i Autor: Materiały prasowe Samarité

Strefa beauty

Pierwsza leśna wyspa dla miłośników pielęgnacji

Już jest! W warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów marka Samarité otworzyła swoją pierwszą leśną wyspę. To doskonała okazja, aby poznać całą ofertę firmy, która zrewolucjonizowała podejście do pielęgnacji, łącząc pradawne receptury z nowoczesnymi inteligentnymi formułami. Samarytański las w Warszawie? Przyjdź i przeżyj to niezwykłe doświadczenie na żywo!