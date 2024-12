Pielęgnacyjny efekt świet(l)ny

Blask od stóp do głów? Czemu nie! W karnawale zapominamy o zasadzie umiaru, ponieważ po prostu nie może być za dużo blasku. Promienna skóra wygląda świeżo i młodo. Te kosmetyki pomogą wydobyć naturalny glow i cieszyć się nim także wtedy, gdy karnawał się skończy.

NIECH STANIE SIĘ JASNE

Równomierny koloryt w dużej mierze odpowiada za wygląd naszej skóry i w uproszczeniu: jej ogólny „odbiór”. ZO® Skin Health BRIGHTALIVE® SKIN BRIGHTENER to wieloskładnikowa formuła, która rozjaśnia skórę i wyrównuje pigmentację. Jego główne działanie oparte jest na kompleksie rozjaśniającym – to połączenie wielu aktywnych substancji, które razem dają wzmocniony efekt i skutecznie hamują melanogenezę. Oprócz rozjaśniania, Brightalive® regularnie, ale bardzo delikatnie złuszcza wierzchnie komórki warstwy rogowej. Preparat przywraca skórze blask i widocznie poprawia jej koloryt, zmniejszając widoczność przebarwień, dzięki czemu cera jest rozjaśniona i ujednolicona. Formułę tego preparatu opracowano na bazie inteligentnej technologii. Inteligentny dron peptydowy w selektywny sposób oddziałuje na komórki barwnikowe w celu wyrównania kolorytu i zminimalizowania ryzyka powstania kolejnych przebarwień. Dzięki dodatkowi kwasu traneksamowego oraz niacynamidu preparat chroni skórę przed działaniem szkodliwych czynników i sprawia, że wygląda na bardziej promienną.

Wypróbuj: ZO® Skin Health BRIGHTALIVE® SKIN BRIGHTENER, 640 zł/50 ml

BLASK OD DZIŚ NA ZAWSZE

Olejki to najprostszy sposób na odżywioną skórę od której bije blaskiem. Olejek NUXE Huile Prodigieuse® Or Florale dodatkowo rozświetli ją subtelnymi drobinkami w odcienia różowego złota, nawilża, wygładza twarz, ciało i włosy w jednym kroku. Jego wegańska formuła zawiera cenną mieszankę siedmiu w 100% botanicznych olejków: Tsubaki, Makadamia, Arganowego, z ogórecznika lekarskiego, kameliowego, z orzechów laskowych i ze słodkich migdałów. Sekret ultralekkiego blasku różowego złota wynika z połączenia czterech ultradrobnych perłowych cząsteczek naturalnego pochodzenia. Pokochasz też go za zapach z kwiatowymi nutami, które stanowią rozkosz dla zmysłów.

Wypróbuj: NUXE Huile Prodigieuse® Or Florale, 137 zł/50 ml

RÓŻOWA WITAMINA MŁODOŚCI

Pozostajemy przy „różowej” pielęgnacji. Kolor tego serum wynika z naturalnego odcienia, jaki ma witamina B12, która często wykorzystywana jest w profesjonalnych dermokosmetykach. Ma fenomenalne właściwości regenerujące skórę, przyspiesza odnowę komórek i spowalnia proces fotostarzenia. Ponadto, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. W tym serum działa w duecie z witaminą C połączoną z wektorem krzemowym, który zapewnia szybsze i skuteczniejsze przenikanie witaminy do najgłębszych warstw skóry. Posiada intensywne właściwości przeciwzmarszczkowe, zapobiega wiotczeniu i redukuje przebarwienia. Dodatkowo o kondycję skóry dba kwas traneksamowy, który wyraźnie redukuje przebarwienia, delikatnie rozjaśnia i pomaga uzyskać równomierny koloryt skóry.

Wypróbuj: YOSKINE SUPREME-VIT B12&C ZASTRZYK WITAMIN Odmładzające serum redukujące przebarwienia, 69,99 zł/30 g

PIELĘGNACYJNY GLOW

Naturalny blask zapewnia promienny wygląd niezależnie od okazji czy pory dnia. HYDROŻEL REWITALIZUJĄCY – na dzień i na noc od HADA LABO TOKYO to nowoczesny kosmetyk o lekkiej, żelowej konsystencji, łączący w sobie udoskonalające działanie kremu i serum. Dzięki kombinacji Nano Kwasu Hialuronowego, Makro Kwasu Hialuronowego oraz specjalistycznego Kwasu Traneksamowego, a także ekstraktu Hatomugi, hydrożel sprawia, że skóra staje się promienna, doskonale nawilżona i idealnie gładka. Preparat, niczym profesjonalny zabieg kosmetyczny, rozświetla cerę i udoskonala powierzchnię skóry.

Wypróbuj: HADA LABO TOKYO GLOW Rewitalizujący hydrożel na dzień i na noc , 56,99 ZŁ/50 ml

GADŻETY KOBIETY

Masaż skóry pobudzi krążenie i przywróci skórze miękkość. Zwłaszcza ten na zimno. Przy pomocy kuli do masażu SO.KO możesz taki seans krioterapii mieć każdego dnia – rano świetnie przywróci świeży wygląd i zwalczy ewentualne obrzęki, natomiast przed wielkim wyjściem doda skórze energii i witalności. W ofercie marki znajdziesz też rollery i kamienie do masażu twarzy.

Wypróbuj: SO.KO - chłodząca kula do masażu twarzy, 39,99 zł (w Super-Pharm i na superpharm.pl)

WŁOSY PEŁNE BLASKU

Blask pożądany jest także na włosach. BARWA NATURALNA Odżywka w sprayu Mleczko Migdałowe Rekonstruująca do włosów zniszczonych i łamliwych stworzona została z myślą o intensywnym nawilżeniu i regeneracji. Sprawi, że włosy odzyskają blask i elastyczność w zaledwie chwilę. Olej ze słodkich migdałów to niezwykle ceniony składnik w pielęgnacji włosów. Wykazuje działanie filmotwórcze - zabezpiecza przed ucieczką wilgoci. Zawiera kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone, kwas oleinowy, kwasy fenolowe, witaminy z grupy B, witaminę A, D i E. Regularnie stosowany wzmacnia końcówki włosów i zapobiega ich rozdwajaniu się. Dzięki wysokiej zawartości składników odżywczych i witamin zapobiega również ich wypadaniu. Natomiast ekstrakt ze słodkich migdałów otula łuski włosów, eliminując nadmierne puszenie. Chroni włosy przed czynnikami zewnętrznymi i wnika we włos, zwiększając jego elastyczność. Formuła została dodatkowo wzbogacona proteinami pszenicznymi, które mają za zadanie uzupełniać ubytki we włosach, dzięki czemu zwiększa się ich objętość. Wygładzają, wzmacniają i zabezpieczają przed łamaniem i kruszeniem. Chronią przed uszkodzeniami, odżywiają i wzmacniają elastyczność.

Wypróbuj: BARWA NATURALNA Odżywka w sprayu Mleczko Migdałowe Rekonstruująca do włosów zniszczonych i łamliwych, 11,99 zł/200 ml