Perfumy, które dodają słońca w deszczowe dni. Biegnij do Rossmanna, a jeszcze zgarniesz je za mniej niż 100 zł. Zapach soczystej porzeczki, który ukołysze do snu lepiej niż męski dotyk

Rossmann przygotował promocję na perfumy, która łączy letnie orzeźwienie z jesiennymi akordami, idealne na chłodniejsze dni.

Woda perfumowana ESOTIQ Joanna Krupa Secret Sense (50 ml) dostępna jest za 83,99 zł, oferując unikalne połączenie porzeczki, kwiatu pomarańczy, cedru, neroli i jaśminu.

Szukasz zapachu, który przywoła wspomnienia lata, jednocześnie otulając jesienną nutą? Sprawdź tę propozycję i dowiedz się, dlaczego warto ją wypróbować!

Promocje na perfumy w Rossmannie. Zapach lata, przełamany jesienną nutą za mniej niż 100 zł

Nie lubisz jesienią sięgać po cięższe i bardziej bogate formuły? A może marzysz o letnich wspomnieniach, gdy za oknem pada deszcz? W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz coś dla siebie. na sklepowych półkach znalazła się właśnie wyjątkowa przecena na zapachy od Joanny Krupy. Szczególnie jeden z nich przykuł naszą uwagę. To uniwersalna kompozycja, która w jednym flakonie łączy letnie, owocowe akordy z jesiennymi, otulającymi nutami. Takie połączenie idealnie sprawdzi się na deszczowe dni, gdy szukasz odrobiny słońca dla Twoich zmysłów.

W promocji Rossmanna znajdziesz właśnie wodę perfumowaną dla kobiet ESOTIQ Joanna Krupa Secret Sense. Za flakon 50 ml w promocji należy zapłacić jedynie 83,99 zł. Zapach ten to unikalna podróż przez zmysły, która zabierze Cię w letnie doznania kończące się jesiennym wyznaniem spokoju oraz tańca dla zmysłów. ESOTIQ Joanna Krupa Secret Sense to kompozycja, która łączy w sobie typowo letnie, rześkie nuty z jesiennymi wibracjami wyrażonymi w akordach jaśminu. Eleganckie połączenie świeżej porzeczki, zmysłowego kwiatu pomarańczy z cedrem, nerolom oraz jaśminem tworzą ponadczasowy zapach. Idealny na jesień, gdy poszukujesz kompozycji, która przypomni Ci wakacje. letnie akordy współgrają ze sobą tworząc mieszanką letnich wspomnień. Z kolei cedr i jaśmin to jesienna, otulająca aura, która na Twojej skórze ukoi zmysły. ESOTIQ Joanna Krupa Secret Sense świetnie relaksuje i sprawdza się, gdy za oknem ciemno i pada jeszcze. Ta kompozycja świetnie łączy rześkie, letnie nuty z jesiennymi aromatami. Jeżeli lubisz takie zapachy to koniecznie biegnij do Rossmanna.

