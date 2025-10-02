Pielęgnacja na jesień, Jak radzić sobie z przebarwieniami posłonecznymi?

Serum „Feel The Glow” z witaminą C, czyli królową antyoksydantów

Witamina C to jeden z flagowych składników aktywnych w serii kosmetyków anti-aging Awesome Cosmetics. Jest niezastąpiona w pielęgnacji przeciwstarzeniowej oraz w walce z przebarwieniami. Działa jako silny antyoksydant, neutralizując wolne rodniki, które przyspieszają starzenie się skóry. Ponadto witamina C wspomaga produkcję kolagenu, co wpływa na poprawę jędrności i elastyczności skóry.

Serum Feel the glow to wysoka dawka witaminy C w stężeniu aż 15% oraz skuteczny stabilizator, czyli kwas ferulowy, który hamuje rozkładanie kolagenu i fibronektyny oraz ma silne działania antyoksydacyjne. Serum ma lekką konsystencję, szybko się wchłania i można je stosować zarówno rano, jak i wieczorem, samo, z kremem lub pod makijaż – pełna dowolność! A to jest AWESOME, to niemal natychmiastowy efekt rozświetlenia cery, bez wrażenia zbytniego natłuszczenia.

Krem pod oczy „Feel The Wake”

Świeża, promienna i wypoczęta skóra wokół oczu o poranku – czy to możliwe? Tak! Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy Awesome Cosmetics Feel The Wake ma wyjątkowo bogatą konsystencję, ale nie obciąża skóry. To idealny wybór pielęgnacyjny zarówno rano, jak i wieczorem. Składniki pochodzenia naturalnego działają liftingująco, wygładzająco i przeciwzmarszczkowo, a jednocześnie skutecznie redukują niedoskonałości – delikatnie rozjaśniają skórę pod oczami i minimalizują efekt zmęczonych, podkrążonych oczu. Witamina C w 5% stężeniu dodatkowo rozświetla i wyrównuje koloryt skóry, poprawia jej elastyczność oraz stymuluje produkcję kolagenu i ceramidów, dzięki czemu okolice oczu wyglądają młodziej, zdrowiej i promienniej.

Krem na dzień Mi:REBALANCE - kropka nad i

Krem na dzień Mi: REBALANCE. To idealny krem do codziennej pielęgnacji, zapewniający głębokie nawilżenie i ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki lekkiej formule szybko się wchłania, pozostawiając skórę miękką i wygładzoną. Wyróżnia się działaniem przeciwzmarszczkowym i wspiera mikrobiom skóry dzięki składnikom takim jak PREBIOME™ i

Bioecolia®, które regulują poziom nawilżenia i pomagają w utrzymaniu zdrowej flory bakteryjnej skóry. W składzie obecny jest też Hypskin czyli naturalna substancja bioaktywna z alg morskich, która działa przeciwzmarszczkowo oraz Acetyl Zingerone - innowacyjny składnik, przeciwutleniacz, który chroni przed fotostarzeniem i niweluje oznaki starzenia. Do tego m.in. masło cupuacu pozyskiwane z owoców kakaowca, które bardzo dobrze wygładza skórę i wyrównuje jej koloryt, a do tego jest bogate w fosfor oraz witaminy A i C oraz olej z rokitnika, który chroni warstwę lipidową i pomaga przeciwdziałać stanom zapalnym.