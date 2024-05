Perfumy na Dzień Matki. Te zapachy pokocha Twoja mama

Odmładzający krem do twarzy w promocji Rossmanna za 6 zł. Kobiety po 50-tce go uwielbiają. Wygładza zmarszczki niczym żelazko. "Niesamowity krem"

Piękny flakon to synonim luksusu, na który zasługuje każda kobieta. Warto zatem podarować go wyjątkowej osobie. Aby ułatwić sobie wybór ideału warto zajrzeć do stacjonarnych i internetowych perfumerii Douglas, gdzie znajdziemy szeroki wachlarz oryginalnych zapachów. Dodatkowo dzięki usłudze Click & Collect można skorzystać z darmowej dostawy. W Douglas skorzystamy też z porad profesjonalnych konsultantów, którzy z pewnością ułatwią nam zakupy. Z myślą o zbliżającym się święcie Mam przedstawiamy pięć zachwycających zapachów dostępnych w Douglas, które idealnie nadają się na wyjątkowy prezent. To bestsellery perfumerii uwielbiane przez rzesze nowoczesnych i eleganckich kobiet. Jednym z najlepszych prezentów na Dzień Mamy są perfumy.

Zobacz także: Demakijaż, odświeżenie i dobra rutyna. 3 filary głębokiego nawilżenia

YVES SAINT LAURENT LIBRE EAU DE PARFUM - POWIEW WOLNOŚCI

Teraz Yves Saint Laurent Libre EDP kupisz w Douglas w supercenie 282,49 zł/30 ml

Minimalistyczny flakon na myśl przywodzi projekt garnituru, dzięki któremu Yves Saint Laurent zatarł granice między męską a kobiecą modą. Podobnie jest z zawartością butelki. Kryje się w niej kompozycja stworzona dla pewnych siebie kobiet, które nie boją się wyjść przed szereg. Libre oznacza wolność, dlatego ten zapach to połączenie elegancji ze szczyptą szaleństwa. Otwiera go woń prowansalskiej lawendy, która łączy się z nutami słodkiej mandarynki i czarnej porzeczki. Po chwili do gry wkracza łagodny aromat jaśminu i kwiatu pomarańczy, a całość zamyka głęboki aromat słodkiej wanilii, cedru i piżma. Niezapomniane przeżycie.

i Autor: materiał prasowy YSL

CAROLINA HERRERA GOOD GIRL EAU DE PARFUM - JEJ WYSOKOŚĆ, KOBIETA

Teraz Carolina Herrera Good Girl EDP kupisz w Douglas w supercenie 265 zł/30 ml

Kompozycja, obok której ciężko przejść obojętnie. Na uwagę zasługuje oryginalny flakon w kształcie eleganckiej szpilki, a zawartość to z kolei hołd dla dwoistej, kobiecej natury. Z jednej strony zmysłowa i tajemnicza, z drugiej niewinna i słodka, co idealnie oddają poszczególne nuty. Na początek mamy więc apetyczne akordy migdałów i kawy, zmiksowane z rześką cytryną i bergamotką. W sercu perfum znajduje się z kolei oszałamiająca woń tuberozy i niewinnego jaśminu, aż wreszcie temperaturę podnosi głęboka woń kakao i uzależniający bób tonka. Zmysłowa, uniwersalna propozycja.

i Autor: materiał prasowy Douglas

GIORGIO ARMANI MY WAY EAU DE PARFUM - UCIECZKA W NIEZNANE

Teraz Giorgio Armani My Way EDP kupisz w Douglas w supercenie 275,41 zł/30 ml

Inspiracją do powstania tego zapachu były podróże, zarówno te, podczas których przemierzamy kilometry, jak i osobiste, oparte na życiowych doświadczeniach. Zawarte w kompozycji aromaty pochodzą z różnych stron świata. W nucie serca główną rolę gra energetyczne połączenie bergamotka z Kalabrii oraz kwiatu pomarańczy z Egiptu. W sercu czujemy z kolei świeżą woń tuberozy z Indii oraz jaśminu. Bazą kompozycji jest z kolei pochodząca z Madagaskaru wanilia Bourbon, oraz drzewo cedrowe i białe piżmo, które dodają jej niezwykłej głębi. To z pewnością wyprawa pełna zmysłowych doznań, która działa na wyobraźnię i przywołuje najpiękniejsze chwile.

i Autor: materiał prasowy Armani

VERSACE BRIGHT CRYSTAL EAU DE TOILETTE - COŚ OPTYMISTYCZNEGO

Teraz Versace Bright Crystal EDT kupisz w Douglas w supercenie 180,26 zł/30 ml

Zmysłowy, krystalicznie przejrzysty, cudownie lśniący. Zamknięty we flakonie szlifowanym niczym prawdziwy klejnot wyjątkowej urody. Idealny na prezent dla mamy, natychmiast po powąchaniu tej kwiatowo-owocowej kompozycji budzą się same pozytywne emocje. Na początku mamy miks yuzu i owoców granatu, ale po chwili czuć zapach lotosu, magnolii i piwonii. Wreszcie ustępują one miejsca bursztynowi, drewnu i piżmu. Całość jest jednocześnie wyrafinowana i niezwykle radosna. To prawdziwy kryształ wśród zapachów.

i Autor: materiał prasowy Douglas

PRADA PARADOXE EAU DE PARFUM – ZMYSŁOWA AWANGARDA

Teraz Prada Paradoxe EDP kupisz w Douglas w supercenie 311,25 zł/30 ml

Porywająca, niebanalna kompozycja dla miłośniczek elegancji i włoskiego stylu. Kobieta, która nosi ten zapach kocha życie i nie boi się wyzwań. Jest dystyngowana i jednocześnie zmysłowa. Paradoxe to uosobienie klasyki, awangardy, natury i innowacji. Zapach łączy w sobie kultowe i paradoksalne akordy, tworząc nowoczesną kompozycję, która przywołuje skojarzenie z esencją kobiecości. Do stworzenia zapachu wybrano wyjątkowe nuty. Całość otwiera woń neroli, która powoli daje pole do popisu bursztynowi. Nutę bazy stanowi piżmo. Wyjątkowy miks zaprasza w podróż do źródeł kobiecości i odkrywania nowych, wielowymiarowych doznań zapachowych.

i Autor: materiał prasowy Prada

i Autor: materiał prasowy Douglas