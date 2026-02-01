Pielęgnacja skóry wokół oczu zimą. O tym nie zapominaj

Poza kosmetykami, na kondycję naszych oczu wpływają także codzienne nawyki. Długie godziny spędzone przed ekranem komputera czy smartfona obciążają wzrok i mogą prowadzić do zespołu suchego oka. Warto regularnie robić przerwy, patrzeć w dal i mrugać, aby nawilżyć gałki oczne. Niezwykle ważna jest również ochrona przed słońcem – noszenie okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV to podstawa, nie tylko latem. Odpowiednia ilość snu i zbilansowana dieta bogata w antyoksydanty, takie jak luteina (znajdująca się np. w zielonych warzywach liściastych), również mają ogromny wpływ na zdrowie i wygląd naszych oczu.

La Mer wprowadza na rynek NOWY The Rejuvenating Eye Cream, który stanowi przełom w precyzyjnej pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu. Ten zapewniający wyjątkowe efekty krem zawiera eliksir Miracle Broth™ oraz odmładzający kompleks Rejuvenating Precision Compound-6 (RPC-6), aby w widoczny sposób niwelować osiem głównych oznak starzenia się skóry wokół oczu już po jednorazowej wieczornej aplikacji.

Nieustanna mimika, niewystarczające nawilżenie i zmniejszona gęstość kolagenu sprawiają, że skóra w tym miejscu jest najbardziej narażona na powstawanie pierwszych oznak starzenia i zmęczenia. Z tego względu potrzebuje ona dużo energii, aby funkcjonować na co dzień, a jeszcze więcej na procesy autonaprawy i odnowy.

Czerpiąc z prowadzonych od ponad 50 lat badań w zakresie bioenergii, marka La Mer wykorzystała swój legendarny – stworzony z wodorostów morskich i niezbędnych składników odżywczych również pochodzenia morskiego – eliksir Miracle Broth™, aby pomóc przywrócić energię okolicy wokół oczu. Miracle Broth™ w widoczny sposób wspiera energię, naturalną naprawę, a także sprężystość skóry.

Widoczny efekt liftingu oka zależy od harmonii wielu stref strukturalnych, w tym obszaru pod oczami, linii brwi oraz budowy górnej powieki. Wszystkie te obszary są istotne w zachowaniu optymalnego, młodzieńczego konturu oka.

The Rejuvenating Eye Cream został opracowany tak, aby wspierać tę pełną strukturę 360° z mikroskopijną precyzją. Pomaga on niwelować widoczne oznaki utraty kolagenu, poprawia gęstość i jędrność skóry oraz wygładza jej strukturę. Z czasem delikatna skóra wokół oczu staje się bardziej odporna i w widoczny sposób odzyskuje swoją młodzieńczą witalność.

Do każdego słoiczka kremu pod oczy The Rejuvenating Eye Cream dołączony jest The Rejuvenating Eye Tool, czyli aplikator o specjalnym kształcie. Inspiracją dla niego były morskie fale, które znajdują się w DNA wszystkich innowacji marki La Mer.

Opracowany przez ekspertów aplikator ma kilka płaszczyzn, aby idealnie dopasować się do kształtu każdego oka i gładko sunąć po skórze wokół jego konturów. Dzięki temu podczas aplikacji kremu unikamy szarpania i naciągania skóry, ponieważ otula on naturalny kształt twarzy wokół oczu, by pomóc zniwelować widoczne oznaki zmęczenia: usuwając opuchliznę, wzmacniając mikrokrążenie, a także intensyfikując wygłądzające i ujędrniające właściwości tej odmładzającej formuły.

Nakładanie kremu tym wyjątkowym aplikatorem to harmonijny rytuał, zapewniający skórze wokół oczu więcej energii i odnowę, aby zyskała zrewitalizowany i wypoczęty wygląd.

i Autor: La Mer/ Materiały prasowe