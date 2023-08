Piękno Północy - skandynawskie sekrety pielęgnacyjne

Sezonowa dieta

Piękna skóra zaczyna się od dobrze zbilansowanej diety, a skandynawskie kobiety doskonale o tym wiedzą. Podobnie jak w diecie śródziemnomorskiej, Skandynawki skupiają się na sezonowym jedzeniu opartym na lokalnych składnikach, doceniając to, co na dany moment serwuje im natura. Dzięki temu ich dieta bogata jest w owoce (zwłaszcza jagody), warzywa korzeniowe, ryby dostarczające kwasów tłuszczowych omega-3 i kolagenu i pełnoziarniste produkty zbożowe. Takie podejście do diety łatwo zastosować też w każdym innym klimacie. Szukajmy sezonowych owoców i warzyw, bawiąc się dziesiątkami przepisów dostępnych w internecie. Bób, młoda kapusta czy kiszonki będą miały na nas równie zbawienny wpływ, co owoce morza na Skandynawki.

Skandynawowie spędzają sporo czasu na zewnątrz, czerpiąc z korzyści wynikających ze świeżego powietrza, zimnej wody i słońca. Dramaturg Henrik Ibsen już w XIX wieku wymyślił termin "Friluftsliv", który wyraża radość z przebywania na świeżym powietrzu. Skandynawki lubią ćwiczyć na zewnątrz, ale także się zrelaksować. Idąc ich przykładem, wybierzmy się na piknik z przyjaciółmi lub zdecydujmy na kolację na świeżym powietrzu.

Sauna i Mroźna Woda

Fińska kultura saunowania jest znana na całym świecie i nawet wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości. Badania wykazały spadek wydzielania sebum na skórze, stabilniejszą barierę ochronną i regulację pH skóry u osób, które regularnie korzystają z sauny. Skandynawki twierdzą, że połączenie gorącego powietrza i zimnej wody oczyszcza umysł i działa korzystnie na skórę. Dla każdego, kto nie ma sauny pod ręką FOREO proponuje urządzenie UFO 2. Ten mały gadżet przyśpiesza działanie maseczek, które na niego nałożymy, dostarczając składniki aktywne w głębokie warstwy skóry, ale przede wszystkim wyposażony jest w lecznicze światła LED oraz termo- i krioterapię. Dzięki temu bez wychodzenia z domu możemy cieszyć się zmniejszeniem opuchlizny, mniej widocznymi zmarszczkami i ujędrnioną, nawilżoną skórą.

i Autor: materiały prasowe Foreo

Szwedzki minimalizm

W życiu i w podejściu do piękna Skandynawki skłaniają się ku minimalizmowi i prostocie. Chodzi o zdrowo wyglądającą skórę bez nadmiernej ilości makijażu. Z pomocą przychodzi tutaj szwedzka rutyna pielęgnacyjna od FOREO, która w 3 szybkich krokach pomoże osiągnąć piękny, naturalny glow. Zaczynając od dokładnego oczyszczenia skóry ze szczoteczką soniczną do twarzy LUNA 4, przez nieinwazyjny lifting twarzy przy pomocy BEAR - wykorzystującego technologię mikroprądów, aż po wspomniane UFO 2, które pomoże nam nawilżyć skórę o 126% w 90 sekund. Te 3 proste etapy pielęgnacyjne sprawią, że nasza cera będzie lśniła nawet bez grama makijażu.

i Autor: Materiały prasowe FOREO