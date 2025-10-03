Pewność siebie i magiczny wszechświat w atmosferze Bożego Narodzenia. Kultowa marka beauty przedstawia swoją świąteczną kolekcję

Charlotte Tilbury – wielokrotnie nagradzana, globalna, luksusowa marka makijażu, pielęgnacji skóry i perfum, założona przez brytyjską przedsiębiorczynię i wizażystkę gwiazd, Charlotte Tilbury MBE – prezentuje swój Magiczny Świat Prezentów na rok 2025! Zainspirowana pewnością siebie, którą Charlotte dodaje gwiazdom i supermodelkom przed czerwonymi dywanami, wybiegami i eventami, jej nowe kosmetyki dodadzą Ci nie tylko blasku zewnętrznego, ale i wewnętrznego. Star Confidence to coś więcej niż makijaż, pielęgnacja skóry i perfumy – to niebiańska energia, która przypomina Ci, że Twoje marzenia są w zasięgu ręki. Twoja pewność siebie to Twoja siła!

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe