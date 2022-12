Pielęgnacja do zadań specjalnych

To 3 najlepsze fryzury dla kobiet po 60-tce do ramion. Odmładzające cięcia w nowoczesnej odsłonie. Możesz pożegnać się z lakierem i wałkami

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest częstą chorobą zapalną skóry, która dotyczy coraz większej liczby małych dzieci, a czasami również dorosłych. Jej objawy to wynik współwystępowania czynników genetycznych, immunologicznych (związanych z naszą naturalną odpornością) i środowiskowych. Dominującym objawem AZS jest suchość i świąd skóry, w znaczący sposób utrudniające pacjentom życie. Długotrwałe i konsekwentne stosowanie emolientów to bardzo ważny element profilaktyki oraz pielęgnacji skóry w przebiegu AZS, a więc walki ze świądem*. Należy pamiętać, że w tym przypadku najważniejsze jest, by wzmocnić barierę ochronną skóry i przywrócić jej komfort.

Czym jest KOMPLEKS I-modulia®?

I-Modulia® to chroniony patentem kompleks składający się z lipopolisacharydów, aminokwasów oraz węglowodanów - farmakologicznie czynnych związków pochodzących z mikroflory Aquaphilus dolomiae, obecnej w Wodzie termalnej Avène. Badania nad stworzeniem tego wyjątkowego, biotechnologicznego składnika aktywnego trwały 12 lat.

I-Modulia® działa na mediatory komórkowe odpowiedzialne za stymulację procesu powstawania świądu, reakcji zapalnej i wrodzonej odporności skóry. Jej skuteczność została potwierdzona w badaniu in vitro na skórze atopowej, gdzie, poza suchością, występuje:

nagły stan

zapalny skóry

nieustający świąd

wrodzony brak odporności prowadzący do wtórnych nadkażeń bakteryjnych.

Linia XeraCalm A.D to innowacyjna i skuteczna gama produktów przeznaczonych do pielęgnacji twarzy i ciała niemowląt, dzieci i dorosłych. Te dermokosmetyki odżywiają i koją wrażliwą skórę, zmniejszając odczucie swędzenia. Przywracają prawidłową różnorodność mikrobiomu skóry² i odbudowują jej barierę hydrolipidową.

Kosmetyk sterylny

Aby spełnić najbardziej rygorystyczne warunki bezpieczeństwa wymagane przez nadwrażliwą skórę, laboratoria Pierre Fabre opracowały absolutnie wyjątkowy sposób konserwacji gamy emolientów XeraCalm A.D: technologię Kosmetyku Sterylnego®. Pozwala ona na utrzymanie produktu w stanie sterylnym i wolnym od wszelkich zewnętrznych zanieczyszczeń przez cały okres użytkowania. Zachowanie jałowości podczas całego procesu produkcji to wynik: pełnej sterylizacji sprzętu produkcyjnego, opatentowanego procesuj sterylizacji formuły produktu oraz pakowania go w sterylnych warunkach. Dodatkowo opakowania wyposażone są w całkowicie szczelny system zamknięcia. Skład produktów XeraCalm A.D to wynik rygorystycznej selekcji wyłącznie niezbędnych składników dla zapewnienia skuteczności formuły i bezpieczeństwa stosowania.

XeraCalm A.D to Emolient PLUS

W 2018 roku Europejskie Forum Dermatologów wyodrębniło kategorię emolientów zawierających, obok podstawowych składników, także substancje aktywne o potwierdzonym działaniu, które wpływają korzystnie na skórę i jej mikrobiom w przebiegu AZS³.

Pielęgnacja skóry atopowej

Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej wymaga produktów, które pozwolą przywrócić jej komfort (złagodzić objawy stanu zapalnego, zmniejszyć odczucie swędzenia) oraz prawidłowe funkcjonowanie jej bariery hydrolipidowej.

KOMPLEMENTARNA RUTYNA PIELĘGNACYJNA

Higiena

XeraCalm A.D Olejek oczyszczający uzupełniający lipidy

To pierwszy krok rutyny pielęgnacyjnej skóry atopowej i swędzącej, XeraCalm A.D Olejek oczyszczający uzupełniający lipidy pozostawia skórę miękką, przywraca jej komfort oraz wspiera ochronę jej mikrobiomu. Nie zawiera mydła i ma fizjologiczne pH, dzięki czemu może być stosowany przy intensywnej suchości skóry twarzy, ciała i głowy, także w okresie zaostrzeń5. Formuła olejku łączy składnik aktywny I-modulia®, który redukuje odczucie swędzenia¹ i pobudza mechanizmy obronneskóry4, Cer-omega, czyli lipidy podobne do obecnych w skórze, zmniejszające suchość i odbudowujące barierę ochronną skóry oraz Wodę termalną Avène, która koi i łagodzi podrażnienia. Produkt ten nie zawiera substancji zapachowych i został opracowany tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. XeraCalm A.D. Olejek oczyszczający uzupełniający lipidy nie szczypie w oczy i jest idealny dla już od 1. dnia życia.

Firma Pierre Fabre stworzyła Green Impact Index – narzędzie, które w czytelny sposób podsumowuje wpływ produktów dermokosmetyczych lub zdrowotnych na społeczeństwo i środowisko, prezentując prosty wynik w postaci liter od A do D. Specjaliści określają tę ocenę mianem profilu ekologiczno-społecznego produktów.

