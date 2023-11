i Autor: Shutterstock makijaż

Strefa beauty

Pielęgnacja dla każdego. Dopasuj kosmetyki do swoich potrzeb

Jesień to dla naszej skóry okres pełen wyzwań. W tym czasie cera często narażona jest na suchość i matowienie. Dlatego tak ważne jest, by odpowiednio o nią zadbać. Tym, co wesprze jesienną pielęgnację, są z pewnością maseczki. To nie tylko świetny sposób, by odżywić i nawilżyć skórę, lecz także doskonały przepis na wieczorny relaks czy domowe SPA.