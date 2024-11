Pierwsza pomoc na trądzik

W ciąż powielany jest mit, że słońce służy tłustej cerze, dlatego aby pozbyć się krostek warto korzystać z niego maksymalnie. Niestety daje to chwilowy efekt. Choć początkowo gruczoły łojowe pracują wolniej, z czasem zaczynają pracę na najwyższych obrotach, co skutkuje jeszcze większym wysypem kłopotliwych zmian. Dlatego sporo osób z trądzikową, tłustą skórą to właśnie jesienią zauważa pogorszenie się stanu cery. Minusem jest też zmienna pogoda. Niskie temperatury na zewnątrz i rozgrzane kaloryfery w mieszkaniach sprawiają, ze skóra może produkować więcej sebum, bo w ten sposób próbuje chronić się przed utratą wilgoci. W efekcie pory szybciej się zapychają, co prowadzi do powstawania zaskórników i krostek. Duże znaczenie mają także zmiany w diecie, bo właśnie teraz rzadziej sięgamy po świeże warzywa i owoce, a zdecydowanie częściej wybieramy słodycze i dania „fast food”. Te z kolei zawierają sporo konserwantów, a także tłuszczów nasyconych i trans, co może wpływać na zwiększoną aktywność gruczołów łojowych. Podobny wpływ na skórę ma zbyt nerwowy styl życia, czego również trudno uniknąć w końcówce roku. Ciągła „bieganina” powoduje wzmożoną produkcję kortyzolu, czyli tzw. hormonu stresu, co również wpływa na nadmierne wydzielanie sebum. Aby skutecznie wyleczyć zmiany trądzikowe, warto przede wszystkim poszukać pomocy u dermatologa i zwrócić uwagę na swój styl życia. Nie bez znaczenia jest też dobór odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji. Wśród nich warto poszukać produktów z retinolem, który działa przeciwzapalnie i przyspiesza regenerację skóry, czy kwasem salicylowym, zmniejszającym powstawanie niedoskonałości. Z kolei na pojedyncze krostki przyda się ekspresowo działający preparat na bazie siarki.

POGROMCA NIEDOSKONAŁOŚCI

Absolutny must-have na pojedyncze krostki i świetny ratunek zwłaszcza przed wielkim wyjściem. To punktowe serum stosuje się miejscowo na skórę twarzy i ciała. Zawiera składniki, dzięki którym skutecznie redukuje niedoskonałości, zmniejsza widoczność zmian trądzikowych i aktywuje naturalne procesy regeneracji. W składzie ma siarkę o działaniu antybakteryjnym, kwas glikolowy, niacynamid, Cica, prebiotyk, a także niacynamid, kompleks kwasów AHA i wyciąg z trzciny cukrowej. Dzięki nim kosmetyk skutecznie redukuje niedoskonałości, przywraca naturalną florę bakteryjną, łagodzi stany zapalne i redukuje nadmierną produkcję sebum.

Wypróbuj: BARWA Siarkowa® Siarkowe Serum Punktowe, 19,99 zł/15 ml

SKUTECZNA KURACJA

Ten skoncentrowany booster zawiera terpinen-4-ol, jeden z najefektywniejszych składników olejku z drzewa herbacianego. Ma on właściwości ograniczające rozwój bakterii wywołujących trądzik. Dodatkowo w jego składzie znajduje się także kwas salicylowy, który zmniejsza powstawanie niedoskonałości, a dzięki zawartości ektoiny kosmetyk nawilża i wzmacnia barierę ochronną skóry. Jego stosowanie pomaga zredukować niedoskonałości i zaskórniki, ogranicza przetłuszczanie cery, zmniejsza widoczość porów oraz przeciwdziała powstawaniu niedoskonałości bez przesuszenia skóry.

Wypróbuj: Dr Skin Clinic Booster Trądzik, 61,99 zł/30 ml, dostępny w drogeriach Super-Pharm i na superpharm.pl

EFEKTYWNA POMOC

Rewolucyjny produkt do stosowania miejscowego, który minimalizuje każdy etap powstawania wyprysków oraz ich widoczne następstwa. Zawiera retinol w stężeniu 0,25% wzmocniony bakuchiolem, dzięki czemu wspomaga złuszczanie porów, zapobiegając wypryskom i poprawia wygląd blizn teksturalnych. Działa też przeciwzapalnie i przyspiesza regenerację skóry. Kapsułkowany kwas salicylowy (2%) odblokowuje pory, a ekskluzywny kompleks roślinnych komórek macierzystych ZO-RRS2® działa kojąco na skórę i łagodzi widoczne zaczerwienienia. Kosmetyk wspomaga produkcję kolagenu, poprawia wygląd blizn potrądzikowych i widocznie wygładza skórę. Pomaga też zmniejszyć nadmiar sebum i minimalizuje widoczność czerwonych i brązowych śladów po wypryskach, zapewniając równomierny koloryt skóry.

Wypróbuj: ZO® SKIN HEALTH RETINOL + BLEMISH COMPLEX, 580 zł/50 ml