Pielęgnacja skóry wokół oczu zimą. O tym nie zapominaj

Pielęgnacja oczu to niezwykle ważny element codziennej rutyny, który często jest niedoceniany. Delikatna skóra wokół oczu jest znacznie cieńsza niż na pozostałych partiach twarzy, co sprawia, że jest bardziej podatna na powstawanie zmarszczek, cieni i opuchlizny. Dlatego wymaga specjalnego traktowania. Kluczowe jest regularne nawilżanie tej okolicy odpowiednimi kremami lub serum, które dostarczają składników aktywnych, takich jak kwas hialuronowy, peptydy czy witaminy A, C i E. Pamiętajmy również o delikatnym demakijażu – pocieranie oczu może prowadzić do podrażnień i przyspieszać proces starzenia.

Poza kosmetykami, na kondycję naszych oczu wpływają także codzienne nawyki. Długie godziny spędzone przed ekranem komputera czy smartfona obciążają wzrok i mogą prowadzić do zespołu suchego oka. Warto regularnie robić przerwy, patrzeć w dal i mrugać, aby nawilżyć gałki oczne. Niezwykle ważna jest również ochrona przed słońcem – noszenie okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV to podstawa, nie tylko latem. Odpowiednia ilość snu i zbilansowana dieta bogata w antyoksydanty, takie jak luteina (znajdująca się np. w zielonych warzywach liściastych), również mają ogromny wpływ na zdrowie i wygląd naszych oczu.

La Mer wprowadza na rynek NOWY The Rejuvenating  Eye Cream, który stanowi przełom w precyzyjnej  pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu. Ten zapewniający  wyjątkowe efekty krem zawiera eliksir Miracle Broth™ oraz odmładzający kompleks Rejuvenating Precision  Compound-6 (RPC-6), aby w widoczny sposób niwelować  osiem głównych oznak starzenia się skóry wokół oczu już po  jednorazowej wieczornej aplikacji.

Nieustanna mimika, niewystarczające nawilżenie i zmniejszona gęstość  kolagenu sprawiają, że skóra w tym miejscu jest najbardziej narażona na  powstawanie pierwszych oznak starzenia i zmęczenia. Z tego względu  potrzebuje ona dużo energii, aby funkcjonować na co dzień, a jeszcze  więcej na procesy autonaprawy i odnowy.

Czerpiąc z prowadzonych od ponad 50 lat badań w zakresie bioenergii,  marka La Mer wykorzystała swój legendarny – stworzony z wodorostów  morskich i niezbędnych składników odżywczych również pochodzenia  morskiego – eliksir Miracle Broth™, aby pomóc przywrócić energię okolicy  wokół oczu. Miracle Broth™ w widoczny sposób wspiera energię, naturalną  naprawę, a także sprężystość skóry.

Widoczny efekt liftingu oka zależy od harmonii wielu stref strukturalnych,  w tym obszaru pod oczami, linii brwi oraz budowy górnej powieki.  Wszystkie te obszary są istotne w zachowaniu optymalnego,  młodzieńczego konturu oka.

The Rejuvenating Eye Cream został opracowany tak, aby wspierać tę pełną  strukturę 360° z mikroskopijną precyzją. Pomaga on niwelować widoczne  oznaki utraty kolagenu, poprawia gęstość i jędrność skóry oraz wygładza  jej strukturę. Z czasem delikatna skóra wokół oczu staje się bardziej  odporna i w widoczny sposób odzyskuje swoją młodzieńczą witalność.

Do każdego słoiczka kremu pod oczy The Rejuvenating Eye Cream dołączony  jest The Rejuvenating Eye Tool, czyli aplikator o specjalnym kształcie. Inspiracją  dla niego były morskie fale, które znajdują się w DNA wszystkich innowacji marki  La Mer.

Opracowany przez ekspertów aplikator ma kilka płaszczyzn, aby idealnie  dopasować się do kształtu każdego oka i gładko sunąć po skórze wokół jego  konturów. Dzięki temu podczas aplikacji kremu unikamy szarpania i naciągania  skóry, ponieważ otula on naturalny kształt twarzy wokół oczu, by pomóc  zniwelować widoczne oznaki zmęczenia: usuwając opuchliznę, wzmacniając  mikrokrążenie, a także intensyfikując wygłądzające i ujędrniające właściwości tej  odmładzającej formuły.

Nakładanie kremu tym wyjątkowym aplikatorem to harmonijny rytuał,  zapewniający skórze wokół oczu więcej energii i odnowę, aby zyskała  zrewitalizowany i wypoczęty wygląd.

