Pielęgnacja bliżej natury

Odkąd mamy coraz większą świadomość, że wszystko co nas otacza może mieć wpływ na nasze samopoczucie, uważniej podchodzimy do diety, stylu życia, a także do pielęgnacji. Coraz więcej z nas uważnie czyta składy, chce sięgać po to, co bezpieczne, sprawdzone i jednocześnie wytwarzane z poszanowaniem środowiska. Taka filozofia przyświeca marce TYMA HERBS, której produkty powstają w Bieszczadach.

Jej założycielka, Natalia Szymańska, osobiście poszukuje ziół na bezkresnych dzikich łąkach, by potem wykorzystywać ich potencjał. Zioła są przetwarzane w tradycyjny sposób: ręcznie zbierane, oczyszczane, następnie naturalnie suszone i przygotowane do ekstrakcji. W laboratorium TYMA HERBS powstają unikalne ekstrakty, a receptury kosmetyków są inspirowane ziołolecznictwem. W składzie produktów są więc wyłącznie zioła o potwierdzonym działaniu leczniczym i pielęgnacyjnym. Dzięki temu kosmetyki są niezwykle skuteczne a jednocześnie przyjemne w użyciu.

Błyskawiczne nawilżenie

Podstawą w pielęgnacji powinno być jej regularne nawilżanie, aby mogła też sprawniej się odbudowywać. W tym skutecznie może pomóc Ziołun - Olejek z nagietka TYMA HERBS (89 zł/60 ml). Ten wyjątkowy kosmetyk sprawdzi się zarówno do pielęgnacji twarzy, jak i ciała. W jego składzie znajduje się ekstrakt z nagietka, który powstaje na wyłączność w laboratorium TYMA HERBS. Intensywnie nawilża, pomaga odbudować barierę hydrolipidową i zapobiega przed utratą wody. Jednocześnie ma też właściwości kojące i wzmacniające. Od razu po użyciu skóra jest miękka w dotyku i gładka. Może być stosowany nawet przy cerze suchej i wrażliwej. Jego stosowanie to czysta przyjemność, bo został wzbogacony mieszanką specjalnie dobranych olejków eterycznych, która tworzy kompozycję zapachową „Ziołowe serce”. W jej skład wchodzą olejki eteryczne m.in. z białego grejpfruta, kolendry i lawendy, co sprawia, że kosmetyk ma także działanie aromaterapeutyczne.

Uniwersalny pomocnik

Idealnym wyborem dla całej rodziny jest Olejanka Bieszczady TYMA HERBS (189 zł/50 ml). W niewielkim słoiczku kryje się niezwykle wydajny produkt, który zapewnia wszechstronną pielęgnację skóry. W składzie „olejanki” znajduje się aż 19 unikalnych naturalnych składników. Wśród nich są dzikie bieszczadzkie zioła, ekologiczne oleje, wysoko skoncentrowane olejki eteryczne i organiczne surowce pszczele. Tak bogaty skład sprawia, że kosmetyk pomaga na wiele problemów i można stosować go na całe ciało. Radzi sobie ze spierzchniętą skórą na ustach, ma też właściwości chłodzące, dzięki czemu działa kojąco na oparzenia czy ukąszenia owadów. Oprócz tego pomaga w regeneracji skóry, dotlenia ją, wygładza jej strukturę a nawet zmniejsza pory i eliminuje zaskórniki. To więc pielęgnacyjny i ratunkowy must-have, który sprawdza się w każdych warunkach!

