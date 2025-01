Pielęgnacyjny minimalim w świecie beauty

POCHWAŁA MINIMALIZMU

W obliczu przeciążenia informacyjnego i nadmiaru produktów kosmetycznych coraz więcej osób decyduje się na prostsze podejście do dbania o skórę. W 2025 roku skinimalizm zyskuje na popularności, stawiając na wyselekcjonowaną liczbę kosmetyków na półce w łazience, które jednocześnie są maksymalnie efektywne.

RETINOL DOBRY NA… WSZYSTKO

Czym kierować się w skinimalizmie? Przede wszystkim potrzebami skóry. Chciałabyś, by wyglądała młodo, była gładka i pełna blasku? Odpowiedzią może być retinol. Trudno znaleźć drugi składnik aktywny, który dawałby tyle korzyści dla skóry. Pomaga odmłodzić skórę, rozprawić się z przebarwieniami i wyrównuje jej koloryt, dodaje blasku i sprawia, że wygląda świeżo. Ponadto regeneruje, wygładza skórę, zwiększa syntezę kolagenu i elastyny, ma właściwości seboregulące, nawilża i odnawia skórę.

SESDERMA RETISIL OLEJEK – GAME CHANGER W TWOJEJ PIELĘGNACJI

W pielęgnacji mniej często znaczy lepiej dla skóry. Jeden produkt może przynieść czasami więcej korzyści niż stosowanie kilku jednocześnie. Pod warunkiem, że będzie odpowiednio dobrany. Gdybyś miała zostawić tylko jednej produkt, to rekomendujemy postawić na Sesderma Retisil Olejek pro-aging. Jego lekka formuła sprawia, że jest łatwy w użyciu, a wykorzystany w nim retinol (w formie HPR) zapewnia spektakularne efekty. Dermokosmetyk ma w składzie tylko 7 składników, miedzy innymi olej ze słodkich migdałów oraz olejek z dzikiej róży, który działają nawilżająco i łagodząco na podrażnienia, wspierając naturalne procesy regeneracyjne. To idealny partner dla skóry w nocnej pielęgnacji, który będzie dbał o jej dobrostan podczas snu.

INNY NIŻ WSZYSTKIE

Co kryje się pod tym tajemniczym skrótem HPR? To Hydroxypinacolone Retinoate, nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego retinolu, która zapewnia wszystkie jego właściwości, ale z mniejszym ryzykiem podrażnień. Ma właściwości regenerujące i odmładzające, ale nie powoduje częstych dla retinolu skutków ubocznych, takich jak zaczerwienienia czy łuszczenie się. HPR działa równie skutecznie jak retinol, ale jest łagodniejszy, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla osób o wrażliwej skórze. Zero zaczerwienień, pieczenia, łuszczenia się co zostało potwierdzone w badaniach.