Piękna skóra na wiosnę. Największe trendy w makijażu

Brytyjska marka PIXI przedstawiła właśnie swoje gorące nowości na wiosnę 2024. W tym sezonie marka stawia przede wszystkim na świetlisty makijaż i promienną skórę. Tak hołd wobec natury i makijażu pełnego słonecznego glow.

Zobacz, w jakich kosmetykach zakochamy się na wiosnę 2024.

PIXI Błyszczyk nawilżający +Hydra LipTreat

+Hydra LipTreat od Pixi Beauty to połączenie nawilżającej pielęgnacji i koloru. Intensywnie odżywia usta oraz nadaje im subtelny, dający się budować kolor. Usta stają się gładkie i miękkie. To innowacyjna formuła, która doskonale łączy naturę z nauką. Posiada spektrum zachwycających odcieni: od delikatnych Peach-y i Nectar, po odważne Scarlet i Poppy oraz czystą magię Clear. Dla tych, którzy szukają klasycznego akcentu, Rosette to idealny odcień różu. Niezależnie od tego, czy chcesz podkreślić swoje naturalne piękno, czy chcesz się wyróżnić, znajdziesz idealny dla siebie odcień +Hydra LipTreat.Składniki:

Kwas hialuronowy ‒ zapewnia uwydatnienie i nawilżenie ust

Olej z awokado ‒ dostarcza przeciwutleniaczy, wspomagających odmładzanie ust

Masło shea ‒ działa jak naturalny środek wygładzający, głęboko odżywiając usta.

„+Hydra LipTreat jest świetny do wysuszonych ust! Ten nawilżający sztyft z kwasem hialuronowym i naturalnym masłem sprawia, że moje usta są wyjątkowo miękkie. To niezbędny element każdego zestawu kosmetyków. Używanie go to prawdziwa przyjemność!”Petra Strand, założycielka Pixi.

Wskazówka:

Aby uzyskać intensywne nawilżenie, zastosuj wersję przezroczystą jako maseczkę na usta na noc.

PIXI Rozświetlacz On-the-Glow SUPERGLOW

Nawilżający rozświetlacz w sztyfcie to doskonały sposób na łatwe uzyskanie słynnego GLOW Pixi. Pigmenty 3D zostały zaprojektowane tak, aby wydobyć naturalny blask wszystkich rodzajów skóry. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na subtelnym rozświetleniu, czy na odważnym połysku, wielofunkcyjne odcienie przypadną do gustu każdemu miłośnikowi lśniącego makijażu: PetalDew ‒ idealny, różowy blask, GildedGold ‒ blask rozświetlony złotem, NaturaLustre ‒ szampański blask, IcePearl ‒ perłowy blask.Składniki:

Żeń-szeń ‒ rewitalizuje i przywraca równowagę

Aloes ‒ zapewnia kojące nawilżenie

Mieszanka ekstraktów owocowych ‒ poprawia wygląd skóry

Witaminy i antyoksydanty ‒ chroniące skórę

„Idealny rozświetlacz w kremie zapewniający fenomenalny błysk, który rozjaśnia i dodaje blasku już za jednym pociągnięciem!”Petra Strand, założycielka Pixi.

Użycie:

Wystarczy nałożyć kremowy rozświetlacz na szczyty kości policzkowych, łuk brwiowy, wewnętrzne kąciki oczu, czubek nosa i łuk Kupidyna, aby uzyskać natychmiastowy efekt rozświetlenia. Delikatne roztarcie opuszkami palców rozprowadzi połysk, zapewniając jednolite wykończenie. Pamiętaj, by zachować magię SUPERGLOW i zawsze zamknąć opakowanie po aplikacji.

PIXI Róż reagujący na pH skóry On-the-Glow Blush – CheekTone

Rozświetlający róż w odcieniu CheekTone. To pionierski, innowacyjny róż reagujący na pH skóry, który pozwala na uzyskanie indywidualnego odcienia na skórze. Dopasowując się do rodzaju skóry, pigment tworzy naturalny i zdrowy rumieniec. On-the-Glow Blush można również stosować na usta.Składniki:

Ekstrakty owocowe ‒ dla odżywionej i odnowionej cery

Witaminy i antyoksydanty ‒ chroniące skórę

Żeń-szeń ‒ rewitalizuje i przywraca równowagę

Aloe Vera ‒ znany jest ze swoich właściwości kojących

„Róż do policzków On-the-Glow w odcieniu CheekTone to celebracja indywidualnego piękna. Każda aplikacja jest niesamowita, ponieważ pozwala uzyskać odcień, który jest naprawdę Twój. To Pixi GLOW, spersonalizowany dla Ciebie!”Petra Strand, założycielka Pixi.

Użycie:

Nałóż róż On-the-Glow na kości policzkowe, rozprowadzając go w stronę linii włosów. Przed użyciem przekręć podstawę, aby wysunąć sztyft lub wsunąć do środka. Pamiętaj o zamknięciu sztyftu po każdej aplikacji, aby zachować jego konsystencję.

PIXI Kredka do oczu Endless Silky Eye ‒ PixiGreen i LushLavender

Kredka do oczu o jednolitej kresce i głębokiej pigmentacji. Formuła daje efekt podobny do płynnego eyelinera przy zachowaniu łatwej aplikacji ołówkiem. Łatwo się rozprowadza, a jednocześnie nie rozmazuje się i nie kruszy. Jest wodoodporna, przez co utrzymuje się na skórze długo po aplikacji. Pomimo nasyconej pigmentacji produkt jest delikatny dla oczu.Składniki:

Witamina E – poprawia elastyczność skóry

Woski wegańskie – zapewniają gładką i bezproblemową aplikację

