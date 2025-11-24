Pielęgnacja skóry trądzikowej. Sposób na niedoskonałości

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-11-24 14:35

Niechciane niedoskonałości pojawiają się nagle i przeważnie robią to w najmniej odpowiednim momencie. Na takie nieprzewidziane sytuacje warto mieć zawsze pod ręką kosmetyk do zadań specjalnych, taki jak Skoncentrowana Punktowa Pasta Przeciw Niedoskonałościom Mixa. Już po 8 godzinach od aplikacji zmniejsza widoczność niedoskonałości* bez wysuszania skóry, a do tego wspiera jej barierę ochronną.

Mixa

i

Autor: Mixa/ Materiały prasowe

Skoncentrowana Punktowa Pasta Przeciw Niedoskonałościom Mixa to produkt, który powstał przede wszystkim z myślą o skórze z tendencją do występowania i nawrotów trądziku. Za efekty odpowiada 19% formuła, którą tworzą 3 składniki:

  • Kaolin – inaczej to glinka biała, nazywana również glinką porcelanową. To naturalny minerał, który znany jest ze swoich właściwości oczyszczających, matujących i nawilżających, jak również przeciwzapalnych, regenerujących, wspierających regulację ilości wydzielanego sebum.
  • Kwas salicylowy - jeden z kwasów BHA (beta-hydrokwasów) stosowany w pielęgnacji skóry trądzikowej. Ma właściwości złuszczające, dzięki czemu pozwala na złuszczanie zrogowaciałej warstwy naskórka. Ponadto reguluje ilość wydzielanego sebum, przeciwdziałając powstawaniu nowych niedoskonałości. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie oraz wspomaga redukcję przebarwień, w tym przebarwień słonecznych i potrądzikowych.
  • Niacynamid - pochodna witaminy B3 znana między innymi z właściwości antyoksydacyjnych, wspomagających redukcję niedoskonałości, łagodzących i redukujących dyskomfort skóry.

Jak używać Skoncentrowaną Punktową Pastę Przeciw Niedoskonałościom Mixa? Wystarczy skupić się na niechcianych zmianach. Nakładać punktowo na niedoskonałości, których widoczność chce się zmniejszyć. Przy aplikacji należy omijać okolice oczu, a w przypadku kontaktu produktu z oczami, obficie przepłukać je wodą.

Mixa

i

Autor: Mixa/ Materiały prasowe
