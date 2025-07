Pielęgnacja na wakacjach! Co zabrać ze sobą w podróż, aby skóra zawsze wyglądała najpiekniej? Urodowe all inclusive

LUNA™ 3 – skuteczne oczyszczanie

Na wakacjach nie powinnaś rezygnować z dogłębnego oczyszczenia, możesz nawet zrobić to szybciej i dokładniej, bo szczoteczka soniczna FOREO LUNA™ 3 działa błyskawicznie i skutecznie. Siła tej szczoteczki polega na zdolności usuwania aż 99,5 % zanieczyszczeń dzięki pulsacjom T‑Sonic™ (do 8 000 drgań na minutę), które momentalnie otwierają pory i oczyszczają je, przywracając skórze uczucie świeżości i naturalny blask. Technologia pulsacji T‑Sonic™ powoduje mikromasaż poprawiający krążenie i wzmacnia wchłanianie kosmetyków użytych w kolejnych etapach pielęgnacji – jakby LUNA™ 3 udostępniła substancjom aktywnym z kremów czy serum VIP‑owskie wejście do Twojej skóry. Bateria? Setki użyć na jednym ładowaniu. To po prostu idealne urządzenie, które powinno znaleźć się w Twojej wakacyjnej walizce lub w kosmetyczce na siłownię.

UFO™ 2 – SPA w walizce

Wybierając się na urlop warto zabrać ze sobą FOREO UFO 2 – 5‑funkcyjne urządzenie, które w 2 minuty robi więcej niż niejeden zabieg w hotelowym SPA. Połączenie termoterapii (ciepło) i krioterapii (chłód) z pulsacjami T‑Sonic™ i technologią Hyper - Infusion, pozwala na wykonanie błyskawicznego zabiegu nawilżającego, zmniejszającego widoczność porów i opuchnięć. W tym urządzeniu można zastosować specjalne maseczki, których działanie jest potęgowane przez technologię Hyper - Infusion, podgrzewanie, chłodzenie i terapię światłami LED. Zabiegi z UFO™ 2 są kontrolowane przez aplikację więc możesz je idealnie dopasować do nastroju i potrzeb Twojej skóry. Obudowa urządzenia jest wykonana z wodoodpornego, łatwego do czyszczenia silikonu medycznego, a ładuje się jeprzez USB – świetnie sprawdzi się w samolocie, na plaży czy w czasie relaksu na działkowym tarasie.

FAQ™ 202 – LED‑owy kameleon na wakacje i po opalaniu

FAQ™ 202 Swiss od FOREO to maska‑gwiazda: ultralekka, elastyczna jak druga skóra dzięki dopasowującemu się do kształtu twarzy silikonowi. Na jej powierzchni znajduje się 600 punktów LED emitujących światło w 8 kolorach (każdy kolor ma inne działanie na skórę). W czasie wakacji maska przyda Ci się nie tylko, aby wykonać zabiegi przeciwzmarszczkowe, ujędrniające czyprzeciwtrądzikowe, ale również pomoże po nadmiernym opalaniu, bo światło pomarańczowe (o długości fal 590 nm) łagodzi podrażnienia i przyspiesza regenerację skóry – po prostu wakacyjneS.O.S. w wersji high‑tech. To urządzenie dla zabieganych, bo wystarczy 15 minut dziennie, żeby zauważyć rezultaty jego działania. Anna Lewandowska uwielbia maskę FAQ™ 202 i często używa jejpodczas podróży samolotem lub wykonując codzienne czynności w domu. Maska ładuje się przez USB, jest bezprzewodowa i bardzo lekka więc na pewno nie będziesz miała problemu z nadbagaże.

Wszystkie trzy urządzenia FOREO – LUNA™ 3, UFO™ 2, maska FAQ™ 202 – to mistrzowie wszechstronności, mobilności i luksusu w podróży. Dzięki medycznemu silikonowi są higieniczne, lekkie i wodoodporne. Pulsacje T‑Sonic™ działają jak naturalny masaż, poprawiają krążenie i wchłanianie składników aktywnych z kosmetyków, a światło LED (różne kolory!) odpowiadają za redukcję zmarszczek, stanów zapalnych czy skutków opalania. Każde z tych wyjątkowych urządzeń zaskakuje długim czasem pracy na jednym ładowaniu i łatwością ładowania przez USB. To idealni towarzysze wakacyjnych wypraw – od tropikalnej plaży po miejską dżunglę. Produkty FOREO dostępne są w sklepach SEPHORA, DOUGLAS, NOTINO oraz na FOREO.COM.