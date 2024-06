Pielęgnacja skóry głowy to klucz do zdrowych i pięknych włosów

Najgorszy kolor lakieru do paznokci na lato! Kiedy pomalowałam tak paznokcie, to wyglądałam tragicznie. Postarza dłonie i sprawia, że każda zmarszczka jest widoczna

Dbanie o skórę głowy jest sekretem zdrowych i pięknych włosów. Należy pamiętać, że jest to miejsce, w którym włosy rosną i z którego czerpią wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Mark Constantine, założyciel marki Lush, który z zawodu jest trychologiem, doskonale wie jak ważna w pielęgnacji jest skóra głowy. Dlatego też zdobytą wiedzę i doświadczenie od wielu lat wykorzystuje do tworzenia wyjątkowych produktów do pielęgnacji włosów i skóry głowy.

6 wskazówek dla zdrowej skóry głowy i pięknych włosów:

Peeling, masaż i dogłębne oczyszczanie solą morską

Raz w tygodniu warto dokładnie oczyścić skórę głowy. Gromadzące się pozostałości po produktach do stylizacji, sebum i zanieczyszczenia mogą powodować nadmierne przetłuszczanie się i matowy wygląd włosów. Peeling szamponem z gruboziarnistą solą morską posiadającą właściwości antyseptyczne, dogłębnie oczyszcza, a w połączeniu z masażem pobudza krążenie krwi, niezbędne do wzrostu zdrowych i mocnych włosów.

Rehab Salty

Szampon

Rehab Salty to enzymatyczny szampon z orzeźwiającą, regenerującą miętą. Świeże soki z kiwi, ananasa i mango zapewniają całkowity detoks skóry głowy i włosów, usuwając zanieczyszczenia i nadmiar sebum. Natomiast ręcznie zbierana, gruboziarnista sól morska doskonale sprawdzi się do peelingu i dokładnego oczyszczenia skóry głowy.

Obniżenie temperatury wody

Gorący prysznic jest relaksujący, ale za wysoka temperatura wody może przyczynić się do podrażnienia skóry głowy, wywołać swędzenie i pozbawić skórę zbyt dużej ilości naturalnych olejków. Obniżenie temperatury wody lub skrócenie czasu pod prysznicem pozwoli zadbać o skórę głowy, jednocześnie oszczędzając wodę i energię!

Czerpanie z natury

Istnieje wiele naturalnych składników, które pozytywnie wpływają na skórę głowy. Rozmaryn jest doskonałym sprzymierzeńcem w walce z nadmiarem sebum, mięta i cynamon pobudzają krążenie i przyczyniają się do wzrostu włosów, a sól morska ma właściwości oczyszczające. Warto również wybierać produkty zawierające składniki tonizujące, aby przywrócić równowagę skóry głowy i przygotować ją do następnego etapu pielęgnacji.

New

Szampon w kostce

Szampon w kostce New zawiera mieszankę składników idealnych do pielęgnacji przetłuszczającej się skóry głowy. Rozmaryn, stymulująca pokrzywa, mięta pieprzowa, goździki i cynamon pobudzają krążenie krwi, jednocześnie przyspieszając wzrost włosów.

Nawilżenie

To niezbędny krok w każdej rutynie pielęgnacyjnej. Korzystanie z urządzeń do stylizacji włosów, czy wykorzystywanie wielu kosmetyków może wysuszać skórę głowy. Chcąc tego uniknąć warto stosować produkty o właściwościach nawilżających.

Superbalm

Pielęgnacja skóry głowy

Superbalm działa nawilżająco dzięki woskowi różanemu, natomiast wosk candelilla chroni skórę i zatrzymuje wilgoć. Ponadto łagodzi podrażnienia, równoważąc skórę olejkami z lawendy i uspokajającego rumianku. W zależności od potrzeb skóry można go stosować punktowo lub na całej powierzchni głowy.

Kojące składniki

Zdarzają się sytuacje, w których skóra głowy potrzebuje wsparcia i ukojenia. Jeśli pojawi się nadmierna suchość czy łupież, warto skorzystać z kosmetyków zawierających delikatne składniki takie jak róża czy nagietek, o działaniu kojącym i łagodzącym.

Soak and Float

Szampon w kostce

Szampon w kostce Soak and Float jest idealnym sprzymierzeńcem skóry głowy. Dzięki olejkowi cade o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych oczyszcza skórę głowy i łagodzi swędzenie, a róża i nagietek uspokajają i koją.

Stymulacja skóry głowy

Mięta ma działanie orzeźwiające i stymulujące, dzięki temu poprawia krążenie i pobudza cebulki, a w rezultacie przyspiesza wzrost włosów. Podobne działanie ma również masaż, który warto regularnie wykonywać, aby pobudzić skórę głowy.

Roots

Pielęgnacja skóry głowy

Roots to kuracja do skóry głowy, zawierająca napar ze świeżej mięty, olejek z mięty pieprzowej i olejek z mięty zielonej, które stymulują skórę głowy poprawiając krążenie. Odżywczy miód i oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia nawilżają włosy i koją skórę głowy.

i Autor: materiał prasowy Lush

