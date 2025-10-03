Pewność siebie i magiczny wszechświat w atmosferze Bożego Narodzenia. Kultowa marka beauty przedstawia swoją świąteczną kolekcję

Podaruj bliskim w swoim życiu poczucie pewności siebie rodem z Tilbury dzięki nowemu Magic Gifting Universe Charlotte, łatwemu w wyborze i użyciu prezentowi! Niezależnie od tego, czy marzysz o pełniejszych, pełniejszych ustach, większych, jaśniejszych oczach, promiennej, magicznej skórze, czy idealnym looku na imprezę, nagradzane bestsellery Charlotte, kultowe hity viralowe, niespotykane dotąd innowacje i limitowane edycje kolekcjonerskie produktów do makijażu, pielęgnacji skóry i perfum spełnią wszystkie Twoje marzenia o urodzie!
ZESTAW Z MINI SPRAYEM UTRWALAJĄCYM AIRBRUSH FLAWLESS
SEKRET MAKIJAŻU NA CZERWONY DYWAN, KTÓRY TRWA DO 16 GODZIN!
ZESTAW ZAWIERA:
- Spray utrwalający Airbrush Flawless w oryginalnym opakowaniu podróżnym
- Spray utrwalający Airbrush Flawless w białym kolorze Tea Bali w opakowaniu podróżnym
KULTOWE MINI TRIO SZMINEK HOLLYWOOD CHARLOTTE
TRZY MINI SZMINKI HOLLYWOOD BEAUTY ICON W KOLORACH ROSE TO FAME, 90s PINK I ICON BABY!
ZESTAW ZAWIERA:
- Szminkę K.I.S.S.I.N.G w rozmiarze podróżnym Rose To Fame
- Szminkę K.I.S.S.I.N.G w rozmiarze podróżnym 90s Pink
- Szminkę K.I.S.S.I.N.G w rozmiarze podróżnym Icon Baby
Zestaw do makijażu ust i policzków Pillow Talk Iconic
Sekrety Charlotte's Pillow Talk na soczyste, pełne usta i kości policzkowe, które będą lśnić na zawsze!
Zestaw zawiera:
- Lip Cheat w odcieniu Pillow Talk – rozmiar podróżny
- Pillow Talk Big Lip Plumpgasm w odcieniu Fair/Medium – rozmiar podróżny
- Beauty Light Wand w odcieniu Pillow Talk – rozmiar podróżny
IKONY PILLOW TALK W PODRÓŻY
KULTOWY PILLOW TALK NA KAŻDĄ OKAZJĘ!
ZESTAW ZAWIERA:
- Pomadka Pillow Talk Lip Cheat – rozmiar podróżny
- Matowa szminka Pillow Talk Matte Revolution – rozmiar pełnowymiarowy
- Hipnotyzujące oczy w Pillow Talk – rozmiar podróżny
- Tusz do rzęs Pillow Talk Push Up Lashes! w kolorze Super Black – rozmiar podróżny
NOWOŚĆ! HOLLYWOOD INSTANT LOOK W PALECIE CIENI DO POWIEK
ODCIENIE:
- INSPIROWANA ODCIENIEM ICON BABY
- INSPIROWANA ODCIENIEM HOLLYWOOD RED
ZESTAW MINI PĘDZLI HOLLYWOOD CHARLOTTE
4 MINI PĘDZLE DO MAKIJAŻU, KTÓRE UMOŻLIWIĄ STYLIZACJĘ W PODRÓŻY
ZESTAW ZAWIERA:
- Mini pędzel do pudru i modelowania
- Mini pędzel do blendowania cieni
- Mini pędzel do rozcierania
- Mini pędzel do twarzy Hollywood
ZESTAW PERFUM JOYPHORIA
ZESTAW ZAWIERA:
- Joyphoria – Pełnoobjętościowy [100 ml]
- Joyphoria – Rozmiar podróżny [10 ml]
Cena detaliczna: 130 GBP / 150 USD / 150 EUR
ZESTAW PERFUM MORE SEX
ZESTAW ZAWIERA:
- More Sex – Pełnowymiarowy [100 ml]
- More Sex – Rozmiar podróżny [10 ml
NOWOŚĆ! ZESTAW PERFUM STAR CONFIDENCE
ZESTAW ZAWIERA:
- Star Confidence – Pełnowymiarowy [50 ml]
- Star Confidence – Rozmiar podróżny [10 ml]