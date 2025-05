i Autor: Archiwum serwisu makijaż

Strefa beauty

Pielęgnacja skóry wrażliwej i naczynkowej: Jak ukoić i wzmocnić delikatną cerę

Skóra wrażliwa i naczynkowa to wyzwanie dla wielu osób. Charakteryzuje się nadmierną reaktywnością na czynniki zewnętrzne, skłonnością do podrażnień, zaczerwienień i widocznych naczynek krwionośnych, tzw. "pajączków". Odpowiednia pielęgnacja jest kluczowa, aby ukoić, wzmocnić i chronić tę delikatną cerę. Jak zatem dbać o skórę wrażliwą i naczynkową, by cieszyć się jej zdrowym i promiennym wyglądem? Marka BasicLab przygotowała wyjątkowe nowości, które sprawdzą się w pielęgnacji skóry wrażliwej.

Pierwszym krokiem w pielęgnacji skóry wrażliwej i naczynkowej jest delikatne oczyszczanie. Unikaj silnych detergentów, mydeł i preparatów zawierających alkohol, które mogą dodatkowo podrażniać skórę. Zamiast tego, wybieraj łagodne mleczka, olejki lub pianki przeznaczone specjalnie do cery wrażliwej. Pamiętaj, aby oczyszczać skórę letnią wodą, unikając zarówno zbyt gorącej, jak i zbyt zimnej, które mogą powodować rozszerzanie i pękanie naczynek. Po umyciu delikatnie osusz skórę miękkim ręcznikiem, unikając pocierania. Po umyciu delikatnie osusz skórę miękkim ręcznikiem, unikając pocierania. Kolejnym ważnym elementem jest nawilżanie i odżywianie skóry. Wybieraj kremy i sera o bogatym składzie, zawierające składniki łagodzące podrażnienia, wzmacniające naczynka krwionośne i chroniące przed czynnikami zewnętrznymi. Szukaj w składzie takich substancji jak: witamina C, witamina E, rutyna, kasztanowiec, arnika, alantoina, pantenol, kwas hialuronowy czy ceramidy. Unikaj kosmetyków zawierających alkohol, sztuczne barwniki, substancje zapachowe i konserwanty, które mogą wywoływać reakcje alergiczne. Ochrona przed słońcem jest absolutnie niezbędna w pielęgnacji skóry wrażliwej i naczynkowej. Promieniowanie UV nasila zaczerwienienia, osłabia naczynka krwionośne i przyspiesza proces starzenia się skóry. Dlatego codziennie, niezależnie od pogody, stosuj krem z wysokim filtrem SPF (minimum 30, a najlepiej 50). Wybieraj filtry mineralne (fizyczne), które są łagodniejsze dla skóry niż filtry chemiczne. Dodatkowo, w słoneczne dni noś kapelusz i okulary przeciwsłoneczne. Warto również pamiętać o odpowiedniej diecie, która ma ogromny wpływ na kondycję skóry. Spożywaj dużo warzyw i owoców bogatych w witaminy i antyoksydanty, które wzmacniają naczynka krwionośne i chronią przed wolnymi rodnikami. Unikaj ostrych przypraw, alkoholu i gorących napojów, które mogą powodować rozszerzanie naczynek i zaczerwienienia. Pij dużo wody, aby utrzymać odpowiednie nawilżenie skóry od wewnątrz. Dodatkowo, możesz wzmocnić efekty pielęgnacji domowej, korzystając z profesjonalnych zabiegów kosmetycznych, takich jak: laserowe zamykanie naczynek, mezoterapia igłowa, peelingi enzymatyczne czy zabiegi z witaminą C. Skonsultuj się z dermatologiem lub kosmetologiem, aby dobrać odpowiednie zabiegi do potrzeb Twojej skóry. Pamiętaj, że pielęgnacja skóry wrażliwej i naczynkowej wymaga cierpliwości i systematyczności. Obserwuj reakcje swojej skóry na poszczególne kosmetyki i zabiegi, aby znaleźć te, które najlepiej jej służą. Unikaj stresu, wysypiaj się i prowadź zdrowy tryb życia, a Twoja skóra odwdzięczy Ci się pięknym i zdrowym wyglądem. Nowości BasicLab dla skóry wrażliwej Redukujące serum 15% kwasu azelainowego, Glicyryzyna, Egzosomy postbiotyczne, Rozjaśnienie i Wyciszenie Redukujące serum z 15% kwasu azelainowego skutecznie pielęgnuje skórę z tendencją do trądziku, w tym trądziku różowatego, łagodząc zaczerwienienia i niedoskonałości. Dermokosmetyk rozjaśnia przebarwienia i zapobiega tworzeniu się nowych, przywracając jednolity i wyrównany koloryt. Zmniejsza tendencję do powstawania nowych niedoskonałości, co widocznie wpływa na poprawę tekstury skóry. Zawarte składniki łagodzące wzmacniają barierę ochronną naskórka i poprawiają jej sprężystość, redukując widoczność zmarszczek. i Autor: materiały prasowe BasicLab Redukujące serum 10% kwasu azelainowego, BHA, Glicyryzyna, Rozjaśnienie i Wyciszenie Redukujące serum z 10% kwasu azelainowego skutecznie pielęgnuje skórę z tendencją do trądziku, w tym trądziku różowatego, łagodząc zaczerwienienia i niedoskonałości. Połączenie kwasu azelainowego i kwasu salicylowego reguluje wydzielanie sebum, zmniejsza tendencję do powstawania nowych niedoskonałości, co widocznie wpływa na poprawę tekstury skóry. Dermokosmetyk rozjaśnia przebarwienia i zapobiega tworzeniu się nowych, przywracając jednolity i wyrównany koloryt. Dodatkowo zawarte składniki łagodzące przywracają komfort i równowagę skóry. i Autor: materiały prasowe BasicLab Wzmacniające serum tonujące do skóry naczynkowej i wrażliwej, 15% kompleksu czynnika wzrostu EGF, 1% pochodnych witaminy K, CICA, Peptyd wyciszający, Wyciszenie i Redukcja Wzmacniające serum tonujące to kompleksowe wsparcie dla cery naczynkowej, natychmiastowo redukuje widoczność zaczerwienień i długofalowo poprawia kondycję skóry. Dermokosmetyk działa wielokierunkowo zmniejszając widoczność naczyń krwionośnych poprzez wzmocnienie naskórka. Dodatkowo zawartość pochodnych witaminy K ogranicza skłonność naczynek do ich rozszerzania. Łagodzi stany mikrozapalne i podrażnienia oraz wspiera odbudowę bariery hydrolipidowej. i Autor: materiały prasowe BasicLab Wzmacniające serum tonujące do skóry naczynkowej i wrażliwej, 10% kompleksu czynnika wzrostu EGF, 0,5% pochodnych witaminy K, CICA, Wyciszenie i Redukcja Wzmacniające serum tonujące to kompleksowe wsparcie dla cery naczynkowej, natychmiastowo redukuje widoczność zaczerwienień i długofalowo poprawia kondycję skóry. Dermokosmetyk działa wielokierunkowo zmniejszając widoczność naczyń krwionośnych poprzez wzmocnienie naskórka. Dodatkowo zawartość pochodnych witaminy K ogranicza skłonność naczynek do ich rozszerzania. Łagodzi stany mikrozapalne i podrażnienia oraz wspiera odbudowę bariery hydrolipidowej. i Autor: materiały prasowe BasicLab