymi printami. Jeśli zakładasz minimalistyczny ubiór, apaszka o wyrazistym wzorze stanie się głównym punktem programu. Z kolei do wzorzystej sukienki lub barwnego płaszcza lepiej dobrać subtelniejszy wariant tego dodatku.

Apaszka nie tylko pod szyją

Ten dodatek nie jest zarezerwowany wyłącznie do noszenia na szyi. Z powodzeniem sprawdzi się jako intrygująca ozdoba twojej ulubionej torebki, wystarczy tylko zawiązać go przy rączce. To genialny sposób na tchnięcie nowego życia w dodatek, który dobrze znasz. Równie interesująco apaszka prezentuje się wpięta we włosy, pełniąc funkcję opaski. Może też stanowić ciekawy detal w połączeniu z sukienką lub wiosennym płaszczykiem. Ostateczny efekt jest uzależniony od wielkości, tkaniny i motywu, dlatego jeden materiał stwarza niezliczone możliwości.

Osoby ceniące sobie modowe eksperymenty z powodzeniem połączą wzorzystą chustę z minimalistycznym, gładkim ubiorem. Jeśli jednak zdecydujesz się na bardziej krzykliwą stylizację, bezpieczniej będzie postawić na stonowany dodatek, który harmonijnie wtopi się w całość.

Jest to bez wątpienia element garderoby, który nie zabiera wiele przestrzeni na półce, a oferuje nieskończone pole do popisu. Co więcej, całkiem możliwe, że podobny skarb już dawno leży w twojej szafie i czeka na ponowne odkrycie w tym sezonie.

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