Piękne perfumy na wiosnę 2023. Romantyczny i rześki zapach za 15 zł. Otuli Cię obietnicą przygody i tajemniczym zapachem. Kiedy słońce zaświeci, zapragniesz tak pachnieć

To największy trend w makijażu na wiosnę 2023. Nie potrzebujesz do niego kosmetyków kolorowych!

Pięknie perfumy na wiosnę 2023. Oszalejesz na punkcie tych zapachów

Wiosna to czas gdy wszystko budzi się do życia. Również świat zapachów stawia na lżejsze, bardziej kwiatowe lub owocowe kompozycje. Przyjrzeliśmy się ofercie popularnych drogerii i sprawdziliśmy, które perfumy oraz wody toaletowe sprawdzą się wiosną 2023. Znaleźliśmy piękny zapach, który otuli Twoje zmysły i przywróci wspomnienia z młodości. To idealna propozycja na ciepły dni. Doskonale skomponuje się ona z letnimi stylizacjami i wiosennych słońcem. To zapach młodości i obietnica przygody.

Woda perfumowana z HEBE - LA RIVE HAVE FUN

"Damska woda toaletowa z rodziny zapachów kwiatowo-owocowych dla kobiet pełnych optymizmu i pozytywnej energii. Have Fun to zapach dla młodych kobiet, które uwielbiają atmosferę nocnych klubów. Kompozycję stworzono z wibrujących radością nut owocowych: cytryny, czarnej porzeczki, maliny, truskawki i jabłka. Serce zapachu wyraża kobiece piękno językiem kwiatów: frezji, jaśminu, piwonii i romantycznej róży. Siła seksapilu zawarta jest w silnej, ale dyskretnej bazie i akordach ambry, piżma i drzewa sandałowego". Cena w promocji Hebe - 14,99 zł.

i Autor: materiały prasowe Perfumy z Hebe