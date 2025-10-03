Pewność siebie i magiczny wszechświat w atmosferze Bożego Narodzenia. Kultowa marka beauty przedstawia swoją świąteczną kolekcję

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-10-03 13:03

Charlotte Tilbury – wielokrotnie nagradzana, globalna, luksusowa marka makijażu, pielęgnacji skóry i perfum, założona przez brytyjską przedsiębiorczynię i wizażystkę gwiazd, Charlotte Tilbury MBE – prezentuje swój Magiczny Świat Prezentów na rok 2025! Zainspirowana pewnością siebie, którą Charlotte dodaje gwiazdom i supermodelkom przed czerwonymi dywanami, wybiegami i eventami, jej nowe kosmetyki dodadzą Ci nie tylko blasku zewnętrznego, ale i wewnętrznego. Star Confidence to coś więcej niż makijaż, pielęgnacja skóry i perfumy – to niebiańska energia, która przypomina Ci, że Twoje marzenia są w zasięgu ręki. Twoja pewność siebie to Twoja siła!

Charlotte Tilbury

i

Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

Podaruj bliskim w swoim życiu poczucie pewności siebie rodem z Tilbury dzięki nowemu Magic Gifting Universe Charlotte, łatwemu w wyborze i użyciu prezentowi! Niezależnie od tego, czy marzysz o pełniejszych, pełniejszych ustach, większych, jaśniejszych oczach, promiennej, magicznej skórze, czy idealnym looku na imprezę, nagradzane bestsellery Charlotte, kultowe hity viralowe, niespotykane dotąd innowacje i limitowane edycje kolekcjonerskie produktów do makijażu, pielęgnacji skóry i perfum spełnią wszystkie Twoje marzenia o urodzie!

ZESTAW Z MINI SPRAYEM UTRWALAJĄCYM AIRBRUSH FLAWLESS

SEKRET MAKIJAŻU NA CZERWONY DYWAN, KTÓRY TRWA DO 16 GODZIN!

ZESTAW ZAWIERA:

  • Spray utrwalający Airbrush Flawless w oryginalnym opakowaniu podróżnym
  • Spray utrwalający Airbrush Flawless w białym kolorze Tea Bali w opakowaniu podróżnym
Charlotte Tilbury

i

Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

KULTOWE MINI TRIO SZMINEK HOLLYWOOD CHARLOTTE

TRZY MINI SZMINKI HOLLYWOOD BEAUTY ICON W KOLORACH ROSE TO FAME, 90s PINK I ICON BABY!

ZESTAW ZAWIERA:

  • Szminkę K.I.S.S.I.N.G w rozmiarze podróżnym Rose To Fame
  • Szminkę K.I.S.S.I.N.G w rozmiarze podróżnym 90s Pink
  • Szminkę K.I.S.S.I.N.G w rozmiarze podróżnym Icon Baby
Charlotte Tilbury

i

Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

Zestaw do makijażu ust i policzków Pillow Talk Iconic

Sekrety Charlotte's Pillow Talk na soczyste, pełne usta i kości policzkowe, które będą lśnić na zawsze!

Zestaw zawiera:

  • Lip Cheat w odcieniu Pillow Talk – rozmiar podróżny
  • Pillow Talk Big Lip Plumpgasm w odcieniu Fair/Medium – rozmiar podróżny
  • Beauty Light Wand w odcieniu Pillow Talk – rozmiar podróżny
Charlotte Tilbury

i

Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

IKONY  PILLOW TALK W PODRÓŻY

KULTOWY PILLOW TALK NA KAŻDĄ OKAZJĘ!

ZESTAW ZAWIERA:

  • Pomadka Pillow Talk Lip Cheat – rozmiar podróżny
  • Matowa szminka Pillow Talk Matte Revolution – rozmiar pełnowymiarowy
  • Hipnotyzujące oczy w Pillow Talk – rozmiar podróżny
  • Tusz do rzęs Pillow Talk Push Up Lashes! w kolorze Super Black – rozmiar podróżny
Charlotte Tilbury

i

Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

NOWOŚĆ! HOLLYWOOD INSTANT LOOK W PALECIE CIENI DO POWIEK

ODCIENIE:

  •  INSPIROWANA ODCIENIEM ICON BABY
  •  INSPIROWANA ODCIENIEM HOLLYWOOD RED
Charlotte Tilbury

i

Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

ZESTAW MINI PĘDZLI HOLLYWOOD CHARLOTTE

4 MINI PĘDZLE DO MAKIJAŻU, KTÓRE UMOŻLIWIĄ STYLIZACJĘ W PODRÓŻY

ZESTAW ZAWIERA:

  • Mini pędzel do pudru i modelowania
  • Mini pędzel do blendowania cieni
  • Mini pędzel do rozcierania
  • Mini pędzel do twarzy Hollywood
Charlotte Tilbury

i

Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

ZESTAW PERFUM JOYPHORIA

ZESTAW ZAWIERA:

  • Joyphoria – Pełnoobjętościowy [100 ml]
  • Joyphoria – Rozmiar podróżny [10 ml]

Cena detaliczna: 130 GBP / 150 USD / 150 EUR

ZESTAW PERFUM MORE SEX

ZESTAW ZAWIERA:

  • More Sex – Pełnowymiarowy [100 ml]
  • More Sex – Rozmiar podróżny [10 ml

NOWOŚĆ! ZESTAW PERFUM STAR CONFIDENCE

ZESTAW ZAWIERA:

  • Star Confidence – Pełnowymiarowy [50 ml]
  • Star Confidence – Rozmiar podróżny [10 ml]
Charlotte Tilbury

i

Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki