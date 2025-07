Planujesz wakacyjny wyjazd? Tych 8 kosmetyków MUSISZ mieć w swojej kosmetyczce!

1. Krem z filtrem SPF

Życie bez słońca byłoby niemożliwe, ale korzystanie z niego musi być rozsądne. Promieniowanie UV niesie realne zagrożenie - przyspiesza starzenie się skóry, powoduje przebarwienia posłoneczne i poparzenia, i co najważniejsze zwiększa ryzyko raka, dlatego kosmetyk z wysoką ochroną przeciwsłoneczną – chroniącą zarówno przed UVA i UVB to bezapelacyjnie najważniejszy produkt w wakacyjnej kosmetyczce. Wybieraj lekkie formuły, które szybko się wchłaniają, nie zapychają porów i nadają się pod makijaż.

Ochronny krem do twarzy z wysoką ochroną SPF 50 Go With The Flow, FaceBoom, cena: 39,99 zł/ 40ml

Jego formuła to doskonałe połączenie pielęgnacji i bardzo wysokiej ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB. Krem chroni przed fotostarzeniem, a dodatkowo dzięki zawartości kwasu hialuronowego, sorbitolu i prebiotyków koi podrażnienia i łagodzi skórę oraz zapewnia komfortowe nawilżenie.

Pamiętaj, usta również wymagają ochrony przeciwsłonecznej. Balsam z SPF 30 lub 50 zabezpiecza cienką skórę warg przed przesuszeniem i poparzeniami.

i Autor: materiały prasowe FaceBoom

2. Nawilżająca mgiełka do twarzy

Podczas upałów skóra traci dużo wody. Mgiełka z wodą termalną lub kwasem hialuronowym, albo specjalistyczny tonik w mgiełce świetnie odświeża i koi cerę w ciągu dnia. Można ją stosować na makijaż, a nawet jako tonik po oczyszczeniu skóry. To mały produkt, który daje natychmiastowe uczucie komfortu i ulgi.

superTONIC Tonik antyoksydacyjny z witaminą C, MIYA Cosmetics, cena: 34,99zł/100 ml

Tonizuje i rewitalizuje skórę oraz przywraca jej fizjologiczne pH. Możesz go stosować po oczyszczeniu twarzy, przed nałożeniem serum/kremu, ale także na makijaż w ciągu dnia, jako odświeżającą mgiełkę. W formule toniku kryją się: witamina C, hydrolat z pomarańczy, ekstrakt z żeń-szenia oraz EGCG - polifenol roślinny o bardzo silnym działaniu antyoksydacyjnym.

i Autor: materiały prasowe miya

3. Lekki krem nawilżający

Latem warto zamienić cięższe kremy na lżejsze formuły, które szybko się wchłaniają, bez obciążania skóry. Dobry krem nawilżający zadba o barierę hydrolipidową i zapobiegnie przesuszeniu skóry, a w przypadku cery tłustej – jej nadmiernemu przetłuszczaniu się. Szukaj formuł, które dodatkowo działają kojąco i przeciwzapalnie.

Lekki nawilżająco - balansujący kremo - żel do twarzy [HYALU]3 NIACYNAMIDE SKIN DOPAMINE, FaceBooom, cena: 29,99 zł/ 30ml

Jego wegańska formuła bazuje na połączeniu trzech form kwasu hialuronowego z niacynamidem, które wygładzają, normalizują i intensywnie nawilżają skórę, a dzięki obecności trahalozy – kosmetyk koi podrażnienia i wspiera naturalne procesy regeneracyjne. Żelowo-kremowa konsystencja jest niezwykle lekka i łatwo się wchłania, nie obciążając skóry.

i Autor: materiały prasowe Faceboom

4. Serum z witaminą C

Witamina C to silny antyoksydant, który wspomaga ochronę skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i wolnych rodników. Rozjaśnia cerę, wyrównuje koloryt i dodaje jej blasku. Szukaj lekkich formuł ze stabilnymi formami witaminy C, które szybko się wchłaniają, nie zapychają skóry.

Serum z witaminą C wyrównujące koloryt BEAUTY.lab, MIYA Cosmetics, cena: 49,99 zł/ 30 ml

Kosmetyk działa w obrębie płytkich przebarwień na poziomie naskórka, redukując je i ujednolicając koloryt, a dodatkowo rozświetla skórę i przywraca jej naturalny blask oraz wygładza i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek. Dzięki silnym właściwościom antyoksydacyjnym chroni skórę przed skutkami stresu oksydacyjnego. Serum o formule wodno-żelowej łatwo się wchłania bez obciążania skóry. Zaletą jest także uniwersalność serum - może być stosowane zarówno na dzień, jak i na noc, na skórę twarzy, szyi, dekoltu i okolic oczu.

i Autor: materiały prasowe Miya

5. Emulsja 2 w 1 do demakijażu i mycia twarzy z delikatnym składem

Demakijaż i oczyszczanie skóry to podstawa pielęgnacji. Latem dobrze sprawdzą się formuły 2 w 1, o łagodnym, ale skutecznym działaniu, które usuną makijaż i oczyszczą skórę z wszelkich zanieczyszczeń. Unikaj silnych detergentów typu SLS/SLES, które mogą podrażniać i przesuszać skórę.

