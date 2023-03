Pielęgnuj swoją kobiecość, nie tylko od święta

Makijaż na każdą okazję. Baw się kolorami i technikami. Na wiosnę 2023 to będzie hit

Kraje skandynawskie znane są ze swojego minimalistycznego podejścia do mody, życia i dbania o cerę. Podążając za tym trendem, FOREO, szwedzka marka beauty-tech stworzyła kilkuminutową rutynę pielęgnacyjną, która sprawdzi się nie tylko w Dzień Kobiet, ale może towarzyszyć nam na co dzień.

Krok 1: Dogłębne oczyszczanie z LUNA™ 3 (2 min)

Czysta skóra to podstawa pielęgnacji, dlatego każdy zabieg twarzy zaczynamy od jej dokładnego umycia. W tym celu polecamy użycie delikatnego żelu lub pianki. Aby wzmocnić efekt i jeszcze dogłębniej oczyścić pory, zapobiec wypryskom i przygotować cerę do lepszego wchłaniania produktów pielęgnacyjnych, można wypróbować szczoteczkę soniczną, np. LUNA 3™ lub jej siostrę w wersji mini. Dzięki dedykowanej aplikacji ustawimy pulsacje, które najbardziej nam odpowiadają. Jeden cykl oczyszczania zupełnie wystarczy. W ten sposób nie tylko pozbędziemy się zanieczyszczeń i sebum, ale też zapewnimy sobie relaksujący masaż.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Krok 2: Nieinwazyjny lifting z BEAR™ (2 min)

Z tak oczyszczoną skórą możemy przejść do kolejnego kroku. Czy wiesz, że niemal 70 mięśni twarzy i szyi naturalnie traci swój kształt i jędrność wraz z wiekiem? Warto więc regularnie je ćwiczyć (i to już od 25. roku życia!), zapewniając im profesjonalny fitness. Tutaj z pomocą przychodzą mikroprądy oraz urządzenie BEAR™, zapewniające efekt nieinwazyjnego liftingu. Aby uzyskać jego optymalne działanie, nałóż cienką warstwę nawilżającego SERUM SERUM SERUM lub innego kosmetyku na bazie wody i wmasuj je w wybraną partię twarzy, aż do całkowitego wchłonięcia. Następnie przesuwaj półkule (“uszy” Misia) po skórze twarzy oraz szyi powoli, w górę i z lekkim naciskiem, zwiększając w ten sposób produkcję kolagenu i ujędrniając twarz. Przy regularnym stosowaniu elektryzujące efekty tego fitnessu naprawdę Cię zaskoczą. BEAR™ stymuluje produkcję elastyny ​​i kolagenu, przyśpiesza odnowę komórek i redukuje zmarszczki, podczas gdy Anti-Shock System™ zapewnia najwyższy komfort użytkowania.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Krok 3: Kosmiczne nawilżenie z UFO™2 (90 sek. - 2 min)

Ostatni etap to pełny, 2-minutowy zabieg na twarz maseczkami, zwiększający poziom nawilżenia skóry o 126% do 6 godzin i redukujący zmarszczki w ciągu 7 dni. UFO™ 2 zapewni przyjemne chłodzenie i pełne spektrum światła LED, aby zaspokoić wszystkie potrzeby skóry. Z kolei tryb termoterapii i masaż T-Sonic™ łączą się w technologię Hyper-Infusion, aby dostarczyć aktywne składniki maseczki w najgłębsze warstwy skóry. Efekt? Naturalnie rozświetlona i cudownie nawilżona skóra.

i Autor: Materiały prasowe FOREO