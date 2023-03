i Autor: Shutterstock Maska na blond włosy

Pielęgnacja włosów na wiosnę 2023. To musisz o niej wiedzieć

Wiosna to dobry moment na zadbanie o kondycję swoich włosów w szczególny sposób. Po zimie mogą być one mocno przesuszone, a także bardziej się elektryzować i wypadać w większej ilości. Jednak nie ma co się martwić! To normalny proces, związany ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi. Mimo wszystko, takie objawy jak nadmierna utrata włosów powinna skłonić każdego do poświęcenia większej uwagi swojej fryzurze. Aby w skuteczny sposób zadbać o nie w okresie przesilenia wiosennego, warto postawić na Aktywne Serum Stymulujące Porost Włosów marki Nachemii.