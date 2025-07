Pielęgnacyjny rytuał ciała! Jeszcze bardziej jędrna i promienna skóra

Codzienna aktywność fizyczna to nie tylko sposób na dobre samopoczucie, ale także potrzeba zadbania o kondycję skóry. Biotherm odpowiada na to wyzwanie nową linią kosmetyków do ciała Collagen Fit, stworzoną z myślą o wspieraniu skóry w jej naturalnej sile, elastyczności i jędrności. To kosmetyczna odpowiedź na potrzeby współczesnych kobiet – aktywnych, świadomych i wymagających.

W skład linii wchodzą dwa produkty: Collagen Fit Body Cream oraz Collagen Fit Firming Body Milk. Ich receptury opierają się na synergii peptydów kolagenowych i Biotech Plankton™ – opatentowanego składnika marki Biotherm zawierającego aż 35 składników odżywczych. Dzięki tej kombinacji produkty działają na pięć kluczowych obszarów ciała, szczególnie istotnych z perspektywy utraty jędrności.

Collagen Fit Body Cream zachwyca bogatą, aksamitną konsystencją i złocisto-różową formułą, która pozostawia na skórze subtelny połysk. Kompozycja zapachowa łączy nuty kremu pistacjowego, wanilii i kwiatu pomarańczy, zapewniając wyjątkowe doznania nawet przez 5 godzin*.

Z kolei Collagen Fit Firming Body Milk to lekka, mleczna konsystencja, idealna do codziennego stosowania – również po treningu. Formuła zawiera kofeinę i zapewnia widoczną poprawę gładkości, elastyczności i napięcia skóry już po czterech godzinach od aplikacji**. Produkt dostępny jest w praktycznym, 400-mililitrowym opakowaniu z pompką, które idealnie sprawdzi się w domowej pielęgnacji.

Collagen Fit to zaproszenie do codziennego rytuału, który wspiera ciało w zachowaniu jędrności, elastyczności i komfortu. Oparte na synergii peptydów kolagenowych i Biotech Plankton™ formuły działają skutecznie tam, gdzie skóra najbardziej tego potrzebuje.