XeraCalm A.D Kostka myjąca Ultrabogata konsystencja

XeraCalm A.D Kostka myjąca delikatnie oczyszcza i chroni bardzo suchą skórę skłonną atopii i swędzenia. Ta bezzapachowa dermatologiczna kostka bez mydła, o bardzo łagodnej bazie myjącej oraz fizjologicznym pH, zapewnia bardzo dobrą tolerancję skórną i jest doskonale dostosowana do skóry niemowląt, dzieci oraz dorosłych. Jej formułę opracowano tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Łączy I-modulia®, składnik aktywny pochodzący z Wody termalnej Avène, z fazą lipidową zawierającą olej z wiesiołka, aby odżywiać i odbudować barierę skórną oraz Wodę termalną Avène, która naturalnie koi, łagodzi podrażnienia i zmiękcza skórę.

Pielęgnacja codzienna

XeraCalm A.D Krem uzupełniający lipidy (skóra sucha i bardzo sucha)

XeraCalm A.D Krem uzupełniający lipidy przynosi ulgę suchej skórze, skłonnej do atopii i swędzenia. Wszystko dzięki połączeniu wyjątkowych składników aktywnych dobranych pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa. I-modulia®, która zmniejsza swędzenie¹, stymuluje mechanizmy obronne skóry4 i przywraca prawidłowe zróżnicowanie jej mikrobiomu². Cer-omega to lipidy przypominające te obecne w skórze. Zmniejszają one suchość i odbudowują barierę ochronną skóry. Dzięki formule Kosmetyku Sterylnego®, czyli unikalnej technologii utrzymującej sterylność produktu przez cały okres użytkowania oraz specjalnemu opakowaniu ochronnemu, pielęgnacja tym kremem gwarantuje bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko nadkażeń bakteryjnych w trakcie stosowania. XeraCalm A.D Krem uzupełniający lipidy jest idealny dla skóry niemowląt, dzieci i dorosłych. Jest bezzapachowy, nie zawiera konserwantów oraz został opracowany tak, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych. To produkt odpowiedni w emolientoterapii przewlekłej suchości skóry.

XeraCalm A.D Balsam uzupełniający lipidy (skóra sucha i bardzo sucha)

XeraCalm A.D Balsam uzupełniający lipidy przynosi ulgę bardzo suchej skórze skłonnej do atopii i swędzenia, dzięki połączeniu wyjątkowych składników aktywnych dobranych pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa. Pochodząca z Wody termalnej Avène I-modulia® zmniejsza swędzenie¹, stymuluje mechanizmy obronne skóry4 i przywraca prawidłowe zróżnicowanie jej mikrobiomu². Cer-omega to lipidy przypominające te obecne w skórze. Zmniejszają one suchość i odbudowują barierę ochronną skóry. Dzięki formule Kosmetyku Sterylnego® - unikalnej technologii utrzymującej sterylność produktu przez cały okres użytkowania produktu oraz specjalnemu opakowaniu ochronnemu, pielęgnacja balsamem gwarantuje bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko nadkażeń bakteryjnych w trakcie jego stosowania. XeraCalm A.D Balsam uzupełniający lipidy jest idealny do skóry niemowląt, dzieci i dorosłych. Nie zawiera konserwantów, jest bezzapachowy i został zaprojektowany tak, aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych. To produkt odpowiedni w emolientoterapii przewlekłej suchości skóry.

Pielęgnacja SOS

XeraCalm A.D Koncentrat Kojący (nawroty suchości i świądu)

XeraCalm A.D Koncentrat Kojący to szczególna formuła o natychmiastowym działaniu przeciw swędzeniu, która zawdzięcza swoje działanie połączeniu składnika aktywnego I-modulia®, Wody termalnej Avène oraz kompleksu CER-OMEGA, uszczelniającego barierę hydrolipidową i zapobiegającego nadmiernej utracie wody z naskórka (TEWL). To dermokosmetyk idealny do stosowania na obszary skóry z nawracającym świądem: twarz, ciało i powieki.

XeraCalm A.D Koncentrat Kojący został opracowany w technologii Kosmetyku Sterylnego®. Oznacza to, że utrzymuje sterylność przez cały okres stosowania, także dzięki unikalnemu opakowaniu ochronnemu gwarantującemu bezpieczeństwo stosowania i zmniejszającemu ryzyko nadkażeń bakteryjnych. XeraCalm A.D Koncentrat Kojący jest idealny dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Nie zawiera konserwantów i substancji zapachowych, a jego formuła z minimalną ilością składników została opracowana tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.

Łagodzenie

Woda termalna Avène

Woda termalna jest centralną częścią każdej pielęgnacji kosmetycznej produktami marki Eau Thermale Avène. Natychmiast koi skórę wrażliwą, podrażnioną i skłonną do alergii, nie wysuszając jej. Bogata w krzemionkę daje odczucie miękkości skóry i komfortu, zapewniając przy każdej aplikacji dobre samopoczucie. Woda termalna Avène natychmiast łagodzi odczucie dyskomfortu, zaczerwienienia, świąd skóry i jej ciągnięcie. Woda termalna w sprayu może być stosowana przez całą rodzinę na twarz i ciało, aby ukoić, wzmocnić i poprawić zdrowie skóry.