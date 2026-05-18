Pielęgnacja słoneczna, która łączy skuteczność z przyjemnością

Nowością w linii jest krem przeciwsłoneczny w sztyfcie SPF 50+, który dzięki lekkiej, gładkiej formule zapewnia naturalne, matowe wykończenie bez białych śladów. Inspirowana starożytną filozofią karmy - przekonaniem, że energia, którą wysyłamy, do nas wraca - kolekcja zamienia codzienną ochronę przeciwsłoneczną w rutynę dbania o dobre samopoczucie, pomagając chronić skórę i jednocześnie wprowadzać w pozytywny, letni nastrój.

Wśród nowych produktów do przeciwsłonecznej pielęgnacji skóry, znalazły się:

Pianka z filtrem SPF 50+ (89 zł) - Lekki, wodoodporny krem z filtrem SPF 50+ o kultowej, puszystej konsystencji pianki, który z łatwością rozprowadza się na skórze. Dzięki Hydra-Boost Complex, produkt szybko się wchłania, nie pozostawiając uczucia lepkości, a jednocześnie zapewnia nawilżenie i ochronę UV. Pianka z filtrem nie tworzy białych śladów, jest wegański i idealny do codziennego stosowania.

Sztyft przeciwsłoneczny z filtrem SPF 50+ (85 zł) - Nawilżający krem do opalania w sztyfcie z filtrem SPF 50+ został stworzony z myślą o wygodnej ochronie przeciwsłonecznej na co dzień. Formuła wzbogacona Hydra-Boost Complex oraz letnim zapachem białej herbaty i kwiatu lotosu gładko rozprowadza się na skórze, nie pozostawiając białych śladów.

Samoopalacz w piance (115 zł) - Pianka samoopalająca o lekkiej, przyjemnej konsystencji, zaprojektowana tak, aby nadać skórze naturalny i promienny blask. Dzięki formule Hydra-Boost Complex oraz właściwościom zapobiegającym powstawaniu smug, umożliwia łatwą kontrolę intensywności opalenizny. Efekt rozwija się równomiernie na każdym odcieniu skóry i utrzymuje się do tygodnia.

Kolekcja The Ritual of Karma to połączenie zaawansowanej ochrony przeciwsłonecznej z troską o dobre samopoczucie – produkty z linii chronią, odżywią i poprawiają kondycję skóry, tworząc idealny zestaw na letnie dni.

Zapach lata

Linia The Ritual of Karma wyróżnia się wyjątkowym, świeżym zapachem. Lotos, znany ze swoich właściwości kojących i pielęgnacyjnych, harmonijnie współgra z białą herbatą, nadając kompozycji lekki, kwiatowy charakter, wprowadzając w pozytywny, letni nastrój. To połączenie nie tylko otula skórę subtelnym aromatem, ale także sprzyja uczuciu odnowy, pozostawiając ją miękką, promienną i pełną blasku.

Działania, które wspieramy

Radość z lata i troski o skórę to także przypomnienie, jak ważna jest ochrona oceanów. Organizacja Pristine Seas działa na rzecz ochrony i odbudowy najcenniejszych ekosystemów morskich na świecie, dbając o zdrowie oceanów dla przyszłych pokoleń. W ramach inicjatywy Profit Pledge firma Rituals zobowiązuje się przekazywać 10% rocznego zysku netto na wsparcie celów, które wpływają na dobrobyt ludzi i planety.

“Ochrona oceanów to jedno z najpilniejszych wyzwań naszych czasów, dlatego praca Pristine Seas jest niezbędna dla zabezpieczenia i odbudowy najcenniejszych ekosystemów dla przyszłych pokoleń. W Rituals wierzymy, że firmy mają obowiązek wprowadzać realne zmiany, dlatego w ramach naszej inicjatywy Profit Pledge z dumą wspieramy ich działania i przyczyniamy się do ochrony błękitnego serca naszej planety.” - Niki Schilling, Executive Director of Impact w Rituals

Kolekcja The Ritual of Karma jest dostępna w butikach Rituals oraz na stronie RITUALS.com.

i Autor: Rituals/ Materiały prasowe

