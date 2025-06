Płatki złuszczające: klucz do gładkiej i promiennej skóry?

Płatki złuszczające to nic innego jak nasączone roztworem substancji aktywnych waciki lub chusteczki. Najczęściej zawierają kwasy AHA (alfa-hydroksylowe), takie jak kwas glikolowy czy mlekowy, lub BHA (beta-hydroksylowe), na przykład kwas salicylowy. Mogą również zawierać enzymy owocowe lub drobinki ścierające, choć te ostatnie są mniej powszechne w formie płatków ze względu na potencjalne ryzyko podrażnień. Działanie płatków opiera się na delikatnym złuszczaniu wierzchniej warstwy naskórka, co przyczynia się do odblokowania porów, wygładzenia tekstury skóry i poprawy jej kolorytu. Regularne stosowanie może również wspomagać walkę z drobnymi zmarszczkami i przebarwieniami.

Stosowanie płatków złuszczających jest zazwyczaj bardzo proste i wygodne. Wystarczy wyjąć jeden płatek z opakowania i delikatnie przetrzeć nim oczyszczoną skórę twarzy, omijając okolice oczu i ust. Większość producentów zaleca stosowanie ich wieczorem, aby skóra miała czas na regenerację w ciągu nocy. Po użyciu płatka warto odczekać kilka minut przed nałożeniem kolejnych produktów pielęgnacyjnych, takich jak serum czy krem nawilżający. Ważne jest również pamiętanie o codziennej ochronie przeciwsłonecznej w ciągu dnia, ponieważ skóra po złuszczaniu staje się bardziej wrażliwa na działanie promieni UV.

Mimo wielu korzyści, płatki złuszczające nie są odpowiednie dla każdego rodzaju skóry i nieprawidłowo stosowane mogą prowadzić do podrażnień, zaczerwienienia czy przesuszenia. Osoby z cerą wrażliwą lub skłonną do alergii powinny zachować szczególną ostrożność i zacząć od produktów o niskim stężeniu kwasów oraz rzadszego stosowania. Zawsze warto przeprowadzić test na małym fragmencie skóry przed wprowadzeniem nowego produktu do regularnej pielęgnacji.

PIXI Glow Peel Pads - Płatki złuszczające

Płatki nasączone 20% kwasem glikolowym skutecznie złuszczają, ożywiając, rozświetlając i przywracając cerze energię. Intensywny zabieg poprawia teksturę i napięcie skóry, przywracając jej równowagę i nawilżając.

Oczyszcza i redukuje widoczność porów

Poprawia teksturę i napięcie skóry

Ekstrakt roślinny koi i przywraca energię.

