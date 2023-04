Piękna moda na wiosnę i lato 2023. W tym sezonie rządzą pastele

Pastele w eleganckich stylizacjach? Zdecydowanie! Wplatając pastelowe barwy do eleganckich stylizacji Panie w łatwy sposób nadadzą całemu lookowi świeżości i lekkości. Marka VAN GRAAF/Weekend Max Mara proponuje ponadczasową lnianą koszulę w jasnoróżowe paski. Łącząc ją z prostymi spodniami od VAN GRAAF/BOSS, Panie otrzymają idealny biurowy komplet na nadchodzące coraz cieplejsze i słoneczne dni. Aby nadać stylizacji wiosennego klimatu, proponujemy dobrać pastelowe różowe loafersy od marki VAN GRAAF/Tamaris. Całości dopełni torebka typu shopper z wzorem logo na całej powierzchni od VAN GRAAF/Guess. Taka stylizacja będzie odpowiednia na wiele okazji: od spotkań biznesowych po rodzinne uroczystości. Dodatkowo Panie, które pragną podkreślić elegancki charakter całego outfitu, powinny postawić na subtelne dodatki, takie jak delikatne kolczyki czy naszyjnik.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Wiosenne stylizacje wymagają ubrań adekwatnych do pogody. Na nieco chłodniejsze dni, marka VAN GRAAF/BOSS posiada w swojej ofercie sweter w pastelowych odcieniach różu, mięty i fioletu, który świetnie będzie współgrał z pudrowo-różową maxi spódnicą od VAN GRAAF/BOSS. Lekka i zwiewna spódnica o kroju litery A przekonuje swoją uniwersalnością. Panie pokochały ten model za jej klasyczny, szykowny i jednocześnie casualowy charakter. Sportowego twistu dodadzą sneakersy od VAN GRAAF/Tamaris, również w pastelowych odcieniach. Ten rodzaj obuwia, jest zdecydowanie najbardziej uniwersalnym, szczególnie dla Pań, które planują aktywnie spędzić dzień na mieście.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Ostatnią propozycją pastelowej stylizacji, jest look, w którym króluje błękit. Sweter w pastelowe paski od VAN GRAAF/Vila stanowi centralny element tego outfitu. Można go połączyć z białą koszulą lub tak, jak proponuje marka VAN GRAAF/Marc Cain Collections z jasnoniebieskimi stylowymi spodniami w stylu paperbag. Doskonale współgrają z kolorystyką looku, a lekki i przewiewny materiał idealnie pasują do wiosennej aury. Do całości warto również dodać błękitną torebkę, jak tę od VAN GRAAF/Calvin Klein, która dzięki pikowanemu wzornictwu i paskowi z łańcuszka nabiera nowoczesnego, miejskiego charakteru. Cały look idealnie wpisuje się w wiosenny klimat i jest świetną propozycją dla Pań, które chcą poczuć się świeżo i modnie.

i Autor: Materiały prasowe Van Graaf