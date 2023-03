Perfumy na Dzień Kobiet. Z tymi zapachami nie będziesz potrzebowała mężczyzny!

To największy trend w makijażu na wiosnę 2023. Nie potrzebujesz do niego kosmetyków kolorowych!

MARC-ANTOINE BARROIS, GANYMEDE EXTRAIT

Marc-Antoine Barrois to paryski projektant, którego rodzinne tradycje krawiectwa sięgają szesnastego wieku, od 2009 twórca własnego męskiego Maison de Couture. Ganymede EXTRAIT tocharyzmatyczny i uwodzicielski bliźniak pięknego i delikatnego, kultowego już zapachu Ganymede EDP. EXTRAIT jest buntownikiem z potężną dawką kocanki włoskiej, mirry i kadzidła.

Perfumy na Dzień Kobiet

ELLA K, CAMELIA K

„Świetlisty, letni dzień w dolinie Sapa. Poranna rosa wciąż pokrywa płatki kwiatów, a pierwsze promienie słońca przenikają przez liście drzew – magiczna chwila, w której stajemy twarzą w twarz z pięknem natury.” – tymi słowami Sonia Constant, twórczyni marki Ella K, opisuje inspirację, stojącą za jej nowymi perfumami, Camelia K. Połączenie imbiru, pitai i mandarynki przywodzi na myśl płynny miód i otwiera przed nami bramę do zmysłowego raju. To poetyckie wezwanie do życia w rozkoszy przy akompaniamencie nut wanilii, wetywerii i paczuli, otoczonych bukietem kwiatów pomarańczy, czerwonej kamelii i jaśminu sambac.

D.S. & DURGA, PISTACHIO

Pistachio to słodki, gourmandowy zapach, skomponowany wokół nut pistacji, kardamonu, prażonych migdałów, paczuli i kremu waniliowego. To idealna propozycja dla osób poszukującychsłodkich, niemal deserowych zapachów. „Pistacja to elegancki orzech, który lubią chyba wszyscy. Stworzyliśmy Pistachio spontanicznie: to zapach bez historii, który przywodzi na myśl zabawową stronę pistacji (szczególnie tej w deserach). Powstał jako limitowana edycja stu flakonów. Ale ludzie oszaleli na jego punkcie i niemal od razu postanowiliśmy dodać go do regularnej kolekcji. Jest bezwstydnie słodki i doskonale ucieleśnia to, czego zazwyczaj bym nie zrobił” – opowiada o perfumach Pistachio David Seth Molz, twórca i nosmarki D.S. & Durga