Emulsja do demakijażu i oczyszczania twarzy 2w1 BLESS THE LESS MIYA Cosmetics, cena: 39,99zł/150 ml

Delikatnie, a przy tym skutecznie usuwa makijaż oraz oczyszcza skórę twarzy i oczu. Jej mleczna formuła pozostawia skórę nawilżoną i gładką, bez uczucia ściągnięcia. Możesz stosować ją jako pierwszy i drugi krok w dwuetapowym oczyszczaniu skóry. W formule znajdziemy betainę, pantenol oraz pochodzący z upcyklingu - hydrolat z pomarańczy i olej z pestek wiśni.

Pamiętaj, nawet lekkie kremy czy nowoczesne produkty przeciwsłoneczne sprawiają, że drobinki kurzu i brudu łatwiej przylegają do skóry potęgując jej zanieczyszczenie. Brak dokładnego oczyszczenia skóry to proszenie się o kłopoty!

i Autor: materiały prasowe Miya

6. Krem BB z filtrem

To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć pielęgnację z lekkim makijażem. Krem BB wyrównuje koloryt, kryje drobne niedoskonałości, a przy tym nawilża i chroni przed promieniowaniem słonecznym. Zwracaj uwagę, by posiadał SPF minimum 30.

myBBalm Witaminowy krem BB SPF30, MIYA Cosmetics, cena: 49,99 zł/30ml

Kremowa formuła Idealnie stapia się ze skórą wyrównując koloryt i delikatnie korygując niedoskonałości, a dodatkowo nawilża, wygładza i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek oraz cieni pod oczami. Krem łatwo się rozprowadza na skórze, bez jej obciążania – nie zapycha porów, nie roluje się i nie spływa nawet w największe upały. Wegańska formuła zawiera witaminy C i E, peptydy, niacynamid oraz fotostabilne filtry, chroniące przed promieniowaniem UVA i UVB.

7. Maseczka regenerująca w formie kremowej lub w płachcie

Po dniu spędzonym na słońcu skóra potrzebuje intensywnego nawilżenia i regeneracji. Maseczki z aloesem, kwasem hialuronowym, ceramidami, aloesem, alantoiną czy pantenolem świetnie nawilżą i uspokoją podrażnioną cerę. Taka forma pielęgnacji to również chwila relaksu, która dobrze wpłynie na twoje samopoczucie.

Maska kojąco - nawilżająca z kwasem poliglutaminowym i ekstraktem ze śluzu ślimaka Bielenda Professional Supremelab, cena:14,99 zł

Intensywnie nawilża, wygładza, poprawia jędrność i elastyczność skóry oraz koi i łagodzi podrażnienia. Jej skuteczność to zasługa śluzu ślimaka, AQP Active i kwasu bionowego, które poprawiają elastyczność, strukturę oraz nawilżenie cery. Efekt nawilżenia to także zasługa kwasu poliglutaminowego, Beta-Glucan wspiera naturalne procesy naprawcze skóry, redukując zaczerwienienia, a kwasy Omega 3 i 6 wzmacniają barierę lipidową skóry.

i Autor: materiały prasowe Bielenda

8. Krem lub serum pod oczy z chłodzącym aplikatorem

Delikatna skóra pod oczami szczególnie źle znosi słońce i odwodnienie. Lekki krem lub żel z kofeiną, peptydami lub witaminą E z chłodzącym aplikatorem pomoże zminimalizować opuchliznę i oznaki zmęczenia. Działa jak szybki zastrzyk energii.

Żel-serum pod oczy BLESS THE LESS, MIYA Cosmetics, cena: 44,99 zł/ 15ml

Intensywnie nawilża i poprawia napięcie skóry oraz redukuje ślady zmęczenia, cienie i „worki” pod oczami. Lekka formule świetnie się wchłania, a metalowy aplikator ułatwia aplikację kosmetyku i przyjemnie chłodzi, dając efekt odświeżonej, zrelaksowanej skóry. W formule znajdziemy neuropeptyd, kofeinę a także składniki z upcyklingu: Liftiss, hydrolat z pomarańczy i betainę.

Latem mniej znaczy więcej, dlatego warto postawić na kosmetyki wielofunkcyjne, łagodne i dobrze przemyślane.