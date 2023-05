To najdroższy kwiat na świecie. Kosztuje tyle co dom, a i tak są chętni, by go kupić. Większość Polaków ma podobny w domu

To najdroższy kwiat na świecie. Kosztuje więcej niż mieszkanie

Znawcy roślin doskonale zdają sobie sprawę, że za niektóre okazy trzeba dużo zapłacić. Wieloletnie rośliny, które nie są łatwe w uprawie często kosztują po kilka tysięcy złotych. Rzadkie odmiany niektórych kwiatów potrafią kosztować kilkaset złotych za sadzonkę. To jednak nadal nic w porównaniu z najdroższym kwiatem na świecie. Trzeba za niego zapłacić nawet 200 tys. dolarów. O jakiej roślinie mowa? Chodzi orchideę Shenzhen Nongke, Jest to sztucznie wyhodowana odmiana. Na jej stworzeniem pracowali przez ponad 10 lat chińscy naukowcy. Charakteryzuje się on jasnozielonym odcieniem płatków i kwiatami o jaskrawym środku. Dlaczego orchidea Shenzhen Nongke jest tak droga? To bardzo kapryśny i trudny w uprawie kwiat. Potrzeba aż 5 lat, by pojawiły się pierwsze kwiaty. Zdecydowanie warto jednak czekać. W 2005 roku orchidea Shenzhen Nongke została sprzedana na aukcji anonimowemu miłośnikowi roślin. Za ten wspaniały okaz zapłacił on 200 tys. dolarów czyniąc tę odmianę orchidei najdroższym kwiatem na świecie.

