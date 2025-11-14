Pielęgnacja, która staje się rytuałem

Hand & Nail Ritual Set INGLOT x LA BOMBA to trzy starannie dobrane produkty, które tworzą codzienny rytuał pielęgnacyjny, przywracając dłoniom jedwabistą miękkość, a paznokciom naturalny blask. Każdy z produktów został opracowany z dbałością o detale i potrzeby wymagającej skóry dłoni oraz paznokci. Odżywcze składniki aktywne wspierają odbudowę, chronią przed przesuszeniem i poprawiają kondycję, sprawiając, że dłonie prezentują się zdrowo i elegancko. Limitowany zestaw łączy w sobie skuteczność i przyjemność stosowania, zamieniając codzienną pielęgnację w mały rytuał piękna.

W zestawie znalazły się:

KREM DO RĄK INGLOT X LA BOMBA – stworzony z myślą o wymagającej skórze dłoni, skutecznie nawilża, chroni i odżywia. To lekka, odżywcza formuła oparta na naturalnych masłach i olejach roślinnych. Szybko się wchłania, pozostawiając skórę miękką, elastyczną i jedwabiście gładką, bez uczucia lepkości.

i Autor: Inglot/ Materiały prasowe

LAKIER DO PAZNOKCI NAIL WHITENER 04 INGLOT X LA BOMBA – bestsellerowy lakier, który optycznie rozjaśnia płytkę paznokcia i wyrównuje jej koloryt. Sprawia, że paznokcie wyglądają świeżo, zdrowo i naturalnie, stanowiąc idealną bazę dla minimalistycznego manicure’u w stylu „clean beauty”.

i Autor: Inglot/ Materiały prasowe

PIELĘGNACYJNY OLEJEK DO PAZNOKCI INGLOT X LA BOMBA – bogata kompozycja ekstraktu ze skrzypu polnego, witamin C i E, a także oleju z pestek jabłka alpejskiego, oleju arganowego i jojoba. Rozjaśnia przebarwienia płytki paznokcia oraz zapobiega jej wysuszaniu. Regularnie stosowany wzmacnia paznokcie, wspiera ich regenerację i zapobiega łamliwości.

i Autor: Inglot/ Materiały prasowe

Limitowany zestaw Hand & Nail Ritual Set powstał z myślą o osobach, które w codziennej pielęgnacji szukają równowagi między skutecznością, przyjemnością, a minimalistycznym wyglądem. Zarówno design, jak i formuły produktów odzwierciedlają wspólną filozofię obu marek: dbałość o detal i troskę o doświadczenie użytkownika. Każdy z produktów wchodzących w skład zestawu został opracowany z myślą o pielęgnacji, która staje się częścią stylu życia - codziennym rytuałem, w którym prostota łączy się z elegancją.