Piękno na lata

Kosmetyczny must have na urlop

Słońce, woda, piękna pogoda i smakołyki, którym trudno się oprzeć… Chciałoby się powiedzieć: chwilo trwaj! Tylko czasami ta beztroska na wakacjach może kosztować nas dodatkowe zmarszczki, kilogramy czy osłabione włosy. Rozważne podejście do pielęgnacji wspartej suplementacją pomoże uchronić naszą urodę przed niesprzyjającymi jej okolicznościami.

LIMIT NA SŁOŃCE

Nie ma sobie równych w przyspieszaniu procesów starzenia. Dlatego bez odpowiedniej ochrony unikamy go jak… ognia. Warto też to robić od wewnątrz. Medilâge anti âge zawiera opatentowany składnik AstaPure® Arava. To ekstrakt alg Haematococcus pluvialis uprawianych w ekstremalnych warunkach pustynnych, dlatego są odporne na działanie słońca. Zawarta w nich astaksantyna chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i światła niebieskiego. Zabezpiecza również DNA białek i lipidów przed uszkodzeniami antyoksydacyjnymi oraz szkodliwym wpływem środowiska. Dodatkowo działa synergistycznie, nasilając działanie innych przeciwutleniaczy, takich jak witaminy E i C. Testy potwierdzają, że hamuje ona uszkodzenia komórek spowodowane wolnymi rodnikami i ekspozycją na promieniowanie UV. Drugim kluczowym składnikiem suplementu jest Tetra SOD®. To enzym wytwarzany przez organizm ludzki, którego z wiekiem nam ubywa, co osłabia naturalną obronę antyoksydacyjną organizmu. Wyniki kilkuset badań ujawniły, że wiele zaburzeń dotyczących wszystkich tkanek jest bezpośrednio związanych z niskim poziomem SOD. Można do nich zaliczyć wypadanie włosów, zaburzenia pamięci, trądzik, problemy ze wzrokiem, bóle stawów, niepłodność, starzenie się skóry, włóknienie tkanek. I co najważniejsze latem: Tetra SOD® jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, obdarzonym potężną mocą dezaktywacji wolnych rodników. Chroni praktycznie każdą komórkę przed ich toksycznym działaniem, w tym przed szkodliwym promieniowaniem UVB.

LEKKOŚĆ BYTU

Wakacje all inclusive potrafią odbić się na naszej sylwetce. W końcu apetyty rośnie w miarę jedzenia, a na urlopie pokusy są wszędzie: lody, gofry, lokalne smakołyki… Trudno im się oprzeć. Umówmy się, że nawet jeśli nasza waga pokażę większą liczbę po powrocie, to często będzie miało to związek z zatrzymaniem wody, ale i tak warto racjonalnie podjeść do tematu. Pierwszym objawem może być zwiększony cellulit. Medilâge anti-cellulite na cellulit bazuje na liofilizowanym koncentracie soku z francuskiej odmiany melona kantalupa (Dimpless®). To pierwsza podawana doustnie substancja z klinicznie udowodnioną skutecznością działania na cellulit. Zawiera także Sinetrol® Xpure C1, czyli opatentowany składnik wytwarzany z soku, skórki i nasion pomarańczy, grejpfrutów oraz guarany. Jego działanie przestawia nasz metabolizm na pozyskiwanie energii ze zgromadzonego zapasu tłuszczów, co przekłada się na spadek masy ciała i redukcję wagi. Cellulit na udach, brzuchu i pupie jest mniej widoczny i tracimy centymetry w obwodzie talii i bioder.

Ten składnik znajdziemy też w Medilâge métabolisme. Zgodnie z opublikowanymi wynikami badań suplementacja 2 kapsułkami Sinetrol® Xpure C1 dziennie pozwala w ciągu 12 tygodniu poprawić sylwetkę. W suplemencie znajdziemy też chrom (w formie związku helatowego, czyli najlepiej przyswajalnego), który przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych, jod pomagający zachować zdrową skórę, mimo utraty podpory z tkanki tłuszczowej, oraz selen (w formie organicznej), który pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.

WŁOS Z GŁOWY NIE SPADNIE

Wystarczy kilkudniowy wyjazd w ciepłe miejsce, by nasze włosy stały się jaśniejsze, a kolor wypłowiały. To tylko pokazuje, jaką moc ma słońce. Dlatego przy włosach cienkich lub z tendencją do wypadania, warto pamiętać o suplementacji. Medilâge cheveux femme zawiera AnaGain™ Nu - ekstrakt z pędów grochu zwyczajnego uprawianego w pobliżu Jeziora Bodeńskiego. Jak wynika z badań, suplementacja nim przyczynia się do redukcji wypadania włosów o 33,9 proc. w ciągu miesiąca). W składzie znajduje się też Keranat™ (ekstrakt z nasion prosa), który zgodnie z badaniami klinicznymi przyczynia się do spadku wypadania włosów. 91 procent uczestników po jego zastosowaniu zaobserwowało jego spadek o 50 procent. Pozytywny wpływ na wygląd włosów ma krzemionka, składnik budulcowy naturalnie występujący w tkance łącznej - tutaj pochodzi z pędów bambusa.

W ofercie Medilage jest też preparat przeznaczony dla mężczyzn - Medilâge cheveux homme specjalistyczny preparat przeznaczony dla mężczyzn, ukierunkowany na przeciwdziałanie wypadania włosów. Wykorzystuje przede wszystkim PhytoPin®, substancję uzyskaną z pnia drzewa sosnowego z lasu Landes, która hamuje aktywność enzymu 5-alfa-reduktazy związanej z łysieniem androgenowym i przyspiesza cykl wzrostu włosów. Ponadto w formule tego preparatu znajdziemy też Keranat™ oraz krzemionkę uzyskaną z ekstraktu pędów bambusowych.

