Perfekcyjny uśmiech, gdziekolwiek jesteś

Aby irygacja była skuteczna i bezpieczna, warto przestrzegać kilku zasad. Przed użyciem należy napełnić zbiornik letnią wodą, najlepiej o temperaturze nieprzekraczającej 40°C, i upewnić się, że dysza została prawidłowo zamocowana. Czyszczenie należy rozpocząć od tylnych zębów, kierując strumień prostopadle do ich powierzchni i linii dziąseł, powoli przesuwając końcówkę wzdłuż łuku zębowego. W trakcie zabiegu nie należy dotykać dyszą zębów – najlepiej trzymać ją w niewielkiej odległości, aby woda mogła swobodnie wypłukać zanieczyszczenia. Osoby noszące aparat powinny poświęcić szczególną uwagę przestrzeniom wokół zamków i łuków. Cały proces zajmuje zwykle 2-3 minuty i zaleca się powtarzać go dwa razy dziennie – przed porannym i wieczornym myciem zębów. Po zakończeniu irygacji warto opróżnić zbiornik z resztek wody, aby zapobiec namnażaniu się bakterii, dokładnie osuszyć urządzenie i przechowywać je w suchym miejscu. Końcówki należy wymieniać co kilka miesięcy, aby zachować pełną skuteczność i higienę.

Wakacje, letnie wyjazdy i weekendowe wypady często wiążą się nie tylko ze zmianą otoczenia, lecz także z modyfikacją diety. Lody, słodkie przekąski czy lokalne specjały mogą wówczas stanowić wyzwanie dla zębów i dziąseł. W takich momentach irygator okazuje się nieocenionym sprzymierzeńcem – pozwala dbać o jamę ustną tak samo skutecznie jak w domu, niezależnie od tego, czy podróżujemy, nocujemy w hotelu, na kempingu czy lecimy samolotem. Kompaktowe modele, takie jak Oclean A10, dzięki swoim niewielkim rozmiarom i łatwości obsługi, idealnie sprawdzają się w podróży, dając poczucie świeżości i czystości po każdym posiłku.

Nowością, która łączy skuteczność z wyjątkowym komfortem, jest innowacyjny irygator Oclean AirPump A10. Urządzenie wykorzystuje technologię AirPump, łączącą sprężone powietrze z wodą w formie rozpylonego strumienia zawierającego aż do 98% powietrza. Dzięki temu, w przeciwieństwie do tradycyjnych irygatorów o wysokim ciśnieniu, A10 zapewnia delikatne, ale niezwykle efektywne czyszczenie, minimalizując ryzyko dyskomfortu i krwawienia dziąseł. Strumień o mocy do 150 kPa uwalniany jest w ciągu zaledwie 0,14 sekundy, co pozwala skutecznie usuwać zanieczyszczenia z przestrzeni międzyzębowych i poprawiać zdrowie jamy ustnej.

Oclean A10 wyróżnia się również kompaktowym rozmiarem – jest o 80% mniejszy i 50% lżejszy od klasycznych irygatorów, a jego wymiary są mniejsze niż przeciętnego smartfona, co czyni go idealnym towarzyszem w podróży. Dzięki wbudowanemu systemowi przechowywania dysz nie wymaga dodatkowego etui, a wodoszczelna konstrukcja IPX7 oraz antypoślizgowa obudowa gwarantują wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, nawet w mniej sprzyjających warunkach. Trzy tryby pracy – standardowy, delikatny i masażu – oraz dwie profesjonalne końcówki: standardowa do codziennego czyszczenia i ortodontyczna dla osób z aparatami sprawiają, że jest to urządzenie uniwersalne i dopasowane do różnych potrzeb.

Oclean A10 to połączenie nowoczesnej technologii, przemyślanego designu i wygody, które pozwala utrzymać jamę ustną w doskonałej kondycji zarówno w domu, jak i w podróży, na wakacjach czy podczas służbowego wyjazdu. Dzięki niemu codzienna higiena nie zna granic i jest zawsze na najwyższym poziomie

i Autor: OCLEAN/ Materiały prasowe