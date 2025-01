Perfumy na walentynki. Niszowe zapachy, które pobudzą zmysły

Luksusowe perfumy kojarzą nam się przede wszystkim z nazwiskami wielkich projektantów. Jednak mimo ich ogromnej popularności coraz większą karierę robią niszowe marki, które podbijają serca oraz zmysły prawdziwych zapachowych koneserów. Czym tak naprawdę wyróżniają się niszowe kompozycje? Przede wszystkim nie są firmowane przez wielkie koncerny, ale niewielkie marki perfumeryjne. Bywa, że produkcja obejmuje określoną ilość zapachów, wręcz limitowaną, co jeszcze bardziej podnosi ich atrakcyjność. Coraz więcej z nas lubi się wyróżniać, dlatego sięga po produkty niemal niepowtarzalne. To również gratka zwłaszcza dla osób, które lubią odkrywać nowości a jednocześnie niekoniecznie podążają za trendami. W perfumiarskim świecie często panuje moda na konkretny składnik, który potem króluje w wielu kompozycjach. Tymczasem twórcy niszowych produktów chcą być niezależnymi artystami, lubią tworzyć to, na co mają ochotę, a nierzadko bardzo mocno eksperymentują ze składnikami. W tego typu zapachach często pojawia się m.in. nuta „oud” o intensywnym, balsamicznym aromacie. Często przewija się też ziemista wetyweria, kadzidło, piżmo, cedr, skóra, mirra, cynamon, goździki. Wśród kwiatów wyróżnia się jaśmin, a spośród zielonych nut warto wymienić m.in. szałwię i tymianek. W tego typu perfumach często wykorzystywane są rzadkie i drogie surowce. Szeroka oferta niszowych marek, w tym również tych dostępnych na wyłączność dostępna jest zarówno w stacjonarnych, jak internetowych perfumeriach Douglas. Spośród wielu selektywnych perfum każdy może znaleźć te najbardziej wyjątkowe dla siebie lub dla drugiej połówki. Co więcej, można skorzystać z darmowej dostawy w internetowej usłudze Click & Collect lub Click & Collect Express, dzięki której możemy kupić produkt online i odebrać go w perfumerii już 2 godziny później! Kupowanie perfum nie było jeszcze nigdy tak proste. A co warto wybrać spośród perfum niszowych? Oto nasze typy.

BYREDO Woda perfumowana La Tulipe

Skandynawska moda ma coraz więcej wielbicieli, podobnie jak pochodzące stamtąd zapachy. Byredo to luksusowa szwedzka marka, która słynie z minimalistycznych, ale jednocześnie pełnych głębi i wyrafinowanych kompozycji. BYREDO La Tulipe idealnie uosabia okres przedwiośnia, kiedy świat budzi się do życia i oddaje delikatny, a zarazem intensywny zapach tulipanów. Wstęp kompozycji rozwija się aromatem frezji, fiołka i rabarbaru. W sercu rozkwita tulipan, a bazą zapachu jest wetyweria i drewno. Zawiera aż 79,6% składników pochodzenia naturalnego.

BYREDO La Tulipe woda perfumowana teraz w Douglas w cenie 709 zł/50 ml

THE MERCHANT OF VENICE Woda perfumowana Murano Exclusive Queen of the Night

Perfumy niezwykle eksluzywnej marki, która nawiązuje do najlepszych czasów świetności Wenecji. Jedną z linii zapachów jest Murano Collection, odnosząca się do sztuki tworzenia artystycznego szkła. Nawet flakony perfum wyglądają jak mini arcydzieła a same kompozycje są bogate, intensywne i skomplikowane. Queen of the night pomaga przenieść się do świata starożytnego Egiptu i znaleźć się w luksusowych pałacach faraonów. W nucie głowy czuć korzenny szafran, słodkie i delikatne nuty kwiatowe, w tym lotos. Nutę serca stanowi połączenie bursztynu, kifi i kadzidła, a zapach wieńczą akordy drzewa sandałowego, fasolki tonka i mirry. W efekcie otrzymujemy głęboką, uwodzicielską i oryginalną kompozycję, utrzymującą się na skórze przez długie godziny.

