Pielęgnacja włosów dopasowana do Twoich potrzeb

Jak wyglądają zniszczone włosy?

Włosy zniszczone są matowe, często suche i łatwo się łamią. Często kobiety zastanawiają się czemu ich kosmyki nie rosną i przez długie miesiące są tej samej długości. Na zły stan naszych włosów wpływają przede wszystkim czynniki zewnętrzne jak wysokie temperatury, farbowanie czy nawet pogoda na zewnątrz. Dodatkowo na ich kondycje wpływ ma także nasza dieta czy stres.

Co niszczy włosy?

brak odpowiedniego nawilżenia,

dieta uboga w tłuszcze i minerały

częste stylizacje, zwłaszcza te z wykorzystaniem gorącego powietrza jak suszenie, kręcenie czy prostowanie,

zbyt często farbowanie włosów, zwłaszcza ich rozjaśnianie,

mróz, słońce i wiatr,

Jak zadbać o włosy zgodnie z ich potrzebami?

Zacznij od sprawdzenia ich porowatości!

Wiosna to doskonały moment na odświeżenie swojej fryzury, a dopasowana do potrzeb Twoich włosów pielęgnacja, to najlepszy sposób na ich piękny i zdrowy wygląd. Jednak aby właściwie dobrać produkty, które będą służyć Twoim włosom i odpowiadać na ich potrzeby, niezwykle przydatna jest wiedza o rodzaju ich porowatości. Jeśli natknęłaś się na ten termin, a nie wiesz, co on oznacza, marka so!flow by Vis Plantis spieszy z wyjaśnieniem.

Porowatość włosów to stopień odchylenia warstwy zewnętrznej włosa (czyli jego łusek) od warstwy wewnętrznej (czyli kory włosa). Wyróżniamy trzy typy porowatości włosów:

niskoporowate (domknięte, przylegające łuski do kory),

średnioporowate (lekko odchylone łuski od kory),

wysokoporowate (mocno odchylone łuski od kory).

Włosy niskoporowate najczęściej są określane jako pełne blasku, z „efektem tafli”. Łatwo się rozczesują, a po umyciu dość długo schną. Zazwyczaj są proste, przez co niekiedy sprawiają wrażenie cienkich i pozbawionych objętości. Włosy średnioporowate natomiast zazwyczaj są lekko falowane, wyglądają na zdrowe przy właściwej pielęgnacji i łatwo je wystylizować, ale brakuje im blasku, nawilżenia i wygładzenia. Włosy wysokoporowate z kolei puszą się, kręcą i bywają matowe, przez co mogą wyglądać na zniszczone. Trudno je rozczesać, ale szybko schną. Najczęściej są to włosy po zabiegach chemicznych lub zbyt częstym i nieodpowiednim suszeniu i prostowaniu. Takie włosy także mogą wyglądać pięknie i zdrowo – potrzebują tylko więcej uwagi podczas ich pielęgnacji.

Najlepsze składniki dla Twoich włosów

Porowatość to bardzo istotny czynnik wpływający na kondycję i wygląd włosów. Determinuje on także reakcje pasm na dane produkty i zabiegi pielęgnacyjne. Wybierając poszczególne kosmetyki, możemy więc zadać sobie pytanie, co właściwie decyduje o tym, że dany produkt jest przeznaczony właśnie dla włosów wysoko, średnio czy niskoporowatych?

Przede wszystkim, głównym czynnikiem odpowiedniej pielęgnacji jest właściwie dobrany skład kosmetyku do indywidualnych potrzeb włosów. W zależności od stopnia odchylenia łuski łodygi włosa, a tym właśnie jest „porowatość”, komponowane są poszczególne formulacje, które w największym stopniu odżywią włos. – Receptury naszych produktów są dobierane w ten sposób, aby wielkość cząstek składników dopasowana była do stopnia odchylenia łusek. Do włosów o niskiej porowatości dobieramy kompleks aminokwasów (m.in. prolina, alanina, arginina), który ma świetne działanie naprawcze. W pielęgnacji włosów średnioporowatych stosujemy olej arganowy, oliwę z oliwek, olej makadamia, czy awokado. Spośród proteinowych składników stawiamy natomiast na proteiny ryżowe oraz wegański odpowiednik keratyny. Z uwagi na to, że wraz ze wzrostem porowatości maleje poziom naturalnej ochrony włosa, najbardziej narażone i podatne na wszelkie zabiegi chemiczne są włosy wysokoporowate. Często bywają suche, matowe, rozdwojone, łamliwe i szorstkie w dotyku. Tutaj najlepiej sprawdzają się oleje i proteiny o dużych cząstkach, które uszczelnią nadwyrężoną strukturę pasm, np. olej bawełniany, olej z kiełków pszenicy, czy olej lniany. Korzystne działanie dla włosów wysokoporowatych wykazują również proteiny sojowe lub z pszenicy – mówi Jolanta Langer, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju Vis Plantis.

Warto wiedzieć, że źle dobrana pielęgnacja lub jej brak może zmienić porowatość naszych włosów wpływając na ich kondycje, a tym samym na ich wygląd. Nadaj FLOW swoim włosom!

Z myślą o porowatości włosów, która odgrywa kluczową rolę w ich zdrowiu i wyglądzie, marka so!flow by Vis Plantis zdecydowała się opracować specjalną linię produktów, aby zaspokoić unikalne potrzeby każdego typu porowatości włosów. – Seria kosmetyków obejmuje szampony, odżywki i maski, które zostały starannie dostosowane do trzech głównych typów porowatości włosów. Dzięki wyjątkowym formułom, produkty te pomagają zbilansować i zwiększyć zdrowie włosów poprzez dostarczanie odpowiednich składników odżywczych w zależności od indywidualnych potrzeb – komentuje Jolanta Langer.

Kosmetyki so!flow zawierają również adaptogeny, których właściwości od lat wykorzystywane są w medycynie ajurwedyjskiej. Są to składniki działające holistycznie, wzmacniające organizm w walce z czynnikami stresującymi. Poprzez działanie ochronne przed stresem oksydacyjnym, podtrzymują naturalną odporność organizmu, pozwalając zachować młody wygląd, sprawność i dobre samopoczucie. Wśród roślin wykazujących działanie adaptogenne wyróżniamy m.in. ashwagandę, cytryniec chiński, korzeń maca, różeniec górski czy grzyb Reishi – to wszystko znajdziemy również w kosmetykach so!flow. So!flow to linia kosmetyków wyróżniaca się innowacyjnym podejściem opartym na naturalnych recepturach. Dążąc do dostarczenia kompleksowej pielęgnacji dlaróżnych typów włosów, so!flow oferuje produkty, które nie tylko odżywiają i wzmacniają włosy, ale także przynoszą im piękno i zdrowie. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć naukowych i składników pochodzenia roślinnego, so!flow staje się wyborem numer jeden dla osób poszukujących efektywnych i naturalnych produktów do pielęgnacji włosów. Zachęcamy do obejrzenia naszego spotu na YouTube.

i Autor: materiały prasowe so!flow

