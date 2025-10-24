Perfumy, które dodają słońca w deszczowe dni. Biegnij do Rossmanna, a jeszcze zgarniesz je za mniej niż 100 zł. Zapach soczystej porzeczki, który ukołysze do snu lepiej niż męski dotyk

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-10-24 11:05

Zmysłowy i eteryczny zapach w najnowszej promocji Rossmanna. Szukasz perfum na jesień, które przypomną Ci lato i będą słonecznym akcentem w zimowe dni? Koniecznie odwiedź drogerie Rossmanna. W najnowszej promocji sieci znajdziesz wyjątkową kompozycję zapachową. To połączenie jesiennych nut w jaśminowej bazie z letnim, owocowym wspomnieniem. W promocji Rossmanna kupisz je teraz za mniej niż 100 zł.

Perfumy damskie w Rossmann

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Archiwum prywatne Perfumy damskie w Rossmann
  • Rossmann przygotował promocję na perfumy, która łączy letnie orzeźwienie z jesiennymi akordami, idealne na chłodniejsze dni.
  • Woda perfumowana ESOTIQ Joanna Krupa Secret Sense (50 ml) dostępna jest za 83,99 zł, oferując unikalne połączenie porzeczki, kwiatu pomarańczy, cedru, neroli i jaśminu.
  • Szukasz zapachu, który przywoła wspomnienia lata, jednocześnie otulając jesienną nutą? Sprawdź tę propozycję i dowiedz się, dlaczego warto ją wypróbować!

Promocje na perfumy w Rossmannie. Zapach lata, przełamany jesienną nutą za mniej niż 100 zł

Nie lubisz jesienią sięgać po cięższe i bardziej bogate formuły? A może marzysz o letnich wspomnieniach, gdy za oknem pada deszcz? W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz coś dla siebie. na sklepowych półkach znalazła się właśnie wyjątkowa przecena na zapachy od Joanny Krupy. Szczególnie jeden z nich przykuł naszą uwagę. To uniwersalna kompozycja, która w jednym flakonie łączy letnie, owocowe akordy z jesiennymi, otulającymi nutami. Takie połączenie idealnie sprawdzi się na deszczowe dni, gdy szukasz odrobiny słońca dla Twoich zmysłów.

W promocji Rossmanna znajdziesz właśnie wodę perfumowaną dla kobiet ESOTIQ Joanna Krupa Secret Sense. Za flakon 50 ml w promocji należy zapłacić jedynie 83,99 zł. Zapach ten to unikalna podróż przez zmysły, która zabierze Cię w letnie doznania kończące się jesiennym wyznaniem spokoju oraz tańca dla zmysłów. ESOTIQ Joanna Krupa Secret Sense to kompozycja, która łączy w sobie typowo letnie, rześkie nuty z jesiennymi wibracjami wyrażonymi w akordach jaśminu. Eleganckie połączenie świeżej porzeczki, zmysłowego kwiatu pomarańczy z cedrem, nerolom oraz jaśminem tworzą ponadczasowy zapach. Idealny na jesień, gdy poszukujesz kompozycji, która przypomni Ci wakacje. letnie akordy współgrają ze sobą tworząc mieszanką letnich wspomnień. Z kolei cedr i jaśmin to jesienna, otulająca aura, która na Twojej skórze ukoi zmysły. ESOTIQ Joanna Krupa Secret Sense świetnie relaksuje i sprawdza się, gdy za oknem ciemno i pada jeszcze. Ta kompozycja świetnie łączy rześkie, letnie nuty z jesiennymi aromatami. Jeżeli lubisz takie zapachy to koniecznie biegnij do Rossmanna.

Rossmann perfumy

i

Autor: Rossmann perfumy/ Materiały prasowe
Przeczytaj także:
To najpiękniejsze arabskie perfumy na świecie. Ustaw się w kolejce do Rossmanna…
Super Express Google News
Quiz. Jakie perfumy najlepiej do Ciebie pasują?
Pytanie 1 z 8
Twoje wymarzone wakacje to:
Perfumy do daty urodzenia
12 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROSSMANN PERFUMY
ROSSMANN
MODNE PERFUMY
TANIE PERFUMY
ROSSMANN PROMOCJA