THE MERCHANT OF VENICE Murano Exclusive Queen of the Night kupisz w Douglas w cenie 1590 zł/100 ml

BOHOBOCO Woda perfumowana WET CHERRY LIQUOR

Markę stworzył uzdolniony projektant i perfumiarz Michał Gilbert Lach. Zapach Wet Cherry jest niezwykle zmysłowy, wręcz prowokujący. To ponadzmysłowa podróż do głębi pokus i wspomnień oraz poszukiwanie uniesienia niosącego wewnętrzne odrodzenie. Perfumy łączą w sobie upajający likier wiśniowy, który wprowadza w dorosłość namiętnych doznań, oraz kuszący syrop czereśniowy symbolizujący początki niewinnej rozkoszy. Te uczucia podsyca karmel i subtelna nuta truskawki z głębokim aromatem drzewa sandałowego oraz aromatycznej wanilii. Tęsknota przeplata się ze spełnieniem, a owocową moc uzupełniają wyraziste, korzenne akordy drzewnego wetiweru oraz intensywnego, przyprawowego aromatu fasoli tonki.

BOHOBOCO Wet Cherry Liquor kupisz w Douglas w cenie 705 zł/50 ml

KILIAN The Narcotics Good Girl Gone Bad By Kilian

Kilian Hennessy to potomek rodu Hennessy, założycieli ekskluzywnej marki, słynącej z produkcji koniaku. Założył niezwykle luksusową markę perfum Kilian Paris. Co ciekawe, wiele jego zapachów zawiera nuty rumu, czy koniaku, co jest nawiązaniem do jego dziedzictwa. Jednym z wyjątków jest Good Girl Gone Bad, czyli kwiatowo-owocowy zapach, zawieszony między niewinnością a zmysłowością. W kompozycji wyczuwalne są m.in. akordy jaśminu, osmantusa, kwiatu pomarańczy, czy tuberozy. Nie brakuje też rześkich owoców, w tym bergamotki, brzoskwini i mandarynki, a bazą zapachu jest m.in. drzewo sandałowe i wetyweria. Całość tworzy pełen głębi, ponętny i niepowtarzalny zapach.

KILIAN The Narcotics Good Girl Gone Bad By Kilian Woda perfumowana kupisz w Douglas w cenie 1240 zł/50 ml

MAISON MARGIELA Replica By the Fireplace

Martin Maison Margiela to projektant, który w 1988 roku założył dom mody i od zawsze należał do niekonwencjonalnych osobistości. Sygnowane jego nazwiskiem perfumy są dalekie od panujących standardów a do ich zaprojektowania zaprosił wybitne nosy z całego świata. W kolekcji znajdują się kompozycje stworzone na bazie wspomnień. Każdy z nich ma za zadanie przenosić nas do wyjątkowych chwil. I tak woda toaletowa By the Fireplace wprowadza w ciepły, przytulny nastrój. To połączenie m.in. nut pomarańczy i goździka, które przechodzą w akordy jałowca i drewna cedrowego, a zapach zamyka wanilia zmiksowana z balsamem peruwiańskim. Ta słodko-drzewna kompozycja unisex idealnie sprawdza się zwłaszcza jesienią i zimą.

MAISON MARGIELA Replica By the Fireplace woda toaletowa w Douglas w cenie 625 zł/100 ml

LE COUVENT MAISON De Parfum Singulière Theria

Francuska marka łączy w sobie tradycję i nowoczesność do tworzenia zapachów. Każdy z nich jest niezwykle oryginalny i pełen głębi. Theria oznacza „dzikie zwierzę”, a symbolem zapachu jest zebra, elegancka i wolna, pełna wdzięku i majestatu, do czego nawiązuje kompozycja. Te pudrowo-kwiatowe perfumy łączą w sobie m.in. nuty bergamotki, które przechodzą w woń narcyza, irysa i kardamonu. Całość dopełnia drzewo cedrowe, dzięki czemu zapach jest niezwykle wyrafinowany i głęboki.

LE COUVENT Singulière Theria woda perfumowana w Douglas w cenie 449 zł zł/100 ml

MILLER HARRIS Celadon

Brytyjska marka perfumeryjna Miller Harris istnieje od 2000 roku i od tamtej pory wykorzystuje w produkcji oryginalne, naturalne składniki. Jej twórczyni nierzadko nawiązuje w kompozycji do sztuki i botaniki. Marka jest zaangażowana w ochronę środowiska i stosuje naturalne materiały. Celadon to zapach zainspirowany "Snem o Czerwonej Komnacie" Cao Xuequinato. Otwierają go nuty herbaty cejlońskiej, liści pomidora, kardamonu i werbeny. W sercu wyczuwalne są akordy zroszonej róży, lawendy, tuberozy oraz magnolii, a bazę stanowi drewno cedrowe, piżmo i mech. Całość tworzy świeżą kompozycje z domieszką zielonych nut.

MILLER HARRIS Celadon woda perfumowana kupisz w Douglas w cenie 1 019 zł/100 ml