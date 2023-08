Piękne włosy na jesień 2023. Retro loki niczym z Hollywood z lat 20-tych. To będzie trendy

Już od najdawniejszych czasów kobiety pragnęły mieć pięknie i bujne loki. Aby osiągnąć wymarzony efekt korzystano ze specjalnych żelazek do włosów. Przypominające szczypce żelazko umieszczano w rozżarzonym piecu, by się nagrzało, a następnie "układano" nim loki. Współczesne kobiety mają zdecydowanie prościej, a nowoczesne lokówki nie tylko nie niszczą włosów, ale fryzura jest również trwała. Kobiece loki to często symbol męskiej fantazji i synonim zmysłowego seksapilu. Idealnie sprawdzają się na większe wyjścia oraz na imprezę. Jeżeli nie wiesz, na jaką fryzurę postawić to loki zawsze są strzałem w dziesiątkę.

Marka Dyson zdecydowania zrewolucjonizowała rynek domowej stylizacji włosów. Ich urządzenia to połączenie wygody i intuicyjnej pracy z jakością niczym z najlepszych salonów fryzjerskich. Firma Dyson przedstawia najbardziej wydajną i najskuteczniejszą jak dotąd odsłonę urządzenia do stylizacji włosów: multistyler Dyson Airwrap.

Inżynierowie z firmy Dyson nigdy nie spoczywają na laurach – tym razem udoskonalili projekt poprzez miniaturyzację i wzmocnienie efektu Coandy,czego efektem jest wszechstronny multistyler, pozwalający uzyskać różnorodne stylizacje na różnych rodzajach włosów, bez nadmiernej temperatury.

Zaprojektowane na nowo końcówki do kręcenia i falowania z nienagrzewającym się, obrotowym zakończeniem umożliwiają szybsze i łatwiejsze tworzenie loków i fal , bez uszkadzania włosów nadmierną temperaturą. Nowa wersja końcówki cylindrycznej łączy rezultaty osiągane wcześniej za pomocą dwóch końcówek, dzięki czemu użytkownicy mogą stylizować całą głowę, tworząc loki i fale zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do niego, bez konieczności zmiany końcówki w trakcie stylizacji.

i Autor: Materiały prasowe Dyson

Gama końcówek zaprojektowanych z myślą o różnych rodzajach włosów

Końcówka do wstępnego suszenia i wykończenia fryzury wykorzystuje wzmocniony efekt Coandy. Posiada 2 różne funkcje — w trybie wstępnego suszenia pozwala szybko podsuszyć włosy przed dalszą stylizacją, a w trybie wykończenia fryzury strumień powietrza działa na suche włosy, ukrywając puszące się kosmyki.Szczotki do modelowania i wygładzania wykorzystują wzmocniony efekt Coandy, który przyciąga włosy do powierzchni szczotki umożliwiając bardziej precyzyjne modelowanie. Powietrze przepływa wzdłuż pasm włosów w kierunku zgodnym z kierunkiem czesania, domykając łuski włosa, co sprawia, że są wygładzone i lśniące. W zestawie dostępna jest szczotka o twardym włosiu dla włosów gęstych oraz szczotka o miękkim włosiu dla włosów cienkich i delikatnej skóry głowy.Końcówki do kręcenia lub falowania wykorzystują wzmocniony efekt Coandy, który przyciąga włosy i samoistnie nawija je wokół końcówki w obu kierunkach. Zmiana kierunku przepływu powietrza jest możliwa bez zmiany końcówki. Końcówka o średnicy 40mm pozwala osiągnąć efekt naturalnych fal o dużej objętości, a końcówka o średnicy 30mm pozwala tworzyć gęste loki.

Dostępne w dwóch wersjach: dla włosów krótszych niż do ramion (Dyson AirwrapTM Complete) lub dla włosów do ramion i dłuższych (Dyson AirwrapTM Complete Long).

i Autor: Materiały prasowe Dyson