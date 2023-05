Perfumy pachnące bzem. To 3 najpiękniejsze zapachy do 70 zł. Niech zapach bzu otula Cię nie tylko w maju. Te kompozycje zapachowe zniewolą Twoje zmysły

Perfumy pachnące jak bez. Modne propozycje do 70 zł

Bez lilak to bez wątpienia najbardziej charakterystyczny zapach wiosny. Krzew kwitnie przez bardzo krótki czas, ale jego zapach od zawsze kojarzy się z wiosną i pierwszymi ciepłymi dniami. Chcesz zatrzymać ten zapach na dłużej? Wybierz perfumy inspirowane zapachem bzu i otulaj swoje zmysły tym wiosennym aromatem. To propozycje tanich perfum, które pachną jak bez w maju. Te kompozycje zapachowe nie kosztują więcej niż 70 zł, a są trwałe i wyczuwalne na skórze.

Top 3 perfum, które pachną jak bez

WODA PERFUMOWANA - LANVIN ÉCLAT D'ARPÉGE

Eclat d’Arpege swoja nazwą oraz kształtem flakonu nawiązuje do Arpege najstarszego i najbardziej luksusowego zapachu marki, wylansowanego 1927 roku przez Jeanne Lanvin. Eclat d’Arpege to melodia - jasna , czysta i pełna radości. Zapach jest świeży, musujący, pobudza emocje, jest zaproszeniem do szczęścia. Skierowany jest do młodych, dynamicznych, niezależnych kobiet. Flakon w kształcie kuli zwieńczony jest korkiem zaprojektowanym przez głównego projektanta Albera Elbaza. W składzie tej kompozycji zapachowej znajdziesz między innymi bez, bergamotkę, liście krzewu cytryny oraz słodkie piżmo. Cena ok. 65 zł.

i Autor: materiały prasowe LANVIN ÉCLAT D'ARPÉGE

WODA PERFUMOWANA - BOLES D'OLOR FLOR DE LOTO

Kompozycja otwiera się połączeniem subtelnej bergamotki, świeżymi nutami wodnymi z egzotycznym yuzu. Kobiece serce tętni aromatem delikatnego fiołka, orzeźwiającego hibiskusa, świeżym kwiatem lotosu, soczystą śliwką i jagodami goji. Całość opiera się na bazie, w której słoneczny bursztyn przeplata się z czerwonymi owocami, drzewem cedrowym, wyrazistą esencją lilii wodnej i kremowym piżmem. Cena to ok. 45 zł.

i Autor: materiały prasowe BOLES D'OLOR FLOR DE LOTO

WODA PERFUMOWANA - BI-ES BLOSSOM HILLS

Miłosny eliksir, który subtelnie zniewala swoim zapachem. To uwodzicielska kompozycja inspirowana namiętnością. Pobudzający zmysły perfum , w którym króluje subtelna nuta róży. Bogactwo uczuć i emocji z wyraźnym akordem drzewa cedrowego, akcentem świeżej bergamotki oraz szlachetną mieszanką paczuli i białego piżma.. Cena to ok. 25 zł.

i Autor: Materiały prasowe BI-ES