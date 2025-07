Pielęgnacja włosów dopasowana do Twoich potrzeb

W serii znajdziesz pięć gam produktowych: BLONDE, GROW, HYDRATE, BOOST i BALANCE, które odpowiadają na różne typy i potrzeby włosów oraz skóry głowy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz blasku, świeżości, gładkości, odbudowy czy uniesienia - wszystko po to, aby Twoje włosy wyglądały dobrze nawet po trzech dniach festiwalu.

Chłodny. Lśniący. Idealny BLOND! Liniaa BLONDE my hair od YOPE

To coś więcej niż neutralizacja żółtych tonów – to pielęgnacja nowej generacji stworzona dla włosów blond, rozjaśnianych i siwych, które zasługują na pełen glow. Hair Bonding Technology - autorska, innowacyjna technologia odbudowy włókien włosa, naturalne składniki rozświetlające i adaptogen amla działają jak silnie regenerujący booster: domykają łuski, wygładzają pasma i wydobywają chłodny odcień - bez niebieskich refleksów. Efekt? Świetlista tafla i miękkość, której nie da się nie zauważyć. Gotowa na najpiękniejszy blond swojego życia?

Poznaj produkty, spełniające potrzeby blond włosów: oczyszczający szampon acidofilny, odżywkę 2w1 o mocy maski, wygładzające serum na końcówki oraz rozświetlające mgiełki z ametystem i kwarcem. Każdy z produktów możesz stosować osobno lub łączyć w rytuał - dla blondu, który lśni jak po wizycie u fryzjera.

Więcej włosów, mniej wypadania! Odkryj linię YOPE GROW my hair

To zaawansowana, czteroetapowa kuracja stworzona z myślą o włosach osłabionych, przerzedzonych i wypadających. Dzięki nowatorskim, naturalnym składnikom takim jak - Capixyl, bioferment z Yerba Santa i kompleksy protein, włosy stają się gęstsze, odżywione i wzmocnione. nasady aż po same końce!

Odkryj wzmacniającą pielęgnację, która daje włosom siłę w czterech krokach: mikropeeling, wzmacniający szampon i odżywkę oraz serum na noc, które stało się hitem tej kuracji. Jego rozgrzewająca formuła z Capixylem stymuluje cebulki, pobudza wzrost włosów i widocznie je zagęszcza. To nocna regeneracja, po której Twoje włosy budzą się silniejsze, zdrowsze i bardziej gęste – dzień po dniu.

Twoje włosy potrzebują ultra nawilżenia? Linia HYDRATE my hair od YOPE to Twoje rozwiązanie!

To nawilżający rytuał pielęgnacyjny stworzony z myślą o suchych, puszących się, matowych włosach oraz wrażliwej skórze głowy. Dzięki połączeniu naturalnych składników aktywnych, adaptogenu – bazylii Tulsi – oraz humektantów, emolientów i protein (PEH), włosy będą długotrwale nawilżone, wygładzone i pełne zdrowego blasku. W gamie dostępne są cztery produkty, które można stosować solo lub w dowolnych konfiguracjach – w zależności od potrzeby: delikatny szampon, nawilżająca odżywka, lekka, wygodna w użyciu odżywka bez spłukiwania w sprayu i maska 3w1 tworzą kompletną pielęgnację, która przynosi ukojenie, miękkość i promienny blask nawet najbardziej przesuszonym kosmykom.

Linia BALANCE my hair od YOPE, gdy potrzebujesz odświeżenia i uniesienia od nasady!

Zaprojektowana z myślą o przetłuszczającej się skórze głowy i włosach potrzebujących lekkości, objętości i świeżości. Produkty z tej gamy nie tylko skutecznie oczyszczają, ale też regulują wydzielanie sebum i wspierają naturalne procesy skóry głowy. Sekret ich działania to adaptogen – mirt cytrynowy, kwasy AHA i PHA oraz lekkie emolienty, które razem tworzą balans między pielęgnacją a skutecznością oczyszczania. Co znajdziemy w tej linii?

Szampon z kwasami i mirtem cytrynowym, lekka odżywka z emolientami i kwasami AHA, sól morska w sprayu do stylizacji włosów oraz oczyszczające serum do skóry głowy. To zestaw, który odświeża, reguluje i przywraca włosom lekkość – bez efektu obciążenia.

Linia BOOST my hair od YOPE - efekt BOUNCE i włosy pełne życia!

Ultra regeneracja dla włosów zniszczonych, osłabionych i wymagających odbudowy. Stworzone z myślą o włosach farbowanych, suchych, łamliwych i pozbawionych życia. Dzięki zawartości adaptogenu – grzyba Reishi, naturalnych emolientów, protein oraz zaawansowanych kompleksów odbudowujących, BOOST my hair działa nie tylko na objawy zniszczeń, ale przede wszystkim na ich przyczynę – wspierając odbudowę struktury włosa od wewnątrz. Włosy są mocniejsze, elastyczne, lśniące i widocznie zdrowsze.

W serii znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by przywrócić włosom siłę i zdrowy wygląd: łagodny szampon, który koi wrażliwą skórę głowy, odżywkę wygładzającą i wzmacniającą pasma, maskę do stosowania na dzień lub noc o intensywnym działaniu regenerującym oraz serum do końcówek, które zapobiega łamaniu i dodaje włosom jedwabistego wykończenia.

Niezależnie od tego, czy szukasz ratunku dla przesuszonych końcówek, sposobu na chłodny blond, odbudowy po lecie czy odświeżenia skóry głowy - YOPE myHair daje Ci wszystko, by zadbać o włosy dokładnie tak, jak potrzebują. Bo piękne włosy zaczynają się od dobrej pielęgnacji.