Pielęgnacyjna jesień o zapachu muffina i karmelu

Ciepło domowego wnętrza, kubek gorącej herbaty, dobra książka oraz ulubione zapachy – to wszystko sprawia, że od razu robi się przytulniej. Właśnie w taki klimat wpisuje się nowa kolekcja so!flow. Marka po raz kolejny zaskakuje – tym razem serią, która otula niczym miękki szal w chłodny poranek. Jednak Autumn Vibe to nie tylko przyjemny zapach i jesienny klimat – to przede wszystkim skuteczna pielęgnacja. Formuły produktów zostały stworzone tak, by wzmacniać włosy, dodawać im blasku i miękkości, a jednocześnie otulać je słodką nutą. To doskonałe rozwiązanie na sezon, w którym włosy potrzebują ochrony przed chłodem i osłabieniem. Dzięki temu codzienna pielęgnacja staje się czymś więcej niż obowiązkiem.

– Nasza nowa limitowana seria so!flow – Autumn Vibe, to pielęgnacja, która dba o kondycję włosów, ale także o dobry nastrój – bo czasem nie trzeba wiele, by dzień stał się lepszy. Kolekcja obejmuje dwie linie produktowe: wzmacniającą o zapachu muffina z białą czekoladą oraz wygładzającą, pachnącą karmelową tartą. To kosmetyki stworzone po to, by zatrzymać się na chwilę, otulić zmysły i dać włosom dokładnie to, czego potrzebują jesienią, czyli więcej miękkości, blasku i odżywienia – mówi Dominika Salachna, Brand Manager so!flow.

Muffinowa moc: słodki sposób na piękne włosy

Linia wzmacniająca o zapachu muffina z białą czekoladą wspiera włosy w wymagającym, jesiennym okresie – wzmacnia cebulki, ogranicza wypadanie i nadaje pasmom zdrowy, pełen blasku wygląd. Przy tym kusi ciepłym, słodkim aromatem, który otula niczym domowy wypiek. W skład serii wchodzą:

Peeling trychologiczny – oczyszcza skórę głowy, pobudza mikrokrążenie i wspiera wzrost nowych włosów.

Szampon wzmacniający – delikatnie myje i wzmacnia cebulki, dzięki ekstraktowi ze skrzypu, poprawiając kondycję włosów.

Odżywka wzmacniająca – odżywia i regeneruje pasma, dodając im siły, miękkości i ochrony przed kruszeniem.

Maska do włosów blond – ratuje blond włosy przed żółtymi tonami, dodaje im subtelnych beżowych refleksów i naturalnie je ochładza. Włosy po niej są gładkie, miękkie i błyszczące.

Karmelowy glow na jesień – Twoje must have!

Seria wygładzająca otulająca pasma zapachem karmelowej tarty nadaje włosom miękkości, blasku, a bogate w składniki odżywcze formuły pomagają ujarzmić puszenie i utrzymać idealny wygląd fryzury, nawet przy jesiennej wilgoci. W skład serii wchodzą:

Szampon wygładzający – delikatnie oczyszcza i przywraca włosom miękkość. Wygładza strukturę pasm, dzięki czemu mniej się puszą i zyskują naturalny blask.

Odżywka wygładzająca – ułatwia rozczesywanie, wygładza i nabłyszcza włosy. Sprawia, że fryzura jest miękka, lekka i pełna blasku.

Maska koloryzująca – odświeża kolor włosów brązowych i nadaje im karmelowy połysk. Wygładza, odżywia i podkreśla głębię odcienia.

Fluid termoochronny – lekki krem bez spłukiwania, który ujarzmia pasma i chroni je przed wysoką temperaturą.

Z Autumn Vibe od so!flow pielęgnacja włosów staje się częścią jesiennego rytmu – pachnącego, ciepłego i pełnego spokoju. Bo piękne włosy sprawiają, że możesz poczuć się lepiej!

i Autor: so!flow/ Materiały prasowe

